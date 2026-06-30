Протон Лумо 2.0: Махфийликка йўналтирилган сунъий интеллект янада кучайди
Швейцариянинг махфийликка ихтисослашган Протон компанияси ўзининг Лумо деб номланувчи сунъий интеллект чат-ботининг янгиланган 2.0 версиясини тақдим этди. Ушбу янгиланиш нафақат тизимнинг ишлаш тезлигини оширди, балки унга замонавий нейротармоқлар даражасидаги янги функцияларни ҳам қўшди. Эндиликда фойдаланувчилар шахсий маълумотлар хавфсизлигидан хавотир олмаган ҳолда, энг мураккаб вазифаларни ҳам ушбу ботга ишониб топширишлари мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Лумо 2.0 талқинининг энг асосий янгиликларидан бири тасвирлар билан ишлаш имкониятидир. ixbt.com маълумотига кўра, бот энди нафақат матнли сўровларга жавоб беради, балки фойдаланувчи юклаган суратларни таҳлил қилиш, уларни таҳрирлаш ва матнли тавсиф асосида мутлақо янги тасвирларни яратиш қобилиятига эга бўлди. Бу функция уни ChatGPT ва Gemini каби бозордаги етакчи чат-ботлар билан бир қаторга олиб чиқади.
Тезкорлик ва интеллектуал салоҳиятКомпания муҳандисларининг таъкидлашича, янги версия аввалгисига қараганда сезиларли даражада самаралироқ ишлайди. Хусусан, сўровларга жавоб бериш тезлиги 76 фоизга оширилган. Бундан ташқари, тизимга "фикрлаш режими" (тинкинг моде) қўшилган бўлиб, у ботга мураккаб мантиқий масалалар ёки илмий саволларга жавоб беришдан олдин чуқурроқ таҳлил ўтказиш имконини беради.
Шунингдек, Лумо 2.0 тизимидаги "Лойиҳалар" (Прожектс) бўлими ҳам такомиллаштирилди. Энди бот фойдаланувчининг афзалликларини турли суҳбатлар давомида эслаб қолиш хусусиятига эга. Бу эса Протон экотизимидаги бошқа маҳсулотлар — электрон почта ва булутли хотира билан ишлашда катта қулайлик яратади. Фойдаланувчи ўз ҳужжатларини юклаб, улар асосида таҳлилий маълумотлар олиши мумкин.
Хавфсизлик — устувор вазифаБозордаги бошқа йирик сунъий интеллект моделларидан фарқли ўлароқ, Протон ўзининг анъанавий "нол даражали кириш" (зеро-аксесс энкрйптион) шифрлаш технологиясига содиқ қолган. Бу шуни англатадики, фойдаланувчи ва бот ўртасидаги мулоқот шундай шифрланадики, ҳатто Протон ходимларининг ўзи ҳам суҳбат мазмунини кўра олмайди.
Протон асосчиси ва бош директори Энди Ен таъкидлашича, Лумо 2.0 фойдаланувчилар энди кучли сунъий интеллект ва шахсий махфийлик ўртасида танлов қилишлари шарт эмаслигини исботлайди. Компания фойдаланувчи маълумотларини нейротармоқларни ўқитиш учун ишлатмасликка ва уларни учинчи томонларга бермасликка қатъий вада берган.
Ҳозирда Лумо 2.0 барча фойдаланувчилар учун очиқ. Хизматнинг бепул талқини билан бир қаторда, кўпроқ ресурс ва кенгайтирилган имкониятларни тақдим этувчи Plus ва Профессионал тариф режалари ҳам мавжуд. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам ушбу хавфсиз AI ёрдамчиси глобал платформада фойдаланиш учун тақдим этилган.
…