Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилди
Замонавий мобил бозорида экрани чўзиқ бўлмаган қурилмаларни учратиш қийинлашган бир пайтда, Huawei компанияси ўзгача ечимга эга гаджетни намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, компания ўзининг янги Huawei Пура Х Виев смартфонини тақдим этди ва уни дунёдаги илк кенг форматли экранга эга моноблок қурилма сифатида эълон қилди. Ушбу гаджет айниқса видеоларни томоша қилиш, ўйин ўйнаш, китоб ўқиш ҳамда контент билан ишлашни афзал кўрадиган фойдаланувчиларга мўлжалланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий эътибор қаратилган жиҳат бу – қурилманинг ўлчамлари ва экран нисбатидир. Смартфон 6,39 дюймли OLED-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, у 16 : 9,5 нисбатга ҳамда 2232 × 1320 пикселлар ҳажмига эга. Ҳозирги кундаги кўпчилик чўзиқ смартфонлардан фарқли ўлароқ, янги маҳсулот анча кенгроқ чиқди. Бу эса горизонтал ҳолатдаги контентни кўриш вақтида фойдали майдонни сезиларли даражада кенгайтиради.
Мукаммал дизайн ва техник кўрсаткичларДисплей олд панелнинг нақд 96,1 фоизини эгаллайди, унинг рамкаси эса атиги 1,05 миллиметрни ташкил қилади. Экран чўққи ёрқинлиги бўйича ҳам етакчи бўлиб, бу кўрсаткич 6500 нитни ташкил этади. Смартфонда ўта юпқа корпус ва катта аккумулятор муваффақиятли уйғунлаштирилган: гарчи унинг батарея сиғими 7000 мАч бўлса-да, корпус қалинлиги атиги 6,68 миллиметр, оғирлиги эса 201 граммни ташкил этади.
Қурилма энг сўнгги HarmonyOS 7 операцион тизимида ишлайди. Дастурий таъминот интерфейси кенгроқ экранга тўлиқ мослаштирилган бўлиб, кўп вазифали режимда ишлаш, матн ўқиш ва ўйинлар жараёнини янада қулайлаштиради. Аслида, Huawei бу ерда 2025-йилги эгилувчан Пура Х моделининг концепциясини анъанавий моноблок корпусига кўчирганини кўриш мумкин.
Сотувга чиқиш муддати ва рангларҲозирча Huawei янги смартфонининг барча техник тафсилотларини тўлиқ ошкор этмагани боис, инсайдерлар маълумотларига таяниб иш кўрилмоқда. Digital Chat Station хабар беришича, ушбу флагман Кирин 9 оиласига мансуб процессор, 7000 мАч қувватли аккумулятор ҳамда 50 мегапикселли асосий датчик ва перископли телефото объективе эга уч каррали камера билан жиҳозланади.
Харидорларга Huawei Пура Х Виев тўрт хил рангда тақдим этилади: қизил, кулранг, оқ ва қора. Хитой бозорида дастлабки буюртмалар учун брон қилиш аллақачон бошланган бўлиб, жорий йилнинг 28-августидан бошлаб смартфон дўконларда жонли намойиш этила бошлайди ва расмий олдиндан буюртма бериш босқичига ўтади. Ҳозирча қурилманинг нархи ҳақида маълумот берилмаган.
…