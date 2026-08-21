Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилди
ixbt.com маълумотига кўра, замонавий мобил бозорида ўзининг ноёб шакли билан ажралиб турувчи Huawei Пура Х Виев смартфони эълон қилинди. Ушбу қурилма ўзининг геймплайи ва дизайни бўйича ҳозирги кунда кенг тарқалган анъанавий чўзиқ гаджетлардан кескин фарқ қилади ҳамда уни ҳатто букланадиган телефонлар билан ҳам солиштириб кўришмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги модел жуда кенг ва паст корпусга эгалиги билан эътиборни тортади. Ишлаб чиқарувчилар бу борада мутлақо янги ёндашувни қўллаган бўлиб, бундай ўзига хос ечим бозорда бошқа ҳеч бир брендда учрамайди. Натижада фойдаланувчилар қўлида бутунлай ўзгача пропорцияларга эга мобил қурилмани ушлаб туришади.
Дисплей имкониятлари ва техник кўрсаткичларҚурилма 6,39 дюймли OLED-экран билан жиҳозланган бўлиб, унинг томонлар нисбати 16:9,5 ни ташкил этади. Бу замонавий стандартдаги баланд ва тор экранларга нисбатан ғайриоддий кўрсаткичдир. Дисплей 2232×1320 пикселлар аниқлигига эга бўлиб, унинг атрофидаги ҳошиялар минимал даражагача қисқартирилган.
Экран нафақат ўлчамлари, балки сифати билан ҳам ҳайратга солади. Унинг энг юқори чўққисидаги ёрқинлик даражаси 6500 нитни ташкил қилади, бу эса қуёш нурининг остида ҳам маълумотларни бемалол ўқиш имконини беради. Гарчи экран диагонали рақамларда баъзи замонавий 6,9 дюймли флагманлардан кичикроқ туюлса-да, унинг кенглиги ҳисобига фойдаланиш қулайлиги ортган.
Ишлаш унумдорлиги ва аккумуляторТехник жиҳатдан ҳам Huawei Пура Х Виев кучли базага эга. Хабарларга кўра, смартфон Кирин 9030S процессори, 12 GB тезкор хотира ва 1 TB гача бўлган доимий хотира сиғими билан таъминланган. Дастурий таъминот сифатида эса HarmonyOS 7 операцион тизими танланган.
Ажабланарлиси шундаки, корпусининг қалинлиги бор-йўғи 6,68 миллиметр бўлишига қарамай, унинг оғирлиги 201 граммни ташкил этади. Муҳандислар бундай юпқа корпус ичига нақд 7000 мА•соат сиғимга эга улкан аккумуляторни жойлаштиришга муваффақ бўлишган.
Камералар ва фойдаланиш қулайлигиФото имкониятлари бўйича ҳам қурилма етакчи ўринларни эгаллашга даъвогарлик қилмоқда. Унинг асосий камераси ҳар бири 50 мегапикселлик учта модулни ўз ичига олади. Бу турли шароитларда сифатли суратга олиш ва видео ёзиб олиш имконини беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кенг форматли корпус видеоларни томоша қилиш, матн ўқиш ва интернет саҳифаларини варақлашда анча қўл келади. Гарчи у букланмайдиган қурилма бўлса-да, букланувчи гаджетларга хос бўлган кенг дисплей қулайлигини муайян маънода тақдим эта олади.
…