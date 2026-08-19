Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?

·22·Жамият
Таксичи билан жанжалдан кейин блогер қамалди: воқеа ортида нима бор?
Қисқача

17 август куни Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида такси ҳайдовчиси ва аёл йўловчи ўртасидаги можаро жиддий тус олди. Аёлнинг икки таниши — блогерлар воқеа жойига келиб, ҳайдовчини ҳақорат қилган ва унга нисбатан куч ишлатган, натижада у тан жароҳатлари билан шифохонага мурожаат қилган.

Тошкентда такси ҳайдовчиси ва йўловчи ўртасида бошланган можаро жиддий тус олди. Воқеага аралашган блогер ҳайдовчига нисбатан куч ишлатгани ортидан қамоққа олинди.

Ҳодиса 17 август куни Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида содир бўлган. Такси ҳайдовчиси ва аёл йўловчи ўртасида можаро келиб чиққан. Кейинчалик аёлнинг икки таниши — блогерлар ҳам воқеа жойига етиб келган. Улар ҳайдовчи билан жанжаллашиб, уни ҳақорат қилган ва унга нисбатан куч ишлатган.

Можародан сўнг такси ҳайдовчиси тан жароҳатлари билан шифохонага мурожаат қилган.

Унда:

  • пешона ва энса соҳаларида шишлар;

  • елка ва ёнбошда жароҳатлар;

  • кўкрак ва қорин соҳаларида шилинишлар аниқланган.

Воқеадан кейин блогерлар ҳайдовчини йўловчи аёлга нисбатан жинсий тажовузкорликда айблаб, ҳодиса акс этган видеоларни ижтимоий тармоқларга тарқатган.

Кейинроқ улар видеомурожаат қилиб, жамоатчиликдан ўзларини оқлашда ёрдам сўраган. Бироқ ушбу видеолар кейинчалик саҳифаларидан ўчирилган.Тошкент шаҳар ИИББ маълумотига кўра, блогерга нисбатан жиноят иши қўзғатилган ва у қамоққа олинган.

ТошкентЯшнобод
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиТошкентда психофаол қўзиқорин ва 13 минг дона «оздирувчи» қаҳва қўлга олиндиБугун, 12:26Тошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиТошкент вилоятидаги даҳшатли ЙТҲда ота ва 5 ёшли фарзанд ҳалок бўлдиБугун, 12:24Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиРолик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмадиКеча, 21:15Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиКеча, 20:271 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошландиКеча, 16:01Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиКеча, 15:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди