YouTube Шортс янгиланди: Видеоларни тезлаштириш имконияти ва янги интерфейс
Google компаниясига тегишли YouTube платформаси ўзининг қисқа видеолар хизмати — Шортс учун қатор муҳим янгиланишларни эълон қилди. Эндиликда фойдаланувчилар онлайн контентни янада тезроқ истеъмол қилишлари учун видеоларни икки баробар тезликда кўриш имкониятига эга бўладилар. Бу ўзгаришлар платформадаги фойдаланувчи тажрибасини янада интуитив ва қулай қилишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри хабарига кўра, янги функция орқали Шортс видеоларининг ижро тезлигини (плайбакк спеед) ошириш мумкин. Компания вакилларининг тушунтиришича, бу янгилик фойдаланувчиларга маълумотларни тезроқ ўзлаштириш ёки видеонинг энг қизиқарли қисмини қисқа вақт ичида топиш имконини беради. Шундоқ ҳам қисқа бўлган видеолар энди янада камроқ вақт талаб қилади.
Интерфейсдаги ўзгаришлар ва "Клеар Скреэн" режимиYouTube Шортс интерфейсида ҳам сезиларли ўзгаришлар юз бермоқда. Хусусан, платформада анъанавий "дислике" (ёқмаслик) тугмасидан воз кечилди. Бунинг ўрнига фойдаланувчилар ўзларига ёқмаган контентни чеклаш учун "Қизиқ эмас" ёки "Канални тавсия қилма" функцияларидан фойдаланишлари керак бўлади. Шунингдек, "лайк" тугмаси ўрнига энди юракча (ҳеарт эможи) белгиси жорий этилмоқда.
Яна бир диққатга сазовор янгилик — "Клеар Скреэн моде" (экранни тозалаш режими) деб номланди. Ушбу функция ёқилганда, экрандаги барча матнлар ва пиктограммалар вақтинча яширилади. Бу томошабинга видеони ҳеч қандай чалғитувчи элементларсиз, тўлиқ ва тиниқ ҳолда томоша қилиш имконини беради. Бу айниқса визуал жиҳатдан бой контентларни кўришда жуда қўл келиши кутилмоқда.
Шортс сегментининг ўсиш кўрсаткичлариГарчи YouTube қисқа видеолар бозорига TikTok ва Instagram Реэлс платформаларидан бироз кечроқ кириб келган бўлса-да, Шортс қисқа вақт ичида улкан аудиторияни жалб қила олди. Компания бош директори Неал Моҳан берган маълумотларга кўра, Шортс видеоларининг кунлик кўришлар сони ўртача 200 миллиардга етган. Бу кўрсаткич платформанинг ушбу форматга тиккан гарови ўзини оқлаётганидан далолат беради.
Қизиғи шундаки, Шортс нафақат смартфонларда, балки смарт-телевизорларда ҳам оммалашиб бормоқда. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, фойдаланувчилар ойига 2 миллиард соатдан ортиқ қисқа видеоларни айнан катта экранлар орқали томоша қилишади. Янгиланишлар босқичма-босқич барча фойдаланувчилар учун амалга оширилади, бироқ уларнинг тўлиқ ишга тушиш санаси ҳозирча очиқланмаган.
…