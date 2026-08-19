Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилди

·0·Спорт
Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилди

Мурат Гассиевнинг навбатдаги рақиби ким бўлиши масаласига ойдинлик кириши мумкин. Boxing Scene нашри хабар беришича, WBA чемпионининг эҳтимолий рақиблари орасида ўзбекистонлик икки карра Олимпиада чемпиони Баходир Жалолов алоҳида ажралиб турибди.

Гассиев аввалроқ бир нечта номзодни тилга олган эди. Аммо Boxing Scene таҳлилига кўра, айнан Жалолов билан жанг ўтказиш эҳтимоли юқори.

Гассиевнинг эҳтимолий рақиблари кимлар?

Россиялик боксчи ўзининг кейинги жанглари учун бир нечта номзодни кўриб чиққан. Улар орасида:

  • Жаррелл Миллер;

  • Дерек Чисора;

  • Баходир Жалолов;

  • Агит Кабайел.

Шулар орасида Жалолов варианти энг қизиқарли тўқнашувлардан бири сифатида кўрилмоқда.

Жалоловнинг профессионал рекорди эътиборни тортмоқда

Баходир Жалолов профессионал боксда ҳозирча мағлубиятсиз ҳаракат қилмоқда. Унинг рекорди 17-0, ғалабаларининг 15 таси нокаут билан якунланган.

Ўзбекистонлик боксчи 2024 йил Париж Олимпиадасида ҳам олтин медални қўлга киритган. У шу билан Олимпиадада кетма-кет иккинчи бор чемпион бўлган.

Гассиев — Жалолов жанги оғир вазнда икки кучли зарбадорнинг тўқнашувига айланиши мумкин.

Гассиев чемпионлик камарини ҳимоя қилган

Мурат Гассиев 2026 йил 11 июль куни Питер Кадируга қарши жангда WBA оғир вазн тоифасидаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилган. Россиялик боксчи рақибини олтинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этган.

Шундан кейин унинг навбатдаги рақиби масаласи кун тартибига чиқди.

Жалолов учун ҳам катта имконият

Агар жанг расман ташкил этилса, Жалолов учун бу профессионал фаолиятидаги энг жиддий синовлардан бири бўлади.

Ўзбекистонлик боксчи ҳозиргача профессионал рингда мағлубиятга учрамаган ва 17 та жангининг 15 тасини нокаут билан якунлаган.

Кўрсаткич

Баходир Жалолов

Профессионал рекорд

17-0

Нокаутлар

15

Олимпиада олтин медаллари

2

Жанг услуби

Чапақай

Энди расмий қарор кутилмоқда

Ҳозирча Гассиев ва Жалолов ўртасидаги жанг расман эълон қилингани йўқ. Boxing Scene бу вариантни эҳтимоли юқори бўлган сценарий сифатида келтирмоқда.

Агар келишув амалга ошса, бу жанг оғир вазн тоифасида катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Айниқса, Жалоловнинг мағлубиятсиз рекорди ва Гассиевнинг чемпионлик мақоми тўқнашувга алоҳида аҳамият беради.

Сизнингча, Гассиев — Жалолов жанги ташкил этилса, кимнинг имконияти юқорироқ? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда бокс мухлислари билан улашинг.

Мурат ГассиевБаходир ЖалоловВБАПариж
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Жозе Моуринью «Реал» футболчиларига қандай талаблар қўйди?Бугун, 18:21Ювентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинЮвентус ёш иқтидори Адин Личина Авеллино сафига ўтиши мумкинБугун, 18:17Ювентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаЮвентус бош мураббийи Лучано Спаллеттидан фақат ғалаба талаб қилинмоқдаБугун, 17:54Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 17:37Лоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиЛоис Опенда Лён сафидаги дебютидаёқ Чемпионлар лигасида гол урдиБугун, 17:36Жозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиЖозе Моуриню Реал Мадридга қайтиши ва шов-шувли баёнотлари ҳақида гапирдиБугун, 17:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди