Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олди

·0·Техно
Арктика-М йўлдоши қуёш тутилишини фазодан видеога олди

Россиянинг «Арктика-М» космик тизими 12-август куни содир бўлган тўлиқ қуёш тутилишини орбитадан туриб муваффақиятли қайд этди. Ноёб астрономик ҳодиса Москва вақти билан соат 18:34 дан 22:58 га қадар давом этди ва замонавий космик технологиялар имкониятларини яна бир бор намойиш этди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, фазовий аппарат томонидан олинган кадрларда Ойнинг тўқ сояси Ер юзи бўйлаб босқичма-босқич ҳаракатланаётганини аниқ кўриш мумкин. Бундай ноёб тасвирлар сайёрамиздаги йирик миқёсдаги табиий жараёнларни глобал миқёсда кузатишда муҳим аҳамият касб этади.

Фазодан ноёб кузатув

Анъанавий тарзда қуёш тутилиши Ер юзидаги маълум бир нуқтадан туриб кузатилса, «Арктика-М» ёрдамида олинган кадрлар жараёнга бутунлай ўзгача нуқтаи назардан қараш имконини берди. Космосдан туриб олиб борилган тасвирга олиш ишлари Ой соясининг сайёранинг муҳим қисми бўйлаб қандай кўчиб ўтишини яққол кўрсатиб берди.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, Ой Қуёшни тўсиб қўяётган бир пайтда, унинг сояси Ер сиртида тўлиқ тутилиш ҳудуди билан биргаликда кетма-кет силжиб боради. Бу эса олимларга нафақат эстетик жиҳатдан гўзал манзарани, балки атмосфера ва сайёрамиз юзасидаги ўзгаришларни таҳлил қилиш учун қимматли илмий маълумотларни тақдим этади.

Космик тизимнинг вазифалари

«Арктика-М» асосан Арктика минтақаси ҳамда Ернинг шимолий ҳудудларини узлуксиз кузатишга мўлжалланган илғор Россия космик тизими ҳисобланади. Мазкур турдаги сунъий йўлдошлар сайёрамиз юзаси ва унинг атмосферасини доимий равишда суратга олиб боради.

Ушбу технологик ечимлар турли метеорологик жараёнлар, иқлим ўзгаришлари ҳамда коинотдан туриб қайд этиладиган йирик табиий ҳодисаларни тезкорлик билан аниқлаш ва кузатиш имкониятини беради. 12-августдаги қуёш тутилиши пайтида олинган кадрлар эса тизимнинг нафақат амалий вазифаларни, балки мураккаб илмий кузатувларни ҳам муваффақиятли бажаришини исботлади.

Арктика-МҚуёш тутилишиКосмик технологияларАстрономияСунъий йўлдош
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиNASA Ойдаги узоқ муддатли миссиялар учун олимлардан ёрдам сўрадиБугун, 09:58Коинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКоинот чиқиндилари: сунъий йўлдошлар критик чегарага етмоқдаКеча, 23:24Замонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаЗамонавий OLED-телевизорлар 10 йил аввалги моделлардек эскирмоқдаКеча, 19:51NASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаNASA ой миссияларини хусусий компанияларга топширишни режалаштирмоқдаКеча, 19:23Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиXiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлдиКеча, 15:28Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиXiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиКеча, 13:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади