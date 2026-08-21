Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлди
Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори AnTuTu тестида тахминан 1,86 миллион балл тўплаб, Qualcomm ва MediaTek компанияларининг энг кучли СоК моделларидаги 4 миллион баллик натижадан анча ортда қолди, бироқ Тенсор G5 билан солиштирганда қарийб 25 фоизлик ўсиш қайд этилди. Geekbench синовларида платформа бир ўзгарувчан режимда 2670 балл, кўп ўзгарувчан режимда эса 6800 балл атрофида натижа кўрсатди.
Бугун Google компаниясининг янги Тенсор G6 процессорига асосланган Pixel 11 смартфонлари савдоси бошланди ва тармоқда ушбу қурилмаларнинг илк синов натижалари пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман платформасидан юқори унумдорликни кутиш қийин, чунки у рақобатчилардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум бўлишича, янги процессор AnTuTu бенчмаркида тахминан 1,86 миллион балл тўплашга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич Qualcomm ва MediaTek компанияларининг илггари чиқарган энг кучли СоК моделларидаги 4 миллион баллик натижадан анча паст, гарчи авлодлараро таққослаганда Тенсор G5 билан солиштирганда қарийб 25 фоизлик ўсиш кузатилган бўлса ҳам.
Техник имкониятлар ва тест натижалариGoogle томонидан тақдим этилган янги тизимнинг архитектураси бир дона Кортех-C1 Ultra ядроси, олтита Кортех-C1 Pro ядроси ҳамда ПоверВР КХТП-48-1536 график чипидан иборат. Ушбу конфигурация кундалик вазифалар учун етарли бўлса-да, оғир ресурс талаб қиладиган жараёнларда етакчи рақобатчилар даражасига чиқиш учун етарли эмас.
Geekbench синовларида ҳам шунга ўхшаш манара кузатилди: янги платформа бир ўзгарувчан режимда 2670 балл, кўп ўзгарувчан режимда эса 6800 балл атрофида натижа қайд этди. Бу кўрсаткичлар ҳам бозордаги етакчи флагманлар ва субфлагманлар имкониятларидан сезиларли даражада паст турибди.
График унумдорлик ва рақобатГрафик имкониятларни баҳоловчи 3DMark Вилд Лифе тестида эса Тенсор G6 платформаси Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессоридан деярли икки баробар ортда қолгани аниқланди. Янги қурилма ушбу тестда 3386 балл тўплаган бўлса, рақобатчи платформаси 7738 баллни қайд этган.
Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ўтган йилги Pixel моделлари билан солиштирганда график қисмдаги ўсиш деярли сезилмайди. Ушбу ҳолат янги смартфон харидорлари ва технология ихлосмандлари орасида кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки Google ўзининг махсус чипини такомиллаштиришда давом этаётганига қарам абиерта рақобатчилардан орқада қолиш тенденцияси сақланиб қолмоқда.
…