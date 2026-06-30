Протон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайди

·0·Техно
Протон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайди

Швейцариянинг махфийликка ихтисослашган Протон компанияси ўзининг Лумо деб номланувчи сунъий интеллект чат-ботининг янгиланган 2.0 версиясини тақдим этди. Ушбу янгиланиш нафақат тизимнинг ишлаш тезлигини оширди, балки унга замонавий нейротармоқлар даражасидаги янги функцияларни ҳам қўшди. Эндиликда фойдаланувчилар шахсий маълумотлар хавфсизлигидан хавотир олмаган ҳолда, энг мураккаб вазифаларни ҳам ушбу ботга ишониб топширишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Лумо 2.0 талқинининг энг асосий янгиликларидан бири тасвирлар билан ишлаш имкониятидир. ixbt.com маълумотига кўра, бот энди нафақат матнли сўровларга жавоб беради, балки фойдаланувчи юклаган суратларни таҳлил қилиш, уларни таҳрирлаш ва матнли тавсиф асосида мутлақо янги тасвирларни яратиш қобилиятига эга бўлди. Бу функция уни ChatGPT ва Gemini каби бозордаги етакчи чат-ботлар билан бир қаторга олиб чиқади.

Тезкорлик ва интеллектуал салоҳият

Компания муҳандисларининг таъкидлашича, янги версия аввалгисига қараганда сезиларли даражада самаралироқ ишлайди. Хусусан, сўровларга жавоб бериш тезлиги 76 фоизга оширилган. Бундан ташқари, тизимга "фикрлаш режими" (тинкинг моде) қўшилган бўлиб, у ботга мураккаб мантиқий масалалар ёки илмий саволларга жавоб беришдан олдин чуқурроқ таҳлил ўтказиш имконини беради.

Шунингдек, Лумо 2.0 тизимидаги "Лойиҳалар" (Прожектс) бўлими ҳам такомиллаштирилди. Энди бот фойдаланувчининг афзалликларини турли суҳбатлар давомида эслаб қолиш хусусиятига эга. Бу эса Протон экотизимидаги бошқа маҳсулотлар — электрон почта ва булутли хотира билан ишлашда катта қулайлик яратади. Фойдаланувчи ўз ҳужжатларини юклаб, улар асосида таҳлилий маълумотлар олиши мумкин.

Хавфсизлик — устувор вазифа

Бозордаги бошқа йирик сунъий интеллект моделларидан фарқли ўлароқ, Протон ўзининг анъанавий "нол даражали кириш" (зеро-аксесс энкрйптион) шифрлаш технологиясига содиқ қолган. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи ва бот ўртасидаги мулоқот шундай шифрланадики, ҳатто Протон ходимларининг ўзи ҳам суҳбат мазмунини кўра олмайди.

Протон асосчиси ва бош директори Энди Ен таъкидлашича, Лумо 2.0 фойдаланувчилар энди кучли сунъий интеллект ва шахсий махфийлик ўртасида танлов қилишлари шарт эмаслигини исботлайди. Компания фойдаланувчи маълумотларини нейротармоқларни ўқитиш учун ишлатмасликка ва уларни учинчи томонларга бермасликка қатъий вада берган.

Ҳозирда Лумо 2.0 барча фойдаланувчилар учун очиқ. Хизматнинг бепул талқини билан бир қаторда, кўпроқ ресурс ва кенгайтирилган имкониятларни тақдим этувчи Plus ва Профессионал тариф режалари ҳам мавжуд. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу хавфсиз AI ёрдамчиси глобал платформада фойдаланиш учун тақдим этилган.

ПротонЛумоСунъий IntelлектМахфийликТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиElon Musk Neuralink лойиҳаси инсон ва сунъий интеллект симбиози учун нега муҳимлигини тушунтирдиБугун, 19:25Wildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқдаWildberries қимматбаҳо смартфонлар учун ИМEИ-текширув тизимини жорий этмоқдаБугун, 18:59Хитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиХитойда «сунъий Қуёш» учун улкан магнитлар синовдан ўтказилдиБугун, 18:20OnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиOnePlus 8000 мА/соат сиғимли аккумуляторга эга ҳамёнбоп Н6 смартфонини тақдим этдиБугун, 17:51Gmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиGmail фойдаланувчилари хавф остида: Хакерлар корпоратив почтага яширин йўл топишдиБугун, 17:21Xiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиXiaomi мушакларни иситиш функциясига эга янги массажёрини тақдим этдиБугун, 16:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди