Rivian компанияси Р2 СУВ етказиб бериш бошланганидан сўнг юзлаб ходимларни бўшатди
Электромобиллар ишлаб чиқарувчи Америка бренди Rivian ўзининг энг кутилган Р2 русумли йўлтанламас автомобилларини етказиб беришни бошлаганидан бир ҳафта ўтиб, йирик қисқартиришларни эълон қилди. Компания юзлаб ходимлар билан хайрлашишга қарор қилган, бу эса бренднинг бўлажак режалари ва молиявий барқарорлиги борасидаги саволларни келтириб чиқармоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашрининг хабар беришича, ушбу қисқартиришлар компаниянинг умумий ишчи кучининг тахминан 2 фоизидан камроғини ташкил этади. Rivian раҳбарияти бу қадамни иш самарадорлигини ошириш ва бизнесни янада фойдалироқ миқёсга олиб чиқиш учун зарур бўлган стратегик қайта қуриш деб атади. Таъкидлаш жоизки, бу 2024-йил бошидан бери компанияда амалга оширилаётган тўртинчи марта кадрлар қисқартирилишидир.
Хизмат кўрсатиш ва маркетинг бўлимлари зарар кўрдиКомпания баёнотига кўра, янги қисқартиришлар асосан хизмат кўрсатиш ва мижозлар билан ишлаш жамоаларига, жумладан, савдо ва маркетинг бўлимларига дахлдор бўлган. Rivian ҳозирги кунда ўз бизнесини зарар кўрмайдиган даражага олиб чиқиш устида ишламоқда, бироқ бу йўл кутилганидан анча мураккаб кечмоқда.
Маълумотларга кўра, Rivian ҳозиргача жами 30 миллиард долларга яқин зарар кўрган. Аввалроқ компания 2027-йилга бориб илк бор соф фойда олишни мақсад қилган эди. Бироқ, жорий йилнинг март ойида ушбу муддат яна ортга сурилди. Бунга асосий сабаб сифатида автоном бошқарув технологияларини ривожлантириш учун сарфланаётган улкан маблағлар кўрсатилмоқда.
Uber билан ҳамкорлик ва роботаксилар келажагиМолиявий қийинчиликларга қарамай, Rivian учун ижобий янгиликлар ҳам йўқ эмас. Uber компанияси Rivian брендига 1,25 миллиард долларгача сармоя киритишни ва 50 000 дона Р2 СУВ автомобилларини сотиб олишни режалаштираётганини маълум қилди. Ушбу автомобиллар келажакда роботакси сифатида фойдаланиш учун мўлжалланган.
Бироқ, бу борада айрим шубҳалар ҳам мавжуд. Ҳозирги кунда Rivian фақатгина ҳайдовчи назорати остида ишлайдиган ёрдамчи тизимларни таклиф қилмоқда ва тўлиқ автоном бошқарув қобилиятини ҳали амалда намойиш этгани йўқ. Шунга қарамай, Uber билан ҳамкорлик компания учун оғир дамларда муҳим молиявий кўмак бўлиши кутилмоқда.
Ўзбекистон бозорида ҳам электромобилларга бўлган қизиқиш ортиб бораётган бир пайтда, Rivian каби йирик стартапларнинг глобал муаммолари соҳадаги рақобат нақадар кескин эканини кўрсатади. Tesla ва бошқа анъанавий автогигантлар билан рақобатда омон қолиш учун Rivian нафақат технологик, балки иқтисодий барқарорликни ҳам таъминлаши лозим.
…