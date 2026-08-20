Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлди

·2·Техно
Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлди
Қисқача

Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти 9-сентабрга белгиланган, бироқ бу сана ҳозирча расман тасдиқланмаган. Тадбирда компаниянинг илк букланадиган смартфони, норасмий равишда iPhone Ultra деб аталаётган қурилма ҳамда iPhone 18 Pro линияси намойиш этилиши кутилмоқда. Шунингдек, Apple Watch Сериес 12, Apple Watch Ultra 4, янгиланган ҲомеПод ва Apple TV қурилмалари тақдим этилиши мумкин.

Apple компанияси ўзининг анъанавий кузги тақдимотига қизғин ҳозирлик кўрмоқда ва бу йилги тадбир технология олами учун ўта муҳим воқеага айланиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корпорациянинг асосий тақдимоти 9-сентябрга белгиланган бўлиб, унда кўпчилик узоқ кутган янги қурилмалар намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилги тадбирнинг энг асосий шов-шувли янгилиги сифатида Apple'нинг илк букланадиган смартфони тақдим этилиши кутилмоқда. Мазкур инновацион қурилма ҳозирча норасмий равишда iPhone Ultra деб аталмоқда ва у компания тарихидаги илк букланадиган гаджет бўлиши кутилмоқда.

Кутилаётган янги қурилмалар ва тақдимот тафсилотлари

Мутахассисларнинг фикрича, букланадиган смартфондан ташқари, анъанавий флагман қурилмалар қатори ҳам янгиланади. Хусусан, тадбир доирасида iPhone 18 Pro линияси ҳам кенг жамоатчиликка эълон қилиниши режалаштирилган.

Шунингдек, тарқалган дастлабки маълумотларга кўра, тақдимотда янги авлод ақлли соатлари — Apple Watch Сериес 12 ва Apple Watch Ultra 4 қурилмаларини ҳам кўриш мумкин бўлади. Қолаверса, қўшимча янги гаджетлар қаторида янгиланган ҲомеПод ҳамда Apple TV қурилмалари ҳам намойиш этилиши эҳтимолдан холи эмас.

Маълум қилинишича, тақдимот маросимидан кўп ўтмай Apple янги маҳсулотлар учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлайди ва шундан сўнггина савдолар старт олади. Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, компания ҳозирча тадбирнинг аниқ санасини расман тасдиқлагани йўқ ва янги букланадиган iPhone'нинг техник хусусиятлари ҳам сир сақланмоқда.

Мазкур инсайдерлик маълумотлари технологик оламда ўзининг аниқ башоратлари билан танилган Мажин Бу томонидан тақдим этилди. Ушбу ахборот манбаси аввалроқ iPad мини планшетининг аниқ параметрлари, iPhone 12 ранглар палитраси, iPhone 15 моделларидаги айрим нуқсонлар ҳамда iPhone 16 макетларининг ишончли фотосуратларини олдиндан фош этгани билан эътибор қозонган эди.

AppleiPhone UltraiPhone 18 ProТехнологияларТақдимот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиБугун, 11:53Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиЛуфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилдиБугун, 11:29SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиSpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиБугун, 10:53Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиБугун, 08:27АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиАҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиБугун, 07:54NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиБугун, 07:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади