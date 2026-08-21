Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилди

·0·Техно
Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилди

ixbt.com маълумотига кўра, замонавий мобил бозорида ўзининг ноёб шакли билан ажралиб турувчи Huawei Пура Х Виев смартфони эълон қилинди. Ушбу қурилма ўзининг геймплайи ва дизайни бўйича ҳозирги кунда кенг тарқалган анъанавий чўзиқ гаджетлардан кескин фарқ қилади ҳамда уни ҳатто букланадиган телефонлар билан ҳам солиштириб кўришмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги модел жуда кенг ва паст корпусга эгалиги билан эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчилар бу борада мутлақо янги ёндашувни қўллаган бўлиб, бундай ўзига хос ечим бозорда бошқа ҳеч бир брендда учрамайди. Натижада фойдаланувчилар қўлида бутунлай ўзгача пропорцияларга эга мобил қурилмани ушлаб туришади.

Дисплей имкониятлари ва техник кўрсаткичлар

Қурилма 6,39 дюймли OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг томонлар нисбати 16:9,5 ни ташкил этади. Бу замонавий стандартдаги баланд ва тор экранларга нисбатан ғайриоддий кўрсаткичдир. Дисплей 2232×1320 пикселлар аниқлигига эга бўлиб, унинг атрофидаги ҳошиялар минимал даражагача қисқартирилган.

Экран нафақат ўлчамлари, балки сифати билан ҳам ҳайратга солади. Унинг энг юқори чўққисидаги ёрқинлик даражаси 6500 нитни ташкил қилади, бу эса қуёш нурининг остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Гарчи экран диагонали рақамларда баъзи замонавий 6,9 дюймли флагманлардан кичикроқ туюлса-да, унинг кенглиги ҳисобига фойдаланиш қулайлиги ортган.

Ишлаш унумдорлиги ва аккумулятор

Техник жиҳатдан ҳам Huawei Пура Х Виев кучли базага эга. Хабарларга кўра, смартфон Кирин 9030S процессори, 12 GB тезкор хотира ва 1 TB гача бўлган доимий хотира сиғими билан таъминланган. Дастурий таъминот сифатида эса HarmonyOS 7 операцион тизими танланган.

Ажабланарлиси шундаки, корпусининг қалинлиги бор-йўғи 6,68 миллиметр бўлишига қарамай, унинг оғирлиги 201 граммни ташкил этади. Муҳандислар бундай юпқа корпус ичига нақд 7000 мА•соат сиғимга эга улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган.

Камералар ва фойдаланиш қулайлиги

Фото имкониятлари бўйича ҳам қурилма етакчи ўринларни эгаллашга даъвогарлик қилмоқда. Унинг асосий камераси ҳар бири 50 мегапикселлик учта модулни ўз ичига олади. Бу турли шароитларда сифатли суратга олиш ва видео ёзиб олиш имконини беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кенг форматли корпус видеоларни томоша қилиш, матн ўқиш ва интернет саҳифаларини варақлашда анча қўл келади. Гарчи у букланмайдиган қурилма бўлса-да, букланувчи гаджетларга хос бўлган кенг дисплей қулайлигини муайян маънода тақдим эта олади.

HuaweiПура Х ВиевСмартфонТехнологияларЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаБугун, 07:51ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди