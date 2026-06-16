Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатди

·41·Техно
Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатди

Электромобиллар ишлаб чиқарувчи Америка бренди Rivian ўзининг энг кутилган Р2 русумли йўлтанламас автомобилларини етказиб беришни бошлаганидан бир ҳафта ўтиб, йирик қисқартиришларни эълон қилди. Компания юзлаб ходимлар билан хайрлашишга қарор қилган, бу эса бренднинг бўлажак режалари ва молиявий барқарорлиги борасидаги саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу қисқартиришлар компаниянинг умумий ишчи кучининг тахминан 2 фоизидан камроғини ташкил этади. Rivian раҳбарияти бу қадамни иш самарадорлигини ошириш ва бизнесни янада фойдалироқ миқёсга олиб чиқиш учун зарур бўлган стратегик қайта қуриш деб атади. Таъкидлаш жоизки, бу 2024-йил бошидан бери компанияда амалга оширилаётган тўртинчи марта кадрлар қисқартирилишидир.

Хизмат кўрсатиш ва маркетинг бўлимлари зарар кўрди

Компания баёнотига кўра, янги қисқартиришлар асосан хизмат кўрсатиш ва мижозлар билан ишлаш жамоаларига, жумладан, савдо ва маркетинг бўлимларига дахлдор бўлган. Rivian ҳозирги кунда ўз бизнесини зарар кўрмайдиган даражага олиб чиқиш устида ишламоқда, бироқ бу йўл кутилганидан анча мураккаб кечмоқда.

Маълумотларга кўра, Rivian ҳозиргача жами 30 миллиард долларга яқин зарар кўрган. Аввалроқ компания 2027-йилга бориб илк бор соф фойда олишни мақсад қилган эди. Бироқ, жорий йилнинг март ойида ушбу муддат яна ортга сурилди. Бунга асосий сабаб сифатида автоном бошқарув технологияларини ривожлантириш учун сарфланаётган улкан маблағлар кўрсатилмоқда.

Uber билан ҳамкорлик ва роботаксилар келажаги

Молиявий қийинчиликларга қарамай, Rivian учун ижобий янгиликлар ҳам йўқ эмас. Uber компанияси Rivian брендига 1,25 миллиард долларгача сармоя киритишни ва 50 000 дона Р2 СУВ автомобилларини сотиб олишни режалаштираётганини маълум қилди. Ушбу автомобиллар келажакда роботакси сифатида фойдаланиш учун мўлжалланган.

Бироқ, бу борада айрим шубҳалар ҳам мавжуд. Ҳозирги кунда Rivian фақатгина ҳайдовчи назорати остида ишлайдиган ёрдамчи тизимларни таклиф қилмоқда ва тўлиқ автоном бошқарув қобилиятини ҳали амалда намойиш этгани йўқ. Шунга қарамай, Uber билан ҳамкорлик компания учун оғир дамларда муҳим молиявий кўмак бўлиши кутилмоқда.

Ўзбекистон бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Rivian каби йирик стартапларнинг глобал муаммолари соҳадаги рақобат нақадар кескин эканини кўрсатади. Tesla ва бошқа анъанавий автогигантлар билан рақобатда омон қолиш учун Rivian нафақат технологик, балки иқтисодий барқарорликни ҳам таъминлаши лозим.

RivianЭлектромобилUberАвтоном БошқарувТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобGoogle янги Android 17 тизимини тақдим этди: Gemini ва кўп вазифалиликда инқилобКеча, 18:57Honor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипHonor ўта чидамли Х80 Pro Max смартфонини тақдим этади: 11 000 мАс батарея ва янги чипКеча, 18:54Xbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаXbox консолларини энди муддатли тўловга сотиб олиш мумкин бўлиши кутилмоқдаКеча, 18:27Dell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиDell компаниясининг MacBook Neoга жавоби кутилганидан анча қимматга тушдиКеча, 18:23FIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиFIFA тизимидаги хатолик: Хакерлар Жаҳон чемпионати трансляциясини тўхтатиб қўйиши мумкин эдиКеча, 18:23Смартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиСмартфонлар даври тугамоқдами: Qualcomm келажак қурилмалари учун янги чипларни тақдим этдиКеча, 18:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди