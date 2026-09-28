Айрим iPhone 18 Pro смартфонларида носозлик аниқланди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Баъзи iPhone 18 Pro смартфонларида юзни аниқлаш функсияси ишламай қолиши кузатилмоқда.
- Ушбу носозлик қурилманинг аппарат қисмида эмас, балки тизимли дастурий таъминотда эканлиги аниқланди.
- Apple мутахассислари ушбу муаммони бартараф этиш устида иш олиб бормоқда ва яқин орада чиқариладиган операцион тизим янгиланиши орқали муаммонинг ҳал этилиши кутилмоқда.
Янги авлод флагман қурилмаларидан фойдаланиш жараёнида фойдаланувчилар дуч келаётган техник муаммолар технология оламида доимо муҳокамаларга сабаб бўлади. ixbt.com нашрининг хабар беришича, охирги вақтларда баъзи iPhone 18 Pro эгалари юзни аниқлаш функцияси ишлашида кутилмаган носозликлар кузатилаётганидан шикоят қилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган хабарларга кўра, мазкур смартфонлар эгасининг юзини муваффақиятсиз таниб олиш ҳолатида тўсатдан қотиб қолмоқда ва шундан сўнг автоматик равишда қайта ишга тушмоқда. Ушбу ҳолат кундалик фойдаланишда маълум ноқулайликларни келтириб чиқариб, фойдаланувчилар ўртасида ҳақли саволларни туғдирмоқда.
Муаммонинг сабаблари ва расмий муносабатМутахассисларнинг таъкидлашича, янги турдаги мобил қурилмалар бозорга чиқарилгандан кейинги дастлабки ойларда турли хил кичик дастурий хатоликлар кузатилиши одатий ҳол саналади. Бундай носозликлар кўпинча махсус фойдаланиш сценарийлари билан боғлиқ бўлиб, уларни бартараф этиш учун муайян вақт талаб этилади.
Сентябр ойининг охирги кунларида Apple компаниясининг расмий қўллаб-қувватлаш хизмати вакиллари мазкур муаммо юзасидан мурожаатлар келиб тушганини тасдиқлашди. Компания мутахассислари олиб борган дастлабки ўрганишлар натижасига кўра, мазкур носозлик қурилманинг аппарат қисмида эмас, балки тизимли дастурий таъминотда эканлиги аниқланди.
Келгусидаги режаларҲозирги вақтда юзага келган хатолик ҳақидаги барча маълумотлар компаниянинг муҳандислик бўлимига тўлиқ тақдим этилган. Дастурчилар ушбу носозликни бартараф этиш устида фаол иш олиб бормоқдалар.
Кутилишича, юзни аниқлаш вақтидаги қотишлар ва автоматик қайта юкланиш ҳолатлари тез орада чиқариладиган навбатдаги операцион тизим янгиланиши орқали тўлиқ ҳал этилади. Фойдаланувчиларга эса барқарор иш фаолиятини тиклаш учун тизим янгиланишини кутиш тавсия этилмоқда.
Изоҳлар 0
…