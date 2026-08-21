Elon Musk 2030 йилгача кунига 30 та Starship учиришни режалаштирмоқда
SpaceX компанияси раиси Elon Musk келгуси йилларда космик парвозлар кўламини кескин кенгайтириш бўйича улкан режаларини маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания 2030 йилга бориб Starship ракетасини ҳар куни 30 маротаба фазога чиқаришни мақсад қилиб қўйган. Бироқ, тадбиркорнинг тан олишича, ушбу улкан кўрсаткич ҳам кундалик авиақатновлар сони билан солиштирганда жуда кичик қийматни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, SpaceX ишлаб чиқариш ва парвозлар частотасини ошириш борасида изчил ҳаракат олиб бормоқда. Аввалроқ, 2024 йилда Elon Musk йилига мингтагача Starship кемасини ишлаб чиқариш ниятида эканини маълум қилган эди. 2026 йил бошида эса мутахассислар ушбу оғир космик кемани соатига бир мартадан ҳам кўпроқ частотада учириш имкониятларини муҳокама қилишган.
Техник янгиликлар ва синовларҲозирги кунда компания ўзининг навбатдаги прототиплари устида фаол иш олиб бормоқда. Яқинда Starship Шип 40 деб номланган янги прототип муваффақиятли тарзда Рождество ороли қирғоқларига олиб борилди. Шундан сўнг Elon Musk ижтимоий тармоқларда мазкур қурилмага оид навбатдаги суратларни жамоатчилик эътиборига ҳавола этди.
Компания муҳандислари олдида турган энг муҳим вазифалардан бири қайта тикланувчи технологияларни амалда қўллашдир. Elon Muskнинг таъкидлашича, SpaceX яқин ойлардаёқ Ерга қайтиб келаётган Starship кемасини махсус старт минораси ёрдамида ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Бу эса космик кема қисмларини қайта тиклаш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.
Келажак истиқболлариМазкур улкан режаларнинг амалий ижроси космик саноатда туб бурилиш ясаши кутилмоқда. Агар барча синовлар муваффақиятли якунланса, биринчи қайта ишлатиладиган Starship кемасининг такрорий парвози 2026 йилнинг охири ёки 2027 йилнинг бошларига тўғри келиши мумкин. Бу эса инсониятнинг космосни ўзлаштириш тезлигини янги босқичга олиб чиқади.
Гарчи кундалик 30 та парвоз авиасия кўламига нисбатан кичик кўринса-да, космонавтика тарихи учун бу мисли кўрилмаган қадамдир. SpaceX ўзининг қайта фойдаланиладиган ракеталари орқали нафақат Орбитал парвозлар нархини туширишни, балки бошқа сайёраларга экспедициялар уюштириш учун зарур инфратузилмани яратишни мақсад қилган.
…