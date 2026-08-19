Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?
Жозе Моуринью «Реал» футболчиларидан интизом, профессионаллик ва машғулотларга жиддий муносабатни талаб қилмоқда. У футболчилар машғулот базасига камида бир соат аввал келиши, овқатланишини диетолог назоратида олиб бориши ва жароҳатларнинг олдини олиш учун ҳар куни спорт залида ишлаши кераклигини айтди.
Мадриднинг «Реал» клубига қайтган Жозе Моуринью янги мавсум олдидан жамоадаги талабларини очиқ билдирди. Португалиялик мутахассис футболчилардан интизом, профессионаллик ва машғулотларга жиддий муносабатни талаб қилмоқда.
Моуринью «қироллик клуби»га июнь ойида қайтди ва жамоани 2029 йил ёзигача бошқариш бўйича шартнома имзолади. Энди у 2010–2013 йиллардаги фаолиятидан кейин «Реал»даги иккинчи даврини бошламоқда.
Моуриньюнинг асосий талаби — ақл билан ишлаш
Португалиялик мураббий янги жамоасидаги футболчиларнинг муносабатидан ҳозирча мамнун эканини айтди.
«Футболчилар ўзини намунавий тутишяпти. Мен уларга шундай дедим: мен сизлардан талаб қиладиган ягона нарса — ақл билан иш тутиш, мантиққа риоя қилиш».
Моуринью футболчиларга оддий, аммо қатъий қоида қўйган: машғулотга кечикиб келиш мумкин эмас.
Унинг фикрича, футболчи машғулот бошланишидан беш дақиқа олдин эмас, балки камида бир соат аввал базага етиб келиши керак.
Овқатланиш ва жисмоний тайёргарлик ҳам назоратда
Моуринью талаблари фақат машғулотларга ўз вақтида келиш билан чекланмайди.
У футболчиларнинг кундалик ҳаётига ҳам жиддий ёндашувни талаб қилмоқда:
машғулот базасига эртароқ келиш;
овқатланишни диетолог назоратида олиб бориш;
жароҳатларнинг олдини олиш учун ҳар куни спорт залида ишлаш;
машғулотларга юқори даражада тайёр ҳолда келиш;
профессионал интизомни доимий сақлаш.
«Олдинроқ келиш керак, овқатланиш диетолог назоратида бўлиши зарур, жароҳатларни олдини олиш учун ҳар куни спорт залига кириб туриш шарт».
Мураббийнинг фикрича, бу талаблар замонавий футболда юқори натижага эришиш учун оддий заруратга айланган.
Моуринью «Реал»даги иккинчи даврини бошлади
Жозе Моуринью «Реал»ни биринчи марта 2010–2013 йилларда бошқарган. Унинг клубга қайтиши мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотган.
Янги шартнома эса мутахассисга жамоани узоқ муддатли лойиҳа асосида шакллантириш имконини беради.
Кўрсаткич
Маълумот
Мураббий
Жозе Моуринью
Клуб
«Реал» Мадрид
Қайтиши
2026 йил июнь
Шартнома
2029 йил ёзигача
Аввалги даври
2010–2013 йиллар
Асосий талаб
Интизом ва профессионаллик
Биринчи синов — «Эспаньол»га қарши
«Реал» янги мавсумдаги биринчи расмий учрашувини 22 август куни ўтказади. Мадридликлар Ла Лиганинг биринчи турида сафарда «Эспаньол»га қарши майдонга тушади.
Демак, Моуриньюнинг янги талаблари ва жамоада ўрнатмоқчи бўлган интизоми биринчи расмий учрашувнинг ўзидаёқ синовдан ўтади.
Энди асосий савол — Моуринью «Реал»даги иккинчи даврида жамоани яна Испания ва Европа футболи чўққисига олиб чиқа оладими?
Сизнингча, Моуриньюнинг футболчилардан бир соат олдин машғулот базасига келишни талаб қилиши тўғри қарорми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.
…