Аи+ компанияси iPhone 17 услубидаги Nova 2 сериясини тақдим этди
Смартфонлар бозорида янги ном — Аи+ бренди ўзининг навбатдаги Nova 2 Нео 5G ва Nova 2 Pro 5G моделларини расман эълон қилди. Ушбу қурилмалар ўзининг ҳамёнбоплиги ва кутилмаган техник хусусиятлари, айниқса, бўлажак iPhone 17 дизайнига хос бўлган ташқи кўриниши билан технология ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Сериянинг флагмани ҳисобланган Nova 2 Pro 5G модели 6,9 дюймли Фулл ҲД+ аниқлигидаги улкан дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг янгиланиш частотаси 144 Hz ни ташкил этиши уни ўйинлар ва динамик контентлар учун жуда қулай қилади. Қурилма унумдорлиги учун MediaTek Dimensity 7100 процессори масъул бўлиб, у 8 GB гача оператив хотира билан қувватланган.
Техник имкониятлар ва дизайн ўзига хослигиixbt.com маълумотига кўра, Nova 2 Pro 5G моделининг орқа панели Apple компаниясининг ҳали тақдим этилмаган iPhone 17 смартфонлари ҳақидаги инсайдлар асосида лойиҳалаштирилган. Шунингдек, корпуснинг орқа қисмида фойдаланувчи томонидан созланиши мумкин бўлган ЛEД чироқлари жойлашган бўлиб, бу қурилмага футуристик кўриниш беради. Камера тизими 8 мегапикселли ўта кенг бурчакли объектив ва 13 мегапикселли фронтал камера билан тўлдирилган.
Соддароқ талқин — Nova 2 Нео 5G эса 6,74 дюймли ҲД+ LCD-дисплейга эга бўлиб, 120 Hz частотада ишлайди. Унинг ички қисмига MediaTek Dimensity 6300 чипи ўрнатилган. Ушбу моделнинг асосий устунлиги Sony ИМX582 сенсорига асосланган 48 мегапикселли бош камерасидир. Хотира масаласида эса қурилма 6 GB оператив ва 128 GB доимий хотира билан чекланган.
Автономлик ва ҳимоя тизимиҲар иккала смартфон ҳам бугунги кун стандартлари бўйича жуда сиғимли ҳисобланган 6000 мА·ш қувватли аккумулятор билан таъминланган. Гарчи қувватлаш қурилмаси 18 В билан чекланган бўлса-да, катта сиғимли батарея узоқ муддатли автономликни кафолатлайди. Шунингдек, фойдаланувчилар хотирани МикроСД карталари ёрдамида 2 TB гача кенгайтириш имконига эга бўладилар.
Янги қурилмаларнинг эътиборга молик жиҳатлари қуйидагилардан иборат:
- ИП65 стандарти бўйича намлик ва чангдан ҳимоя;
- Бармоқ изи сканерининг ён томонда жойлашгани;
- Стерео динамиклар мавжудлиги;
- НхтҚуантум ОС қобиғи остидаги Android 16 операцион тизими.
…