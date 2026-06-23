Хитой ўзининг Tiangong орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқда

·37·Техно
Хитой ўзининг Tiangong орбитал станциясини икки баравар кенгайтирмоқда

Хитой космик тадқиқотлар соҳасида янги босқичга кўтарилиш мақсадида ўзининг Tiangong орбитал станциясини тубдан модернизация қилишни режалаштирмоқда. Ушбу кенг кўламли лойиҳа натижасида станциянинг умумий вазни ҳозирги 90 тоннадан 180 тоннагача ошади. Бу эса Хитойнинг коинотдаги иштирокини сезиларли даражада мустаҳкамлаб, уни жаҳондаги энг йирик яшаш мумкин бўлган объектиардан бирига айлантиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Дастурнинг бош конструктори Ян Хуннинг сўзларига кўра, станциянинг тузилиши ҳам бутунлай ўзгаради. Ҳозирги уч модулли Т-симон кўриниш ўрнини олтита модулдан иборат бутун бошли мажмуа эгаллайди ва у бутунлай янги крестсимон шаклга эга бўлади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай кенгайиш нафақат станциянинг ҳажмини, балки унинг функционал имкониятларини ҳам бир неча баробар оширади.

Илмий салоҳият ва техник имкониятлар

Станцияни кенгайтиришга бўлган эҳтиёж илмий лойиҳалар сонининг кескин ортиб бораётгани билан изоҳланмоқда. Охирги беш йил ичида Tiangong бортида 267 та илмий ва амалий лойиҳалар амалга оширилди. Фақатгина ўтган йилнинг ўзида станцияга 1,2 тоннадан ортиқ илмий ускуналар етказиб берилган бўлиб, йиғилган маълумотлар ҳажми 150 терабайтдан ошиб кетган.

Янги режа доирасида амалга ошириладиган ишлар қуйидагиларни ўз ичига олади:

  • Бошланғич босқичда оғирлиги 20 тонна бўлган янги кенгайтириш модулини учириш ва туташтириш;
  • Бошқариладиган ва юк ташувчи кемалар учун қўшимча туташув узелларини яратиш;
  • Очиқ коинотга чиқиш учун мўлжалланган шлюзлар сонини кўпайтириш;
  • Бир вақтнинг ўзида бир нечта тайконавтларнинг коинотда ишлаш имкониятини таъминлаш.
Ҳозирда Tiangong станцияси Тианҳе таянч модули ҳамда Вентиан ва Менгтиан лаборатория модулларидан иборат. Келажакда яна учта янги модулнинг қўшилиши илмий лабораториялар майдонини кенгайтириб, мураккаброқ тажрибаларни ўтказишга шароит яратади.

Экипаж учун шароитлар ва хавфсизлик

Модернизация жараёнида нафақат техник жиҳатларга, балки тайконавтларнинг ҳаёт фаолияти учун зарур бўлган тизимларга ҳам алоҳида эътибор қаратилади. Хусусан, ҳаётни қўллаб-қувватлаш тизимлари, жисмоний тайёргарлик ва фавқулодда вазиятларда ёрдам кўрсатиш механизмлари такомиллаштирилади. Бу эса коинот экспедицияларининг давомийлигини узайтириш ва орбитал ишлар хавфсизлигини ошириш имконини беради.

Tiangong станцияси Ердан тахминан 400 километр баландликда жойлашган бўлиб, 2022-йилдан буён ҳозирги конфигурацияда фаолият юритиб келмоқда. Бугунги кунда у уч кишининг доимий яшаши учун мўлжалланган бўлса, кенгайтириш дастури амалга оширилгач, у коинотдаги энг йирик ва кўп функцияли илмий марказлардан бирига айланади. Бу қадам Хитойнинг коинотни ўзлаштириш борасидаги глобал рақобатда етакчи ўринларни эгаллашга бўлган интилишини яна бир бор тасдиқлайди.

ХитойКоинотTiangongТехнологияФан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Microsoft ва Чеврон АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиMicrosoft ва Чеврон АҚШда улкан газ электр станциясини барпо этадиБугун, 01:57Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Сунъий интеллект оламида янги давр: “Лооп” технологияси дастурлашни қандай ўзгартиради?Бугун, 01:54Google DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиGoogle DeepMind ва А24 киностудияси сунъий интеллект бўйича ҳамкорликни бошладиБугун, 01:52Нейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаНейротехнологиялар инқилоби: Мия имплантлари лабораториядан амалиётга кўчмоқдаБугун, 01:26NVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиNVIDIA сунъий интеллектнинг сув сарфи муаммосини ҳал қилганини эълон қилдиБугун, 01:26Groq сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиGroq сунъий интеллект чип ишлаб чиқарувчиси 650 миллион доллар сармоя жалб қилдиБугун, 01:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди