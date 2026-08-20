SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказди

·4·Техно
SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказди
Қисқача

SpaceX тарихида илк бор Ерга қайтиб келаётган Starship кемасини махсус минора ёрдамида ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Массей синов полигонида Шип 41 илк статик ўт ёқиш тестидан ўтказилиб, ундаги битта Raptor двигателининг ишлаши текширилди. Кема Боостер 21 билан биргаликда Флигҳт 14 синов парвозида учирилиши, унда илк тўлақонли орбитал парвозни амалга ошириши ва Starlink V3 сунъий йўлдошларини коинотга олиб чиқиши кўзда тутилган.

SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракетасини навбатдаги синов парвозига тайёрлаш жараёнида муҳим босқични муваффақиятли якунлади. NASAСпасефlight маълумотига кўра, Массей синов полигонида Шип 41 деб номланган кема ўзининг илк статик ўт ёқиш тестидан ўтказилди ва унда ўрнатилган битта Raptor двигателининг ишлаши текширилди. Ушбу муҳим қадам келгусида амалга ошириладиган Фlight 14 синов парвозига тайёргарлик кўриш йўлидаги навбатдаги қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Режаларга кўра, келгуси парвоз вақтида Шип 41 космосга Боостер 21 тезлатгичи билан биргаликда жўнаб кетиши кўзда тутилган. Мутахассислар ушбу версиядаги кема учун тарихдаги илк тўлақонли орбитал траектория бўйича парвозни амалга оширишни режалаштирмоқдалар. Шунингдек, Фlight 14 дастури доирасида Starlink V3 сунъий йўлдошларини коинотга учратиш ҳам кўзда тутилган.

Тарихдаги илк ноёб тутиб олиш жараёни

Мазкур синов парвозининг энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, SpaceX илк бор Ерга қайтиб келаётган Starship кемасини махсус минора ёрдамида ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу технологик ечим келажакда ракеталарнинг барча қисмларини тўлиқ ва тезкор қайта тиклаш ҳамда улардан қайта фойдаланиш имкониятини тақдим этиши билан ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади.

Маълум бўлишича, Шип 41 прототипи жорий йилнинг июн ва июль ойларида барча зарур криоген синовларидан муваффақиятли ўтган эди. Ҳозирги босқичда эса муҳандислар бир нечта Raptor двигателлари иштирокида навбатдаги ўт ёқиш тестларини ўтказишни режалаштирмоқдалар. Ушбу мураккаб жараёнлар муваффақиятли якунланса, компания 2026-йилнинг бошларидаёқ навбатдаги муҳим парвозга чиқиш имкониятига эга бўлади.

SpaceXStarshipШип 41ТехнологияКосмос
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиБугун, 08:27АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиАҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиБугун, 07:54NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиБугун, 07:25Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиБугун, 02:27Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаГвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаБугун, 01:28МагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиМагикОС 11 хотирани тозалаш бўйича янги технологияни тақдим этдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади