Мурат Гассиев Баходир Жалолов билан жанг қилиши мумкинлиги айтилди
Мурат Гассиевнинг навбатдаги рақиби ким бўлиши масаласига ойдинлик кириши мумкин. Boxing Scene нашри хабар беришича, WBA чемпионининг эҳтимолий рақиблари орасида ўзбекистонлик икки карра Олимпиада чемпиони Баходир Жалолов алоҳида ажралиб турибди.
Гассиев аввалроқ бир нечта номзодни тилга олган эди. Аммо Boxing Scene таҳлилига кўра, айнан Жалолов билан жанг ўтказиш эҳтимоли юқори.
Гассиевнинг эҳтимолий рақиблари кимлар?
Россиялик боксчи ўзининг кейинги жанглари учун бир нечта номзодни кўриб чиққан. Улар орасида:
Жаррелл Миллер;
Дерек Чисора;
Баходир Жалолов;
Агит Кабайел.
Шулар орасида Жалолов варианти энг қизиқарли тўқнашувлардан бири сифатида кўрилмоқда.
Жалоловнинг профессионал рекорди эътиборни тортмоқда
Баходир Жалолов профессионал боксда ҳозирча мағлубиятсиз ҳаракат қилмоқда. Унинг рекорди 17-0, ғалабаларининг 15 таси нокаут билан якунланган.
Ўзбекистонлик боксчи 2024 йил Париж Олимпиадасида ҳам олтин медални қўлга киритган. У шу билан Олимпиадада кетма-кет иккинчи бор чемпион бўлган.
Гассиев — Жалолов жанги оғир вазнда икки кучли зарбадорнинг тўқнашувига айланиши мумкин.
Гассиев чемпионлик камарини ҳимоя қилган
Мурат Гассиев 2026 йил 11 июль куни Питер Кадируга қарши жангда WBA оғир вазн тоифасидаги чемпионлик унвонини ҳимоя қилган. Россиялик боксчи рақибини олтинчи раундда техник нокаут билан мағлуб этган.
Шундан кейин унинг навбатдаги рақиби масаласи кун тартибига чиқди.
Жалолов учун ҳам катта имконият
Агар жанг расман ташкил этилса, Жалолов учун бу профессионал фаолиятидаги энг жиддий синовлардан бири бўлади.
Ўзбекистонлик боксчи ҳозиргача профессионал рингда мағлубиятга учрамаган ва 17 та жангининг 15 тасини нокаут билан якунлаган.
Кўрсаткич
Баходир Жалолов
Профессионал рекорд
17-0
Нокаутлар
15
Олимпиада олтин медаллари
2
Жанг услуби
Чапақай
Энди расмий қарор кутилмоқда
Ҳозирча Гассиев ва Жалолов ўртасидаги жанг расман эълон қилингани йўқ. Boxing Scene бу вариантни эҳтимоли юқори бўлган сценарий сифатида келтирмоқда.
Агар келишув амалга ошса, бу жанг оғир вазн тоифасида катта қизиқиш уйғотиши мумкин. Айниқса, Жалоловнинг мағлубиятсиз рекорди ва Гассиевнинг чемпионлик мақоми тўқнашувга алоҳида аҳамият беради.
Сизнингча, Гассиев — Жалолов жанги ташкил этилса, кимнинг имконияти юқорироқ? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва хабарни Telegram ҳамда ижтимоий тармоқларда бокс мухлислари билан улашинг.
…