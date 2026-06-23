Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этди

·0·Техно
Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этди

Смартфонлар бозорида янги ном — Аи+ бренди ўзининг навбатдаги Nova 2 Нео 5G ва Nova 2 Pro 5G моделларини расман эълон қилди. Ушбу қурилмалар ўзининг ҳамёнбоплиги ва кутилмаган техник хусусиятлари, айниқса, бўлажак iPhone 17 дизайнига хос бўлган ташқи кўриниши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сериянинг флагмани ҳисобланган Nova 2 Pro 5G модели 6,9 дюймли Фулл ҲД+ аниқлигидаги улкан дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси 144 Hz ни ташкил этиши уни ўйинлар ва динамик контентлар учун жуда қулай қилади. Қурилма унумдорлиги учун MediaTek Dimensity 7100 процессори масъул бўлиб, у 8 GB гача оператив хотира билан қувватланган.

Техник имкониятлар ва дизайн ўзига хослиги

ixbt.com маълумотига кўра, Nova 2 Pro 5G моделининг орқа панели Apple компаниясининг ҳали тақдим этилмаган iPhone 17 смартфонлари ҳақидаги инсайдлар асосида лойиҳалаштирилган. Шунингдек, корпуснинг орқа қисмида фойдаланувчи томонидан созланиши мумкин бўлган ЛEД чироқлари жойлашган бўлиб, бу қурилмага футуристик кўриниш беради. Камера тизими 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 13 мегапикселли фронтал камера билан тўлдирилган.

Соддароқ талқин — Nova 2 Нео 5G эса 6,74 дюймли ҲД+ LCD-дисплейга эга бўлиб, 120 Hz частотада ишлайди. Унинг ички қисмига MediaTek Dimensity 6300 чипи ўрнатилган. Ушбу моделнинг асосий устунлиги Sony ИМX582 сенсорига асосланган 48 мегапикселли бош камерасидир. Хотира масаласида эса қурилма 6 GB оператив ва 128 GB доимий хотира билан чекланган.

Автономлик ва ҳимоя тизими

Ҳар иккала смартфон ҳам бугунги кун стандартлари бўйича жуда сиғимли ҳисобланган 6000 мА·ш қувватли аккумулятор билан таъминланган. Гарчи қувватлаш қурилмаси 18 В билан чекланган бўлса-да, катта сиғимли батарея узоқ муддатли автономликни кафолатлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар хотирани МикроСД карталари ёрдамида 2 TB гача кенгайтириш имконига эга бўладилар.

Янги қурилмаларнинг эътиборга молик жиҳатлари қуйидагилардан иборат:

  • ИП65 стандарти бўйича намлик ва чангдан ҳимоя;
  • Бармоқ изи сканерининг ён томонда жойлашгани;
  • Стерео динамиклар мавжудлиги;
  • НхтҚуантум ОС қобиғи остидаги Android 16 операцион тизими.
Ўзбекистон смартфон бозорида ушбу бренднинг пайдо бўлиши ҳамёнбоп сегментда рақобатни янада кучайтириши мумкин. Айниқса, катта экран ва кучли батарея ишқибозлари учун Аи+ моделлари муносиб танлов бўлиши кутилмоқда. Ҳозирча қурилмаларнинг халқаро бозорга чиқиш санаси ва нархлари бўйича аниқ маълумотлар очиқланмаган.

Аи+СмартфонТехнологияiPhone 17MediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

James Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиJames Webb фазо телескопи Орион туманлигида юлдузлар туғилишининг тўлиқ сиклини суратга олдиБугун, 07:25James Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиJames Webb коинотдаги сирли «кичик қизил нуқталар» табиатини аниқладиБугун, 06:26Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Сунъий интеллект инқилоби ва оммавий қисқартиришлар: Техногигантлар нима учун ходимлардан воз кечмоқда?Бугун, 06:25Microsoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиMicrosoft раҳбари сунъий интеллект бозоридаги гегемонликни ва қўрқувни танқид қилдиБугун, 05:59OpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиOpenAI очиқ кодли дастурларни ҳимоя қилиш учун Патч те Планет ташаббусини бошладиБугун, 05:29Asus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиAsus ва Acer Германия бозорига қайтди: Нокиа билан патент можароси якунландиБугун, 05:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди