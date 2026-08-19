«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди
Жереми Доку «Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги баҳсида болдир мушагини шикастлаб, камида бир неча ҳафтага сафдан чиқди. Шу сабабли у якшанба куни бўлиб ўтадиган APЛ 1-туридаги «Манчестер Сити» – «Борнмут» учрашувини ўтказиб юборади. Бу баҳс Энсо Мареска ва Марко Розе учун APЛдаги илк синов бўлади. Докунинг йўқлиги «Манчестер Сити»ни трансфер ойнаси ёпилгунига қадар янги қанот ҳужумчиси излашга ундаши мумкин.
Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида «Манчестер Сити» лагерида жиддий хавотир пайдо бўлди. Суперкубокдаги мағлубият ва таркибдаги йўқотишлардан сўнг, жамоанинг энг тезкор ва хавфли вингерларидан бири Жереми Доку оғир жароҳат олиб сафдан чиқди. «Борнмут»га қарши очилиш баҳси олдидан Энцо Мареска ҳужум чизиғини қандай қутқариб қолади ва клуб шошилинч трансферга қўл урадими?
«Бир неча ҳафтага сафдан чиқди»: Бельгия нашри очган ҳақиқат
Бельгиянинг нуфузли Nieuwsblad нашри тарқатган шошилинч маълумотга кўра, Жереми Доку «Арсенал»га қарши кечган Англия Суперкубоги баҳсида болдир мушагини шикастлаб олган:
"Жереми Доку болдир мушагидаги жиддий жароҳат сабабли бир неча ҳафта майдонга туша олмайди. У якшанба куни бўлиб ўтадиган АПЛ 1-тури — «Борнмут»га қарши учрашувни 100 фоиз аниқлик билан ўтказиб юборади."
— Nieuwsblad хабаридан
АПЛ 1-тури ва «Манчестер Сити»даги ҳолат
Кўрсаткич
Тафсилотлар ва маълумотлар
Бўлажак баҳс
«Манчестер Сити» – «Борнмут» (АПЛ 1-тури)
Жароҳат олган футболчи
Жереми Доку (ҳужумчи / вингер)
Жароҳат тури ва муддати
Болдир мушаги жароҳати / Камида бир неча ҳафта
Мураббийлар дебюти
Энцо Мареска («Ман Сити») ва Марко Розе («Борнмут»)
Эҳтимолий оқибат
Трансфер ойнаси ёпилгунча шошилинч қанот ҳужумчиси сотиб олиш
Мареска ва Розе дебюти: Трансфер бозорида шошилинч чоралар
Якшанба куни бўлиб ўтадиган «Манчестер Сити» ва «Борнмут» ўртасидаги баҳс ҳар иккала янги мураббий — Энцо Мареска ва Марко Розе учун АПЛдаги илк синов бўлади.
Ҳужум чизиғидаги муқобил вариантлар чеклангани сабабли, экспертлар Докунинг йўқотилиши клуб раҳбариятини трансфер ойнаси ёпилгунига қадар шошилинч равишда янги қанот ҳужумчиси сотиб олишга мажбур қилишини таъкидламоқда.
Сизнингча, Жереми Докунинг йўқлиги «Манчестер Сити»нинг «Борнмут»га қарши ўйинига жиддий таъсир қиладими ёки Мареска бу муаммони осонликча ҳал эта оладими?
Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва АПЛ ишқибози бўлган дўстларингизга ушбу муҳим янгиликни дарҳол етказинг!
…