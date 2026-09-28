Айрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқланди

·30·Техно
Айрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Баъзи iPhone 18 Pro смартфонларида юзни аниқлаш функсияси ишламай қолиши кузатилмоқда.
  • Ушбу носозлик қурилманинг аппарат қисмида эмас, балки тизимли дастурий таъминотда эканлиги аниқланди.
  • Apple мутахассислари ушбу муаммони бартараф этиш устида иш олиб бормоқда ва яқин орада чиқариладиган операцион тизим янгиланиши орқали муаммонинг ҳал этилиши кутилмоқда.

Янги авлод флагман қурилмаларидан фойдаланиш жараёнида фойдаланувчилар дуч келаётган техник муаммолар технология оламида доимо муҳокамаларга сабаб бўлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, охирги вақтларда баъзи iPhone 18 Pro эгалари юзни аниқлаш функцияси ишлашида кутилмаган носозликлар кузатилаётганидан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, мазкур смартфонлар эгасининг юзини муваффақиятсиз таниб олиш ҳолатида тўсатдан қотиб қолмоқда ва шундан сўнг автоматик равишда қайта ишга тушмоқда. Ушбу ҳолат кундалик фойдаланишда маълум ноқулайликларни келтириб чиқариб, фойдаланувчилар ўртасида ҳақли саволларни туғдирмоқда.

Муаммонинг сабаблари ва расмий муносабат

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги турдаги мобил қурилмалар бозорга чиқарилгандан кейинги дастлабки ойларда турли хил кичик дастурий хатоликлар кузатилиши одатий ҳол саналади. Бундай носозликлар кўпинча махсус фойдаланиш сценарийлари билан боғлиқ бўлиб, уларни бартараф этиш учун муайян вақт талаб этилади.

Сентябр ойининг охирги кунларида Apple компаниясининг расмий қўллаб-қувватлаш хизмати вакиллари мазкур муаммо юзасидан мурожаатлар келиб тушганини тасдиқлашди. Компания мутахассислари олиб борган дастлабки ўрганишлар натижасига кўра, мазкур носозлик қурилманинг аппарат қисмида эмас, балки тизимли дастурий таъминотда эканлиги аниқланди.

Келгусидаги режалар

Ҳозирги вақтда юзага келган хатолик ҳақидаги барча маълумотлар компаниянинг муҳандислик бўлимига тўлиқ тақдим этилган. Дастурчилар ушбу носозликни бартараф этиш устида фаол иш олиб бормоқдалар.

Кутилишича, юзни аниқлаш вақтидаги қотишлар ва автоматик қайта юкланиш ҳолатлари тез орада чиқариладиган навбатдаги операцион тизим янгиланиши орқали тўлиқ ҳал этилади. Фойдаланувчиларга эса барқарор иш фаолиятини тиклаш учун тизим янгиланишини кутиш тавсия этилмоқда.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологияЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчилликiPhone 18 Pro савдоси бошланди: навбатлар ва тақчиллик18 сентябр 11:51iPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етдиiPhone 18 Pro смартфони қувват олиш тезлиги бўйича янги маррага етди10 сентябр 17:56Apple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этдиApple компанияси янги iPhone 18 Pro моделларини тақдим этди9 сентябр 22:21Хитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатдиХитойда iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max савдоси рекорд ўрнатдиКеча 20:29Янги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқдаЯнги iPhone 18 Pro экранида носозликлар аниқланди ва кафолат асосида алмаштирилмоқда25 сентябр 02:23iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқди19 сентябр 15:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди