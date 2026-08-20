Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатди
Xiaomi олтита қурилмани ЭОЛ рўйхатига киритиб, улар учун расмий дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатди. Рўйхатга Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Lite, Redmi Пад SE, Redmi Ноте 12R, Redmi 12R ва Redmi 12 5G киритилган. Бу қурилмалар мунтазам HyperOS янгиланишлари ва ойлик хавфсизлик ямоқларини олмайди, бироқ одатдаги вазифаларини бажаришда давом этади. Ўта жиддий хавфсизлик таҳдидлари юзага келган тақдирда, Xiaomi алоҳида фавқулодда ямоқлар чиқариши мумкин.
Xiaomi компанияси ўз қурилмаларининг дастурий таъминот янгиланишлари сиёсатига ўзгартиришлар киритиб, яна бир қатор машҳур гаджетларни ЭОЛ (Энд оф Лифе) рўйхатига киритди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу босқичга етиб келган моделларга эндиликда расмий дастурий қўллаб-қувватлаш кўрсатилмайди. Бу эса фойдаланувчилар учун қурилманинг хавфсизлиги ва келгусидаги функционал имкониятларига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган янгиланган рўйхатга жами олтита оммабоп модел киритилган бўлиб, улар орасида флагман даражасидаги Xiaomi 12S Pro ҳамда ҳамёнбоп сегментдаги харидорлар орасида кенг тарқалган Redmi Ноте 12R моделлари ҳам мавжуд. Мазкур қурилмалар эгалари бундан буён мунтазам HyperOS янгиланишлари ҳамда ойлик хавфсизлик ямоқларини қабул қила олишмайди.
Қайси моделлар қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлди?Компания сиёсатига кўра, эскирган қурилмалар қаторига ўтган гаджетларнинг аниқ рўйхати шакллантирилди. Унга кўра, қуйидаги қурилмалар расман ЭОЛ мақомини олди:
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12 Lite
- Redmi Пад SE
- Redmi Ноте 12R
- Redmi 12R
- Redmi 12 5G
Қайд этилишича, ушбу рўйхатга киритилган гаджетларнинг ишлашида ҳеч қандай ўзгариш бўлмайди — улар одатдаги тартибда ўз вазифаларини бажаришда давом этади. Бироқ вақт ўтиши билан янги кибертаҳдидларга нисбатан заифлик ошиб бориши ва HyperOS тизимининг кейинги версияларида тақдим этиладиган янги функциялар бу моделларга етиб келмаслиги аниқ.
Шунга қарамай, истисно тариқасида ўта жиддий хавфсизлик таҳдидлари юзага келган тақдирда, Xiaomi компанияси расман қўллаб-қувватланмай қолган қурилмалар учун ҳам алоҳида фавқулодда ямоқлар чиқариши мумкин. Шунга қарамай, кундалик фойдаланишда замонавий имкониятлар ва юқори даражадаги ҳимояни афзал кўрувчи фойдаланувчилар яқин келажакда янгироқ моделларга ўтиш масаласини ўйлаб кўришлари тўғри бўлади.
…