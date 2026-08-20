Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошланди
Google компанияси бир ҳафталик олдиндан буюртма бериш босқичидан сўнг Pixel 11 смартфонлар туркумининг очиқ савдосини расман бошлади. Янги қаторга тўртта асосий модел — стандарт Pixel 11, илғор Pixel 11 Pro, катталаштирилган Pixel 11 Pro ХЛ ҳамда букланувчи Pixel 11 Pro Фолд киради. Шунингдек, харидорларга янги авлод Pixel Watch 5 ақлли соатлари ҳам тақдим этилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилмалар нархи 900 доллардан бошланиб, 2250 долларгача етади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги туркум жаҳон бўйлаб 20 дан ортиқ давлат ва минтақаларда, жумладан, АҚШ, Канада, Буюк Британия, Германия, Франция, Италия, Япония, Ҳиндистон, Сингапур ва Тайванда расман сотувга чиқарилди. Географик қамров ўтган йилдаги Pixel 10 сериясига ўхшаш бўлса-да, баъзи истиснолар мавжуд. Хусусан, букланувчи Pixel 11 Pro Фолд Чехия, Италия, Полша, Португалия ва Испания бозорларида расман сотилмаслиги маълум қилинди.
Нархлар ва хотира имкониятлариАҚШ бозорида базавий Pixel 11 модели 12 GB тезкор ва 256 GB доимий хотира конфигурациясида 900 АҚШ долларидан таклиф этилмоқда. 512 GB флеш-хотирага эга версия нархи эса 1020 долларни ташкил қилади. Қизиғи шундаки, янги бошланғич модел ўтган йилдаги Pixel 10 билан бир хил нархда сотувга чиққан бўлса-да, унинг базавий хотираси икки баравар кўпайтирилди. Бу эса янги гаджетни аввалги авлодга нисбатан анча фойдали харидга айлантиради.
Туркумдаги қолган флагман моделлар ҳам ўзининг техник имкониятлари ва нарх сиёсати билан ажралиб туради. ixbt.com хабар қилишича, Pixel 11 Pro модели 12/256 GB версияси учун 1100 доллардан бошланиб, 16/512 GB ва 16 GB / 1 TB версияларида мос равишда 1220 ҳамда 1450 долларгача баҳоланмоқда. Кенгайтирилган экранли Pixel 11 Pro ХЛ эса 12/256 GB базавий конфигурацияси учун 1300 доллардан бошланиб, 1 TB хотирали энг қиммат версияси учун 1650 долларни ташкил этади.
Энг қиммат букланувчи модел ва Европадаги нархларОила вакиллари орасида энг қиммат қурилма букланувчи дизайнга эга Pixel 11 Pro Фолд бўлди. Ушбу смартфоннинг 16/256 GB ҳажмли варианти АҚШда 1900 доллар, 16/512 GB версияси 2020 доллар, 1 TB флеш-хотирали энг юқори модификацияси эса 2250 долларга баҳоланди. Таъкидлаш жоизки, базавий Фолд модели ўтган йилги Pixel 10 Pro Фолд нархидан 100 долларга қимматроқ сотувга чиқарилган.
Европа бозорида ҳам янги қурилмаларнинг расмий нархлари эълон қилинди. Унга кўра, Европа ҳудудида Pixel 11 учун нархлар 1000 евродан, Pixel 11 Pro учун 1200 евродан ва Pixel 11 Pro ХЛ учун 1400 евродан бошланади. Иншоотнинг энг илғор вакили саналган Pixel 11 Pro Фолд учун Европа харидорлари камида 2000 евро тўлашига тўғри келади.
АҚШдаги йирик уяли алоқа операторлари харидорларни жалб қилиш мақсадида махсус чегирма ва эски қурилмаларни алмаштириш дастурларини йўлга қўйди. Маълум шартлар бажарилганда, фойдаланувчилар Pixel 11 қурилмаларини сезиларли даражада арзон нархларда, ҳатто айрим ҳолатларда деярли бепул қўлга киритишлари мумкинлиги таъкидланмоқда.
…