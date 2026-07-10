Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширди

·24·Техно
Тепловизорлар инқилоби: Янги турдаги транзистор қурилмалар аниқлигини 15 бараварга оширди

Замонавий технологиялар оламида тунги кўриш қурилмалари ва иссиқлик датчикларининг аҳамияти кундан-кунга ортиб бормоқда. Олимлар кичик ҳажмдаги янги турдаги транзисторни ишлаб чиқиш орқали анъанавий тепловизорларнинг сезгирлигини кескин оширишга муваффақ бўлишди. Ушбу кашфиёт нафақат ҳарбий соҳада, балки робототехника ва автоном транспорт воситалари навигациясида ҳам янги даврни бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Профессор Фенянян Ся (Фенгниан Хиа) бошчилигидаги тадқиқотчилар гуруҳи томонидан амалга оширилган ушбу иш натижалари нуфузли Натуре Сенсорс журналида эълон қилинди. Тадқиқотчилар мавжуд иссиқлик сенсорларининг имкониятларини кенгайтириш учун икки контактли НПН-транзистордан фойдаланишди. Бу электрон компонент электр занжирларида сигналларни кучайтириш хусусиятига эга бўлиб, сенсорларнинг ҳарорат ўзгаришига бўлган реакциясини тубдан яхшилайди.

Технологик тўсиқларни бартараф этиш

Ҳозирги вақтда тепловизорлар асосан икки тамойил асосида ишлайди. Энг юқори аниқликдаги тизимлар фотон детекторларидан фойдаланади, бироқ улар жуда қиммат ва ишлаши учун махсус совутиш тизимларини талаб қилади. Шу сабабли, улар асосан ихтисослашган ҳарбий техникаларда қўлланилади. Иккинчи тур — микроболометрлар бўлиб, улар арзонроқ ва портатив қурилмаларда, жумладан ёнғин хавфсизлиги тизимларида ишлатилади. Бироқ, уларнинг сезгирлиги фотон детекторларидан анча паст эди.

Муаммонинг асоси материалларнинг ҳароратга чидамлилик коэффициенти (ТКР) пастлигида эди. Бу кўрсаткич модда ҳарорати ўзгарганда унинг электр қаршилиги қанчалик ўзгаришини белгилайди. ТКР қанчалик юқори бўлса, сенсор энг кичик иссиқлик ўзгаришини ҳам шунчалик тез ва аниқ илғай олади. Ixbt.com маълумотига кўра, ванадий оксиди ва аморф кремний каби анъанавий материалларда бу кўрсаткич чекланган эди.

Янги ёндашув ва натижалар

Олимлар янги материал қидириш ўрнига, мавжуд конструкцияга транзистор қўшиш йўлини танладилар. Ишнинг етакчи муаллифи Сзячжен Чен (Жиажен Чен)нинг тушунтиришича, транзистор заряд ташувчилар ўртасида тескари алоқани ҳосил қилади. Бу эса қаршиликнинг ҳароратга боғлиқлигини сунъий равишда кучайтиради ва сенсор сезгирлигини дастурлаш имконини беради.

Ушбу модификация натижасида ҳарорат коэффициенти ҳар бир келвин учун 10 фоиздан 150 фоизгача кўтарилди. Бу кўрсаткич тепловизорларнинг аниқлиги қарийб 15 бараварга ошганини англатади. Энг муҳими, бундай юқори натижага мураккаб ва қиммат совутиш тизимларисиз эришилди, бу эса қурилмаларнинг таннархини пасайтириш ва уларни оммалаштириш имконини беради.

Лойиҳа муаллифлари келажакда ушбу технология асосида тўлиқ метражли қурилмалар яратишни режалаштирмоқда. Кейинги босқичда датчикларни замонавий микросхемалар ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган кремний платформасига ўтказиш кўзда тутилган. Бу эса янги турдаги тепловизорларни смартфонлар ва бошқа маиший гаджетларга интеграция қилиш имкониятини очади.

ТепловизорТехнологияТранзисторИнновацияРобототехника
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

AMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиAMDнинг “янги” Ryzen 7 4700LE процессори асосидаги илк компьютер сотувга чиқдиБугун, 10:58Ҳиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиҲиндистон смартфон ишлаб чиқаришда янги босқичга чиқмоқда: Vivo ва Дихон ҳамкорлигиБугун, 09:57Австралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиАвстралия космик саноатида тарихий бурилиш: Илк суюқ ёқилғили ракета муваффақиятли учирилдиБугун, 06:55Чиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаЧиефтек янги Исеберг Pro совутиш тизимини тақдим этди: Сув блокидаги ўзига хос турбинаБугун, 06:22Коинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиКоинотдан 4К сифатдаги илк видео: NASA ва AWS лазер алоқаси орқали тарихий натижага эришдиБугун, 05:56Elon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиElon Muskдан холи инвестиция: АҚШда миллиардерга қарши янги фондлар очилдиБугун, 05:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги