Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олди
Россиянинг «Арктика-М» космик тизими 12-август куни содир бўлган тўлиқ қуёш тутилишини орбитадан туриб муваффақиятли қайд этди. Ноёб астрономик ҳодиса Москва вақти билан соат 18:34 дан 22:58 га қадар давом этди ва замонавий космик технологиялар имкониятларини яна бир бор намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, фазовий аппарат томонидан олинган кадрларда Ойнинг тўқ сояси Ер юзи бўйлаб босқичма-босқич ҳаракатланаётганини аниқ кўриш мумкин. Бундай ноёб тасвирлар сайёрамиздаги йирик миқёсдаги табиий жараёнларни глобал миқёсда кузатишда муҳим аҳамият касб этади.
Фазодан ноёб кузатувАнъанавий тарзда қуёш тутилиши Ер юзидаги маълум бир нуқтадан туриб кузатилса, «Арктика-М» ёрдамида олинган кадрлар жараёнга бутунлай ўзгача нуқтаи назардан қараш имконини берди. Космосдан туриб олиб борилган тасвирга олиш ишлари Ой соясининг сайёранинг муҳим қисми бўйлаб қандай кўчиб ўтишини яққол кўрсатиб берди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, Ой Қуёшни тўсиб қўяётган бир пайтда, унинг сояси Ер сиртида тўлиқ тутилиш ҳудуди билан биргаликда кетма-кет силжиб боради. Бу эса олимларга нафақат эстетик жиҳатдан гўзал манзарани, балки атмосфера ва сайёрамиз юзасидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш учун қимматли илмий маълумотларни тақдим этади.
Космик тизимнинг вазифалари«Арктика-М» асосан Арктика минтақаси ҳамда Ернинг шимолий ҳудудларини узлуксиз кузатишга мўлжалланган илғор Россия космик тизими ҳисобланади. Мазкур турдаги сунъий йўлдошлар сайёрамиз юзаси ва унинг атмосферасини доимий равишда суратга олиб боради.
Ушбу технологик ечимлар турли метеорологик жараёнлар, иқлим ўзгаришлари ҳамда коинотдан туриб қайд этиладиган йирик табиий ҳодисаларни тезкорлик билан аниқлаш ва кузатиш имкониятини беради. 12-августдаги қуёш тутилиши пайтида олинган кадрлар эса тизимнинг нафақат амалий вазифаларни, балки мураккаб илмий кузатувларни ҳам муваффақиятли бажаришини исботлади.
…