Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилди

·0·Техно
Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилди

Замонавий мобил бозорида экрани чўзиқ бўлмаган қурилмаларни учратиш қийинлашган бир пайтда, Huawei компанияси ўзгача ечимга эга гаджетни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг янги Huawei Пура Х Виев смартфонини тақдим этди ва уни дунёдаги илк кенг форматли экранга эга моноблок қурилма сифатида эълон қилди. Ушбу гаджет айниқса видеоларни томоша қилиш, ўйин ўйнаш, китоб ўқиш ҳамда контент билан ишлашни афзал кўрадиган фойдаланувчиларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий эътибор қаратилган жиҳат бу – қурилманинг ўлчамлари ва экран нисбатидир. Смартфон 6,39 дюймли OLED-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 16 : 9,5 нисбатга ҳамда 2232 × 1320 пикселлар ҳажмига эга. Ҳозирги кундаги кўпчилик чўзиқ смартфонлардан фарқли ўлароқ, янги маҳсулот анча кенгроқ чиқди. Бу эса горизонтал ҳолатдаги контентни кўриш вақтида фойдали майдонни сезиларли даражада кенгайтиради.

Мукаммал дизайн ва техник кўрсаткичлар

Дисплей олд панелнинг нақд 96,1 фоизини эгаллайди, унинг рамкаси эса атиги 1,05 миллиметрни ташкил қилади. Экран чўққи ёрқинлиги бўйича ҳам етакчи бўлиб, бу кўрсаткич 6500 нитни ташкил этади. Смартфонда ўта юпқа корпус ва катта аккумулятор муваффақиятли уйғунлаштирилган: гарчи унинг батарея сиғими 7000 мАч бўлса-да, корпус қалинлиги атиги 6,68 миллиметр, оғирлиги эса 201 граммни ташкил этади.

Қурилма энг сўнгги HarmonyOS 7 операцион тизимида ишлайди. Дастурий таъминот интерфейси кенгроқ экранга тўлиқ мослаштирилган бўлиб, кўп вазифали режимда ишлаш, матн ўқиш ва ўйинлар жараёнини янада қулайлаштиради. Аслида, Huawei бу ерда 2025-йилги эгилувчан Пура Х моделининг концепциясини анъанавий моноблок корпусига кўчирганини кўриш мумкин.

Сотувга чиқиш муддати ва ранглар

Ҳозирча Huawei янги смартфонининг барча техник тафсилотларини тўлиқ ошкор этмагани боис, инсайдерлар маълумотларига таяниб иш кўрилмоқда. Digital Chat Station хабар беришича, ушбу флагман Кирин 9 оиласига мансуб процессор, 7000 мАч қувватли аккумулятор ҳамда 50 мегапикселли асосий датчик ва перископли телефото объективе эга уч каррали камера билан жиҳозланади.

Харидорларга Huawei Пура Х Виев тўрт хил рангда тақдим этилади: қизил, кулранг, оқ ва қора. Хитой бозорида дастлабки буюртмалар учун брон қилиш аллақачон бошланган бўлиб, жорий йилнинг 28-августидан бошлаб смартфон дўконларда жонли намойиш этила бошлайди ва расмий олдиндан буюртма бериш босқичига ўтади. Ҳозирча қурилманинг нархи ҳақида маълумот берилмаган.

HuaweiПура Х ВиевСмартфонТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиiPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиБугун, 15:27Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиПекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиБугун, 14:54Xiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиXiaomi янги авлод инсоннома роботини намойиш этдиБугун, 14:25SpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиSpaceX орбитага 11 мингдан ортиқ Starlink сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 13:52Elon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиElon Musk Starship ракетасининг навбатдаги синовлари ва режалари ҳақида гапирдиБугун, 13:27Apple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиApple компаниясининг 2026-йилги асосий тақдимоти санаси маълум бўлдиБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди