Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли AMOLED экран

·39·Техно
Honor Watch 6 тақдим этилди: 35 кунгача етадиган қувват ва 3000 нитли AMOLED экран

Honor компанияси халқаро бозор учун ўзининг янги авлод ақлли соатлари — Honor Watch 6 моделини расман намойиш этди. Аввалги авлод вакили бўлган Ватч 5 ўрнини эгаллаган ушбу қурилма нафақат дизайн, балки техник имкониятлар борасида ҳам сезиларли ўсишга эришган. Гаджет кундалик фойдаланиш ва профессионал фитнес машғулотлари учун мўлжалланган универсал ёрдамчи сифатида талқин қилинмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги моделнинг энг асосий устунлиги унинг аккумулятор сиғимидир. Honor Watch 6 қурилмасига 980 мА·ш ҳажмли батарея ўрнатилган бўлиб, у ўз тоифасидаги энг юқори кўрсаткичлардан бирини қайд этмоқда. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, стандарт фойдаланиш режимида соат бир марта қувватлангач, 35 кунгача хизмат қилиши мумкин. Бу эса фойдаланувчини тез-тез қувватлаш муаммосидан халос этади.

Экран ва навигация имкониятлари

Қурилма 1,46 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг рухсати 464 х 464 пикселни ташкил этади. Экраннинг янгиланиш частотаси 60 Hz бўлса, энг юқори ёрқинлик даражаси 3000 нитга етади. Бундай ёрқинлик ҳатто тик қуёш нури остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Ixbt.com маълумотларига кўра, соат корпуси алюминий қотишмасидан ишланган ва ташқи кўринишидан титанни эслатувчи текстурага эга.

Геолокация масаласида Honor Watch 6 анча илғор технологияларни ўзида жамлаган. Ундаги АккуТракк тизими икки диапазонли ГПС билан ишлайди ва барча асосий глобал навигация тизимларини қўллаб-қувватлайди. Бу эса очиқ ҳавода ҳаракатланиш вақтида маршрутни максимал аниқликда чизишга ёрдам беради.

Соғлиқни назорат қилиш ва спорт режимлари

Sport ихлосмандлари учун соатда 120 дан ортиқ машғулот режимлари мавжуд. Қурилма нафақат оддий қадамларни ҳисоблайди, балки профессионал спорт турлари учун махсус метрикаларни ҳам тақдим этади. Масалан, футбол ёки бадминтон ўйинлари вақтида зарба тезлиги, ўйин динамикаси таҳлил қилинади ва майдондаги ҳаракатлар асосида "иссиқлик харитаси" тузилади. Тоғли ҳудудларда югуришда эса кўтарилиш баландлиги ва маршрутдан оғиш кўрсаткичлари қайд этиб борилади.

Соғлиқни кузатиш тизими IntelлиСенсе технологиясига асосланган бўлиб, у қуйидаги муҳим жиҳатларни туну кун назорат қилади:

  • Юрак уриш тезлигини (пульс) доимий мониторинг қилиш;
  • Қондаги кислород миқдорини (СпО2) ўлчаш;
  • Уйқу сифати ва босқичларини таҳлил қилиш;
  • Стресс даражасини аниқлаш ва эрталабки саломатлик ҳисоботларини тайёрлаш.

Қурилманинг оғирлиги 41 грамм, қалинлиги эса 10,8 мм ни ташкил этади. Шунингдек, соат NFC модули ва IP69 даражасидаги сув ҳамда чангдан ҳимоя тизими билан таъминланган. Ҳозирда Honor Watch 6 Европа бозорларида сотила бошлади. Қурилманинг расмий нархи 250 евро этиб белгиланган, бироқ биринчи ой давомида харидорлар уни 170 евродан бошланадиган махсус нархда харид қилишлари мумкин.

HonorWatch 6Ақлли СоатAMOLEDГаджет
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиПластмасса процессор ва сохта чиплар: Бозорларда GeForce RTX 4090 мулажлари пайдо бўлдиБугун, 21:23Снап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратдиСнап ўзининг сунъий интеллект бўлимини алоҳида Дотмо компаниясига ажратдиБугун, 20:56OpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиOpenAI IPO арафасида: Компания Google афсонаси ва Оқ уй маслаҳатчисини ўз сафига қўшдиБугун, 19:57Й Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврЙ Комбинатор Демо Дай: Сунъий интеллект ва мудофаа технологиялари бозорида янги даврБугун, 19:53Rivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиRivian компанияси автопилот борасидаги ёлғон вадалар сабаб судга берилдиБугун, 19:26АҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиАҚШ ҳукумати сунъий интеллект маълумотлар марказлари учун электр тармоғини очиб бердиБугун, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди