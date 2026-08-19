«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди

·1·Спорт
«Мареска учун янги бош оғриғи»: «Сити»нинг асосий юлдузи сафдан чиқди
Қисқача

Жереми Доку «Арсенал»га қарши Англия Суперкубоги баҳсида болдир мушагини шикастлаб, камида бир неча ҳафтага сафдан чиқди. Шу сабабли у якшанба куни бўлиб ўтадиган APЛ 1-туридаги «Манчестер Сити» – «Борнмут» учрашувини ўтказиб юборади. Бу баҳс Энсо Мареска ва Марко Розе учун APЛдаги илк синов бўлади. Докунинг йўқлиги «Манчестер Сити»ни трансфер ойнаси ёпилгунига қадар янги қанот ҳужумчиси излашга ундаши мумкин.

Англия Премьер-лигасининг янги мавсуми бошланиши арафасида «Манчестер Сити» лагерида жиддий хавотир пайдо бўлди. Суперкубокдаги мағлубият ва таркибдаги йўқотишлардан сўнг, жамоанинг энг тезкор ва хавфли вингерларидан бири Жереми Доку оғир жароҳат олиб сафдан чиқди. «Борнмут»га қарши очилиш баҳси олдидан Энцо Мареска ҳужум чизиғини қандай қутқариб қолади ва клуб шошилинч трансферга қўл урадими?

«Бир неча ҳафтага сафдан чиқди»: Бельгия нашри очган ҳақиқат

Бельгиянинг нуфузли Nieuwsblad нашри тарқатган шошилинч маълумотга кўра, Жереми Доку «Арсенал»га қарши кечган Англия Суперкубоги баҳсида болдир мушагини шикастлаб олган:

"Жереми Доку болдир мушагидаги жиддий жароҳат сабабли бир неча ҳафта майдонга туша олмайди. У якшанба куни бўлиб ўтадиган АПЛ 1-тури — «Борнмут»га қарши учрашувни 100 фоиз аниқлик билан ўтказиб юборади."

Nieuwsblad хабаридан

АПЛ 1-тури ва «Манчестер Сити»даги ҳолат

Кўрсаткич

Тафсилотлар ва маълумотлар

Бўлажак баҳс

«Манчестер Сити» – «Борнмут» (АПЛ 1-тури)

Жароҳат олган футболчи

Жереми Доку (ҳужумчи / вингер)

Жароҳат тури ва муддати

Болдир мушаги жароҳати / Камида бир неча ҳафта

Мураббийлар дебюти

Энцо Мареска («Ман Сити») ва Марко Розе («Борнмут»)

Эҳтимолий оқибат

Трансфер ойнаси ёпилгунча шошилинч қанот ҳужумчиси сотиб олиш

Мареска ва Розе дебюти: Трансфер бозорида шошилинч чоралар

Якшанба куни бўлиб ўтадиган «Манчестер Сити» ва «Борнмут» ўртасидаги баҳс ҳар иккала янги мураббий — Энцо Мареска ва Марко Розе учун АПЛдаги илк синов бўлади.

Ҳужум чизиғидаги муқобил вариантлар чеклангани сабабли, экспертлар Докунинг йўқотилиши клуб раҳбариятини трансфер ойнаси ёпилгунига қадар шошилинч равишда янги қанот ҳужумчиси сотиб олишга мажбур қилишини таъкидламоқда.

Сизнингча, Жереми Докунинг йўқлиги «Манчестер Сити»нинг «Борнмут»га қарши ўйинига жиддий таъсир қиладими ёки Мареска бу муаммони осонликча ҳал эта оладими?

Ўз фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва АПЛ ишқибози бўлган дўстларингизга ушбу муҳим янгиликни дарҳол етказинг!

Манчестер СитиЖереми ДокуАрсеналБорнмутЭнцо Мареска
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиАср жанги: Энтони Жошуа ва Тайсон Фьюри жанги санаси ва жойи маълум бўлдиБугун, 15:02ESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли 10 марказий ҳимоячисини эълон қилдиБугун, 14:59«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқди«Мен жанг қилмоқчиман!»: Хамзат Чимаев Дана Уайтга очиқ талаб билан чиқдиБугун, 14:53Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Моуринью Винисиус билан бўлиб ўтган махфий суҳбат тафсилотини очди...Бугун, 14:50Джамал Мусиаланинг соғлиғи бўйича шифокорлар хулосаси эълон қилиндиДжамал Мусиаланинг соғлиғи бўйича шифокорлар хулосаси эълон қилиндиБугун, 14:31Арсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирдиАрсенал раҳбарияти клуб тарбияланувчиларининг трансферига муносабат билдирдиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди