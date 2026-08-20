Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлди
Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти 9-сентабрга белгиланган, бироқ бу сана ҳозирча расман тасдиқланмаган. Тадбирда компаниянинг илк букланадиган смартфони, норасмий равишда iPhone Ultra деб аталаётган қурилма ҳамда iPhone 18 Pro линияси намойиш этилиши кутилмоқда. Шунингдек, Apple Watch Сериес 12, Apple Watch Ultra 4, янгиланган ҲомеПод ва Apple TV қурилмалари тақдим этилиши мумкин.
Apple компанияси ўзининг анъанавий кузги тақдимотига қизғин ҳозирлик кўрмоқда ва бу йилги тадбир технология олами учун ўта муҳим воқеага айланиши кутилмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, корпорациянинг асосий тақдимоти 9-сентябрга белгиланган бўлиб, унда кўпчилик узоқ кутган янги қурилмалар намойиш этилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилги тадбирнинг энг асосий шов-шувли янгилиги сифатида Apple'нинг илк букланадиган смартфони тақдим этилиши кутилмоқда. Мазкур инновацион қурилма ҳозирча норасмий равишда iPhone Ultra деб аталмоқда ва у компания тарихидаги илк букланадиган гаджет бўлиши кутилмоқда.
Кутилаётган янги қурилмалар ва тақдимот тафсилотлариМутахассисларнинг фикрича, букланадиган смартфондан ташқари, анъанавий флагман қурилмалар қатори ҳам янгиланади. Хусусан, тадбир доирасида iPhone 18 Pro линияси ҳам кенг жамоатчиликка эълон қилиниши режалаштирилган.
Шунингдек, тарқалган дастлабки маълумотларга кўра, тақдимотда янги авлод ақлли соатлари — Apple Watch Сериес 12 ва Apple Watch Ultra 4 қурилмаларини ҳам кўриш мумкин бўлади. Қолаверса, қўшимча янги гаджетлар қаторида янгиланган ҲомеПод ҳамда Apple TV қурилмалари ҳам намойиш этилиши эҳтимолдан холи эмас.
Маълум қилинишича, тақдимот маросимидан кўп ўтмай Apple янги маҳсулотлар учун дастлабки буюртмаларни қабул қилишни бошлайди ва шундан сўнггина савдолар старт олади. Бироқ шуни таъкидлаш жоизки, компания ҳозирча тадбирнинг аниқ санасини расман тасдиқлагани йўқ ва янги букланадиган iPhone'нинг техник хусусиятлари ҳам сир сақланмоқда.
Мазкур инсайдерлик маълумотлари технологик оламда ўзининг аниқ башоратлари билан танилган Мажин Бу томонидан тақдим этилди. Ушбу ахборот манбаси аввалроқ iPad мини планшетининг аниқ параметрлари, iPhone 12 ранглар палитраси, iPhone 15 моделларидаги айрим нуқсонлар ҳамда iPhone 16 макетларининг ишончли фотосуратларини олдиндан фош этгани билан эътибор қозонган эди.
…