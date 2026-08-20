iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этилади
Тарқалган рендерларга кўра, iPhone 18 Pro тўртта рангда тақдим этилади ва Dynamic Island кесиги тахминан 35 фоизга кичраяди. Dynamic Island ўлчами 20,76 миллиметрдан 13,49 миллиметргача қисқариши, бунга инфрақизил датчикларнинг дисплей остига кўчирилиши сабаб бўлиши айтилмоқда. Сонни Диксон тарқатган макетларда қурилманинг кумушранг, қора, ҳаворанг ва тўқ вишневий (Дарк Черрй) ранглари кўрсатилган.
Apple компаниясининг анъанавий сентябрь ойи яқинлашгани сари интернетда бўлажак флагман — iPhone 18 Pro ҳақидаги сўнгги маълумотлар ва тасвирлар фаол муҳокама қилинмоқда. Тарқалган рендерларга кўра, янги авлод смартфони тўртта ўзига хос рангда тақдим этилади, унинг олд панелидаги Dynamic Island кесигиши эса сезиларли даражада кичиклашади. ixbt.com маълумотига кўра, бу ўзгаришлар қурилманинг ташқи кўринишини янада замонавий ва мукаммал қилишга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Технологик ўзгаришлар ва экран дизайниАсосий ўзгаришлардан бири бу олд панелда жойлашган Dynamic Island элементига тегишли бўлади. Тарқалган сиздириб юборилган маълумотларга кўра, унинг эни тахминан 35 фоизга қисқаради. Бунга инфрақизил датчикларни тўғридан-тўғри дисплей остига кўчириш орқали эришилган. Шу билан бирга, Apple компанияси ўзига хос интерфейс концепциясини сақлаб қолади.
Эслатиб ўтамиз, январ ойида таниқли инсайдер Ice Universe Dynamic Island ўлчами 20,76 миллиметрдан 13,49 миллиметргача қисқаришини хабар қилган эди. Кейинчалик бу маълумот прототипларнинг суратлари орқали ҳам ўз тасдиқини топди. Фасе ИД тизимининг инфрақизил нурлантиргичи экраннинг пастки қисмига ўтиши туфайли кесик ҳажми сезиларли даражада кичрайган.
Корпус ранглари ва асосий версияларСмартфоннинг ташқи кўриниши ва ранглар палитраси бўйича ҳам янги тафсилотлар мавжуд. Инсайдер Сонни Диксон чоп этган макетларга асосланиб айтиш мумкинки, iPhone 18 Pro линияси кумушранг, қора, ҳаворанг ҳамда тўқ вишневий (Дарк Черрй) рангларда сотувга чиқарилади. Бунда охирги кўрсатилган Дарк Черрй аввалги iPhone 17 Pro моделларидаги апельсинранг каби мазкур авлоднинг асосий ва ўзига хос бренд ранги сифатида намоён бўлади.
Ахборот манбаларининг эслатишича, аввалроқ таниқли инсайдер Мажин Бу iPad мини планшетлари, iPhone 12 ранглари ҳамда iPhone 16 макетларининг аниқ суратларини олдиндан фош этиб, ўзининг ишончлилигини кўрсатган эди. Шу боис, iPhone 18 Pro бўйича тарқалган ушбу тафсилотлар ҳам технология ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда.
Кутилишича, Apple компанияси анъанавий тақдимот маросимини 9-сентябрь куни ўтказади ва унда iPhone 18 Pro билан бир қаторда бошқа қатор янги қурилмаларини ҳам оммага намойиш этади. Мазкур тақдимот ҳар йили бутун дунё бўйлаб миллионлаб фойдаланувчилар ва экспертлар эътибор марказида бўлиб келмоқда.
…