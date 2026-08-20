SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказди
SpaceX тарихида илк бор Ерга қайтиб келаётган Starship кемасини махсус минора ёрдамида ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Массей синов полигонида Шип 41 илк статик ўт ёқиш тестидан ўтказилиб, ундаги битта Raptor двигателининг ишлаши текширилди. Кема Боостер 21 билан биргаликда Флигҳт 14 синов парвозида учирилиши, унда илк тўлақонли орбитал парвозни амалга ошириши ва Starlink V3 сунъий йўлдошларини коинотга олиб чиқиши кўзда тутилган.
SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship ракетасини навбатдаги синов парвозига тайёрлаш жараёнида муҳим босқични муваффақиятли якунлади. NASAСпасефlight маълумотига кўра, Массей синов полигонида Шип 41 деб номланган кема ўзининг илк статик ўт ёқиш тестидан ўтказилди ва унда ўрнатилган битта Raptor двигателининг ишлаши текширилди. Ушбу муҳим қадам келгусида амалга ошириладиган Фlight 14 синов парвозига тайёргарлик кўриш йўлидаги навбатдаги қадам ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Режаларга кўра, келгуси парвоз вақтида Шип 41 космосга Боостер 21 тезлатгичи билан биргаликда жўнаб кетиши кўзда тутилган. Мутахассислар ушбу версиядаги кема учун тарихдаги илк тўлақонли орбитал траектория бўйича парвозни амалга оширишни режалаштирмоқдалар. Шунингдек, Фlight 14 дастури доирасида Starlink V3 сунъий йўлдошларини коинотга учратиш ҳам кўзда тутилган.
Тарихдаги илк ноёб тутиб олиш жараёниМазкур синов парвозининг энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, SpaceX илк бор Ерга қайтиб келаётган Starship кемасини махсус минора ёрдамида ҳавода тутиб олишни режалаштирмоқда. Ушбу технологик ечим келажакда ракеталарнинг барча қисмларини тўлиқ ва тезкор қайта тиклаш ҳамда улардан қайта фойдаланиш имкониятини тақдим этиши билан ниҳоятда муҳим аҳамият касб этади.
Маълум бўлишича, Шип 41 прототипи жорий йилнинг июн ва июль ойларида барча зарур криоген синовларидан муваффақиятли ўтган эди. Ҳозирги босқичда эса муҳандислар бир нечта Raptor двигателлари иштирокида навбатдаги ўт ёқиш тестларини ўтказишни режалаштирмоқдалар. Ушбу мураккаб жараёнлар муваффақиятли якунланса, компания 2026-йилнинг бошларидаёқ навбатдаги муҳим парвозга чиқиш имкониятига эга бўлади.
…