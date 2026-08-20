Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатди

·14·Техно
Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатди
Қисқача

Xiaomi олтита қурилмани ЭОЛ рўйхатига киритиб, улар учун расмий дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатди. Рўйхатга Xiaomi 12S Pro, Xiaomi 12 Lite, Redmi Пад SE, Redmi Ноте 12R, Redmi 12R ва Redmi 12 5G киритилган. Бу қурилмалар мунтазам HyperOS янгиланишлари ва ойлик хавфсизлик ямоқларини олмайди, бироқ одатдаги вазифаларини бажаришда давом этади. Ўта жиддий хавфсизлик таҳдидлари юзага келган тақдирда, Xiaomi алоҳида фавқулодда ямоқлар чиқариши мумкин.

Xiaomi компанияси ўз қурилмаларининг дастурий таъминот янгиланишлари сиёсатига ўзгартиришлар киритиб, яна бир қатор машҳур гаджетларни ЭОЛ (Энд оф Лифе) рўйхатига киритди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, ушбу босқичга етиб келган моделларга эндиликда расмий дастурий қўллаб-қувватлаш кўрсатилмайди. Бу эса фойдаланувчилар учун қурилманинг хавфсизлиги ва келгусидаги функционал имкониятларига ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган янгиланган рўйхатга жами олтита оммабоп модел киритилган бўлиб, улар орасида флагман даражасидаги Xiaomi 12S Pro ҳамда ҳамёнбоп сегментдаги харидорлар орасида кенг тарқалган Redmi Ноте 12R моделлари ҳам мавжуд. Мазкур қурилмалар эгалари бундан буён мунтазам HyperOS янгиланишлари ҳамда ойлик хавфсизлик ямоқларини қабул қила олишмайди.

Қайси моделлар қўллаб-қувватлашдан маҳрум бўлди?

Компания сиёсатига кўра, эскирган қурилмалар қаторига ўтган гаджетларнинг аниқ рўйхати шакллантирилди. Унга кўра, қуйидаги қурилмалар расман ЭОЛ мақомини олди:

  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Redmi Пад SE
  • Redmi Ноте 12R
  • Redmi 12R
  • Redmi 12 5G
Мазкур қурилмаларнинг барчаси ўзининг ҳаётий сикл даврини якунлаб, дастурий жиҳатдан мустақил босқичга ўтмоқда.

Қайд этилишича, ушбу рўйхатга киритилган гаджетларнинг ишлашида ҳеч қандай ўзгариш бўлмайди — улар одатдаги тартибда ўз вазифаларини бажаришда давом этади. Бироқ вақт ўтиши билан янги кибертаҳдидларга нисбатан заифлик ошиб бориши ва HyperOS тизимининг кейинги версияларида тақдим этиладиган янги функциялар бу моделларга етиб келмаслиги аниқ.

Шунга қарамай, истисно тариқасида ўта жиддий хавфсизлик таҳдидлари юзага келган тақдирда, Xiaomi компанияси расман қўллаб-қувватланмай қолган қурилмалар учун ҳам алоҳида фавқулодда ямоқлар чиқариши мумкин. Шунга қарамай, кундалик фойдаланишда замонавий имкониятлар ва юқори даражадаги ҳимояни афзал кўрувчи фойдаланувчилар яқин келажакда янгироқ моделларга ўтиш масаласини ўйлаб кўришлари тўғри бўлади.

XiaomiHyperOSRedmiСмартфонТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиЛуфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиБугун, 11:29SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиSpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиБугун, 10:53Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиБугун, 08:27АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиАҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиБугун, 07:54NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиБугун, 07:25Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиБугун, 02:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади