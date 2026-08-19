Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?

·9·Спорт
Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?
Қисқача

Жозе Моуринью «Реал» футболчиларидан интизом, профессионаллик ва машғулотларга жиддий муносабатни талаб қилмоқда. У футболчилар машғулот базасига камида бир соат аввал келиши, овқатланишини диетолог назоратида олиб бориши ва жароҳатларнинг олдини олиш учун ҳар куни спорт залида ишлаши кераклигини айтди.

Мадриднинг «Реал» клубига қайтган Жозе Моуринью янги мавсум олдидан жамоадаги талабларини очиқ билдирди. Португалиялик мутахассис футболчилардан интизом, профессионаллик ва машғулотларга жиддий муносабатни талаб қилмоқда.

Моуринью «қироллик клуби»га июнь ойида қайтди ва жамоани 2029 йил ёзигача бошқариш бўйича шартнома имзолади. Энди у 2010–2013 йиллардаги фаолиятидан кейин «Реал»даги иккинчи даврини бошламоқда.

Моуриньюнинг асосий талаби — ақл билан ишлаш

Португалиялик мураббий янги жамоасидаги футболчиларнинг муносабатидан ҳозирча мамнун эканини айтди.

«Футболчилар ўзини намунавий тутишяпти. Мен уларга шундай дедим: мен сизлардан талаб қиладиган ягона нарса — ақл билан иш тутиш, мантиққа риоя қилиш».

Моуринью футболчиларга оддий, аммо қатъий қоида қўйган: машғулотга кечикиб келиш мумкин эмас.

Унинг фикрича, футболчи машғулот бошланишидан беш дақиқа олдин эмас, балки камида бир соат аввал базага етиб келиши керак.

Овқатланиш ва жисмоний тайёргарлик ҳам назоратда

Моуринью талаблари фақат машғулотларга ўз вақтида келиш билан чекланмайди.

У футболчиларнинг кундалик ҳаётига ҳам жиддий ёндашувни талаб қилмоқда:

  • машғулот базасига эртароқ келиш;

  • овқатланишни диетолог назоратида олиб бориш;

  • жароҳатларнинг олдини олиш учун ҳар куни спорт залида ишлаш;

  • машғулотларга юқори даражада тайёр ҳолда келиш;

  • профессионал интизомни доимий сақлаш.

«Олдинроқ келиш керак, овқатланиш диетолог назоратида бўлиши зарур, жароҳатларни олдини олиш учун ҳар куни спорт залига кириб туриш шарт».

Мураббийнинг фикрича, бу талаблар замонавий футболда юқори натижага эришиш учун оддий заруратга айланган.

Моуринью «Реал»даги иккинчи даврини бошлади

Жозе Моуринью «Реал»ни биринчи марта 2010–2013 йилларда бошқарган. Унинг клубга қайтиши мухлислар орасида катта қизиқиш уйғотган.

Янги шартнома эса мутахассисга жамоани узоқ муддатли лойиҳа асосида шакллантириш имконини беради.

Кўрсаткич

Маълумот

Мураббий

Жозе Моуринью

Клуб

«Реал» Мадрид

Қайтиши

2026 йил июнь

Шартнома

2029 йил ёзигача

Аввалги даври

2010–2013 йиллар

Асосий талаб

Интизом ва профессионаллик

Биринчи синов — «Эспаньол»га қарши

«Реал» янги мавсумдаги биринчи расмий учрашувини 22 август куни ўтказади. Мадридликлар Ла Лиганинг биринчи турида сафарда «Эспаньол»га қарши майдонга тушади.

Демак, Моуриньюнинг янги талаблари ва жамоада ўрнатмоқчи бўлган интизоми биринчи расмий учрашувнинг ўзидаёқ синовдан ўтади.

Энди асосий савол — Моуринью «Реал»даги иккинчи даврида жамоани яна Испания ва Европа футболи чўққисига олиб чиқа оладими?

Сизнингча, Моуриньюнинг футболчилардан бир соат олдин машғулот базасига келишни талаб қилиши тўғри қарорми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда футбол мухлислари билан улашинг.

Жозе МоуриньоРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиМурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилдиБугун, 18:26Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинЮвентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинБугун, 18:17Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаЮвентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаБугун, 17:54Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 17:37Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиЛоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиБугун, 17:36Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди