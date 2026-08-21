Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқда

·3·Техно
Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқда

SpaceX компанияси раиси Elon Musk келгуси йилларда космик парвозлар кўламини кескин кенгайтириш бўйича улкан режаларини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания 2030 йилга бориб Starship ракетасини ҳар куни 30 маротаба фазога чиқаришни мақсад қилиб қўйган. Бироқ, тадбиркорнинг тан олишича, ушбу улкан кўрсаткич ҳам кундалик авиақатновлар сони билан солиштирганда жуда кичик қийматни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ишлаб чиқариш ва парвозлар частотасини ошириш борасида изчил ҳаракат олиб бормоқда. Аввалроқ, 2024 йилда Elon Musk йилига мингтагача Starship кемасини ишлаб чиқариш ниятида эканини маълум қилган эди. 2026 йил бошида эса мутахассислар ушбу оғир космик кемани соатига бир мартадан ҳам кўпроқ частотада учириш имкониятларини муҳокама қилишган.

Техник янгиликлар ва синовлар

Ҳозирги кунда компания ўзининг навбатдаги прототиплари устида фаол иш олиб бормоқда. Яқинда Starship Шип 40 деб номланган янги прототип муваффақиятли тарзда Рождество ороли қирғоқларига олиб борилди. Шундан сўнг Elon Musk ижтимоий тармоқларда мазкур қурилмага оид навбатдаги суратларни жамоатчилик эътиборига ҳавола этди.

Компания муҳандислари олдида турган энг муҳим вазифалардан бири қайта тикланувчи технологияларни амалда қўллашдир. Elon Muskнинг таъкидлашича, SpaceX яқин ойлардаёқ Ерга қайтиб келаётган Starship кемасини махсус старт минораси ёрдамида ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Бу эса космик кема қисмларини қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Келажак истиқболлари

Мазкур улкан режаларнинг амалий ижроси космик саноатда туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Агар барча синовлар муваффақиятли якунланса, биринчи қайта ишлатиладиган Starship кемасининг такрорий парвози 2026 йилнинг охири ёки 2027 йилнинг бошларига тўғри келиши мумкин. Бу эса инсониятнинг космосни ўзлаштириш тезлигини янги босқичга олиб чиқади.

Гарчи кундалик 30 та парвоз авиасия кўламига нисбатан кичик кўринса-да, космонавтика тарихи учун бу мисли кўрилмаган қадамдир. SpaceX ўзининг қайта фойдаланиладиган ракеталари орқали нафақат Орбитал парвозлар нархини туширишни, балки бошқа сайёраларга экспедициялар уюштириш учун зарур инфратузилмани яратишни мақсад қилган.

StarshipSpaceXElon MuskКосмосРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Смартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлдиСмартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлдиБугун, 13:53Поко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлдиПоко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 13:27Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиБугун, 12:54Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиРоссия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиБугун, 12:24SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаSpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаБугун, 11:51Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиRedmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиБугун, 11:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди