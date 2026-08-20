iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этилади

·2·Техно
iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этилади
Қисқача

Тарқалган рендерларга кўра, iPhone 18 Pro тўртта рангда тақдим этилади ва Dynamic Island кесиги тахминан 35 фоизга кичраяди. Dynamic Island ўлчами 20,76 миллиметрдан 13,49 миллиметргача қисқариши, бунга инфрақизил датчикларнинг дисплей остига кўчирилиши сабаб бўлиши айтилмоқда. Сонни Диксон тарқатган макетларда қурилманинг кумушранг, қора, ҳаворанг ва тўқ вишневий (Дарк Черрй) ранглари кўрсатилган.

Apple компаниясининг анъанавий сентябрь ойи яқинлашгани сари интернетда бўлажак флагман — iPhone 18 Pro ҳақидаги сўнгги маълумотлар ва тасвирлар фаол муҳокама қилинмоқда. Тарқалган рендерларга кўра, янги авлод смартфони тўртта ўзига хос рангда тақдим этилади, унинг олд панелидаги Dynamic Island кесигиши эса сезиларли даражада кичиклашади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўзгаришлар қурилманинг ташқи кўринишини янада замонавий ва мукаммал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Технологик ўзгаришлар ва экран дизайни

Асосий ўзгаришлардан бири бу олд панелда жойлашган Dynamic Island элементига тегишли бўлади. Тарқалган сиздириб юборилган маълумотларга кўра, унинг эни тахминан 35 фоизга қисқаради. Бунга инфрақизил датчикларни тўғридан-тўғри дисплей остига кўчириш орқали эришилган. Шу билан бирга, Apple компанияси ўзига хос интерфейс концепциясини сақлаб қолади.

Эслатиб ўтамиз, январ ойида таниқли инсайдер Ice Universe Dynamic Island ўлчами 20,76 миллиметрдан 13,49 миллиметргача қисқаришини хабар қилган эди. Кейинчалик бу маълумот прототипларнинг суратлари орқали ҳам ўз тасдиқини топди. Фасе ИД тизимининг инфрақизил нурлантиргичи экраннинг пастки қисмига ўтиши туфайли кесик ҳажми сезиларли даражада кичрайган.

Корпус ранглари ва асосий версиялар

Смартфоннинг ташқи кўриниши ва ранглар палитраси бўйича ҳам янги тафсилотлар мавжуд. Инсайдер Сонни Диксон чоп этган макетларга асосланиб айтиш мумкинки, iPhone 18 Pro линияси кумушранг, қора, ҳаворанг ҳамда тўқ вишневий (Дарк Черрй) рангларда сотувга чиқарилади. Бунда охирги кўрсатилган Дарк Черрй аввалги iPhone 17 Pro моделларидаги апельсинранг каби мазкур авлоднинг асосий ва ўзига хос бренд ранги сифатида намоён бўлади.

Ахборот манбаларининг эслатишича, аввалроқ таниқли инсайдер Мажин Бу iPad мини планшетлари, iPhone 12 ранглари ҳамда iPhone 16 макетларининг аниқ суратларини олдиндан фош этиб, ўзининг ишончлилигини кўрсатган эди. Шу боис, iPhone 18 Pro бўйича тарқалган ушбу тафсилотлар ҳам технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.

Кутилишича, Apple компанияси анъанавий тақдимот маросимини 9-сентябрь куни ўтказади ва унда iPhone 18 Pro билан бир қаторда бошқа қатор янги қурилмаларини ҳам оммага намойиш этади. Мазкур тақдимот ҳар йили бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар ва экспертлар эътибор марказида бўлиб келмоқда.

AppleiPhone 18 ProDynamic IslandСмартфонТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиПекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиБугун, 14:54Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиXiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиБугун, 14:25SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиБугун, 13:27Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиApple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиБугун, 12:56Xiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиXiaomi машҳур смартфон ва планшетларни дастурий қўллаб-қувватлашни тўхтатдиБугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади