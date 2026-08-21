Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқда
Samsung компанияси расман янги Galaxy Эвент Аугуст 2026 тақдимот маросимини эълон қилди. Анжуман жорий йилнинг 27-август санасига белгиланган бўлиб, технология олами эътибори мазкур тадбирга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, гарчи жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи ҳали янги қурилманинг номини расман ошкор этмаган бўлса-да, инсайдерлик маълумотлари ва тарқалган сиздирилган хабарлар кутилаётган премера айнан Galaxy S26 FE модели бўлишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тадбир Тошкент вақти билан соат 18:00 да (УТК бўйича 12:00 да) бошланиши режалаштирилган. Уни бутун дунё бўйлаб қизиқувчилар Samsung компаниясининг расмий веб-сайти ҳамда унинг YouTube'даги расмий канали орқали жонли эфирда кузатиб боришлари мумкин бўлади. Таъкидлаш жоизки, FE (Fan Edition) туркумидаги қурилмалар ҳар доим фойдаланувчилар ўртасида юқори қизиқиш уйғотиб келган, чунки улар флагман имкониятларини бироз қулайроқ нархда таклиф этади.
Автономлик ва техник имкониятлардаги ўзгаришларҲозирча Samsung Galaxy S26 FE бўйича расмий тафсилотлар сир сақланаётган бўлса-да, қурилманинг ЭPREЛ маълумотлар базасида пайдо бўлиши унинг асосий техник кўрсаткичларини фош қилди. Ушбу маълумотларга кўра, янги смартфоннинг аккумулятори 1200 та қувватлаш сикли давомида ўзининг норматив хусусиятларини сақлаб қолиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, гаджетнинг автономлик кўрсаткичи тахминан 50 соатни ташкил этиши кўрсатилган.
Таққослаш учун, аввалги авлод вакили ҳисобланган Galaxy S25 FE модели ЭPREЛ маълумотларига кўра 42,5 соатлик автономликни тақдим этган эди (гарчи унинг батареяси 2000 та сиклга мўлжалланган бўлса ҳам). Янги Galaxy S26 FE эса фойдаланувчиларга бир марталик қувват билан узоқроқ ишлаш имкониятини тақдим этиб, аккумулятор самарадорлигини оширганини намоён қилмоқда.
Кутилаётган хусусиятлар ва дастурий таъминотМанбаларга кўра, бўлажак смартфон замонавий Фулл ҲД+ рухсатига эга ва Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя қатлами билан қопланган 6,7 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Шунингдек, қурилма корпуси анъанавий IP68 стандартидаги сув ва чангдан ҳимояга эга бўлиши кутилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга кундалик ҳаётда қўшимча хотиржамлик бағишлайди.
Қурилманинг аппарат таъминоти ҳам эътиборга лойиқ. Унга сиғими 4900 мАч бўлган аккумулятор ўрнатилиши ҳамда 45 ваттли тезкор қувватлаш технологияси қўллаб-қувватланиши кутилмоқда. Фото имкониятлари бўйича эса асосий 50 мегапикселли датчикни ўз ичига олган учлик камера тизими тақдим этилиши тахмин қилинмоқда.
Энг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, Samsung ушбу модел учун ҳам узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлашни вада қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy S26 FE тақдим этилган кундан бошлаб нақд 7 йил давомида мунтазам равишда тизимли янгиланишларни қабул қилиб боради. Бу эса қурилманинг долзарблиги ва хавфсизлигини узоқ йиллар давомида сақлаб қолишини таъминлайди.
…