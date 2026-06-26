YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейс

·20·Техно
YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейс

Google компаниясига тегишли YouTube платформаси ўзининг қисқа видеолар хизмати — Шортс учун қатор муҳим янгиланишларни эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар онлайн контентни янада тезроқ истеъмол қилишлари учун видеоларни икки баробар тезликда кўриш имкониятига эга бўладилар. Бу ўзгаришлар платформадаги фойдаланувчи тажрибасини янада интуитив ва қулай қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри хабарига кўра, янги функция орқали Шортс видеоларининг ижро тезлигини (плайбакк спеед) ошириш мумкин. Компания вакилларининг тушунтиришича, бу янгилик фойдаланувчиларга маълумотларни тезроқ ўзлаштириш ёки видеонинг энг қизиқарли қисмини қисқа вақт ичида топиш имконини беради. Шундоқ ҳам қисқа бўлган видеолар энди янада камроқ вақт талаб қилади.

Интерфейсдаги ўзгаришлар ва "Клеар Скреэн" режими

YouTube Шортс интерфейсида ҳам сезиларли ўзгаришлар юз бермоқда. Хусусан, платформада анъанавий "дислике" (ёқмаслик) тугмасидан воз кечилди. Бунинг ўрнига фойдаланувчилар ўзларига ёқмаган контентни чеклаш учун "Қизиқ эмас" ёки "Канални тавсия қилма" функцияларидан фойдаланишлари керак бўлади. Шунингдек, "лайк" тугмаси ўрнига энди юракча (ҳеарт эможи) белгиси жорий этилмоқда.

Яна бир диққатга сазовор янгилик — "Клеар Скреэн моде" (экранни тозалаш режими) деб номланди. Ушбу функция ёқилганда, экрандаги барча матнлар ва пиктограммалар вақтинча яширилади. Бу томошабинга видеони ҳеч қандай чалғитувчи элементларсиз, тўлиқ ва тиниқ ҳолда томоша қилиш имконини беради. Бу айниқса визуал жиҳатдан бой контентларни кўришда жуда қўл келиши кутилмоқда.

Шортс сегментининг ўсиш кўрсаткичлари

Гарчи YouTube қисқа видеолар бозорига TikTok ва Instagram Реэлс платформаларидан бироз кечроқ кириб келган бўлса-да, Шортс қисқа вақт ичида улкан аудиторияни жалб қила олди. Компания бош директори Неал Моҳан берган маълумотларга кўра, Шортс видеоларининг кунлик кўришлар сони ўртача 200 миллиардга етган. Бу кўрсаткич платформанинг ушбу форматга тиккан гарови ўзини оқлаётганидан далолат беради.

Қизиғи шундаки, Шортс нафақат смартфонларда, балки смарт-телевизорларда ҳам оммалашиб бормоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар ойига 2 миллиард соатдан ортиқ қисқа видеоларни айнан катта экранлар орқали томоша қилишади. Янгиланишлар босқичма-босқич барча фойдаланувчилар учун амалга оширилади, бироқ уларнинг тўлиқ ишга тушиш санаси ҳозирча очиқланмаган.

YouTubeШортсGoogleТехнологияЯнгиланиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ихчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Эноугҳ Пҳоне 5,2 дюймли моделни тақдим этадиИхчам смартфонлар ишқибозлари учун янгилик: Эноугҳ Пҳоне 5,2 дюймли моделни тақдим этадиБугун, 03:54AMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиAMD Ryzen 7 5800X3D юбилей процессори АҚШда бир неча дақиқа ичида сотилиб кетдиБугун, 03:27Сунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиСунъий интеллект агентларини синовдан ўтказувчи Патронус AI 50 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:23NASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаNASA сунъий интеллект ёрдамида коинотдан ёнғинларни аниқлаш тизимини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:20Polymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиPolymarket платформаси киберҳужумга учради: Хакерлар фойдаланувчилар маблағини ўғирладиБугун, 00:59Microsoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиMicrosoft Xbox консоллари нархини оширмоқда: Нархлар ўсишига AI буму сабаб бўлдиБугун, 00:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди