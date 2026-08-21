Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқда

·0·Техно
Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқда

Samsung компанияси расман янги Galaxy Эвент Аугуст 2026 тақдимот маросимини эълон қилди. Анжуман жорий йилнинг 27-август санасига белгиланган бўлиб, технология олами эътибори мазкур тадбирга қаратилган. ixbt.com маълумотига кўра, гарчи жанубий кореялик ишлаб чиқарувчи ҳали янги қурилманинг номини расман ошкор этмаган бўлса-да, инсайдерлик маълумотлари ва тарқалган сиздирилган хабарлар кутилаётган премера айнан Galaxy S26 FE модели бўлишини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тадбир Тошкент вақти билан соат 18:00 да (УТК бўйича 12:00 да) бошланиши режалаштирилган. Уни бутун дунё бўйлаб қизиқувчилар Samsung компаниясининг расмий веб-сайти ҳамда унинг YouTube'даги расмий канали орқали жонли эфирда кузатиб боришлари мумкин бўлади. Таъкидлаш жоизки, FE (Fan Edition) туркумидаги қурилмалар ҳар доим фойдаланувчилар ўртасида юқори қизиқиш уйғотиб келган, чунки улар флагман имкониятларини бироз қулайроқ нархда таклиф этади.

Автономлик ва техник имкониятлардаги ўзгаришлар

Ҳозирча Samsung Galaxy S26 FE бўйича расмий тафсилотлар сир сақланаётган бўлса-да, қурилманинг ЭPREЛ маълумотлар базасида пайдо бўлиши унинг асосий техник кўрсаткичларини фош қилди. Ушбу маълумотларга кўра, янги смартфоннинг аккумулятори 1200 та қувватлаш сикли давомида ўзининг норматив хусусиятларини сақлаб қолиши кутилмоқда. Қизиғи шундаки, гаджетнинг автономлик кўрсаткичи тахминан 50 соатни ташкил этиши кўрсатилган.

Таққослаш учун, аввалги авлод вакили ҳисобланган Galaxy S25 FE модели ЭPREЛ маълумотларига кўра 42,5 соатлик автономликни тақдим этган эди (гарчи унинг батареяси 2000 та сиклга мўлжалланган бўлса ҳам). Янги Galaxy S26 FE эса фойдаланувчиларга бир марталик қувват билан узоқроқ ишлаш имкониятини тақдим этиб, аккумулятор самарадорлигини оширганини намоён қилмоқда.

Кутилаётган хусусиятлар ва дастурий таъминот

Манбаларга кўра, бўлажак смартфон замонавий Фулл ҲД+ рухсатига эга ва Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя қатлами билан қопланган 6,7 дюймли AMOLED дисплей билан жиҳозланади. Шунингдек, қурилма корпуси анъанавий IP68 стандартидаги сув ва чангдан ҳимояга эга бўлиши кутилмоқда. Бу эса фойдаланувчиларга кундалик ҳаётда қўшимча хотиржамлик бағишлайди.

Қурилманинг аппарат таъминоти ҳам эътиборга лойиқ. Унга сиғими 4900 мАч бўлган аккумулятор ўрнатилиши ҳамда 45 ваттли тезкор қувватлаш технологияси қўллаб-қувватланиши кутилмоқда. Фото имкониятлари бўйича эса асосий 50 мегапикселли датчикни ўз ичига олган учлик камера тизими тақдим этилиши тахмин қилинмоқда.

Энг муҳим жиҳатлардан бири шундаки, Samsung ушбу модел учун ҳам узоқ муддатли дастурий қўллаб-қувватлашни вада қилмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, Galaxy S26 FE тақдим этилган кундан бошлаб нақд 7 йил давомида мунтазам равишда тизимли янгиланишларни қабул қилиб боради. Бу эса қурилманинг долзарблиги ва хавфсизлигини узоқ йиллар давомида сақлаб қолишини таъминлайди.

SamsungGalaxy S26 FEСмартфонТехнологияТақдимот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди