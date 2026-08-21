Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлди

·2·Техно
Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлди
Қисқача

Google Pixel 11 смартфонларидаги Тенсор G6 процессори AnTuTu тестида тахминан 1,86 миллион балл тўплаб, Qualcomm ва MediaTek компанияларининг энг кучли СоК моделларидаги 4 миллион баллик натижадан анча ортда қолди, бироқ Тенсор G5 билан солиштирганда қарийб 25 фоизлик ўсиш қайд этилди. Geekbench синовларида платформа бир ўзгарувчан режимда 2670 балл, кўп ўзгарувчан режимда эса 6800 балл атрофида натижа кўрсатди.

Бугун Google компаниясининг янги Тенсор G6 процессорига асосланган Pixel 11 смартфонлари савдоси бошланди ва тармоқда ушбу қурилмаларнинг илк синов натижалари пайдо бўлди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги флагман платформасидан юқори унумдорликни кутиш қийин, чунки у рақобатчилардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум бўлишича, янги процессор AnTuTu бенчмаркида тахминан 1,86 миллион балл тўплашга муваффақ бўлган. Бу кўрсаткич Qualcomm ва MediaTek компанияларининг илггари чиқарган энг кучли СоК моделларидаги 4 миллион баллик натижадан анча паст, гарчи авлодлараро таққослаганда Тенсор G5 билан солиштирганда қарийб 25 фоизлик ўсиш кузатилган бўлса ҳам.

Техник имкониятлар ва тест натижалари

Google томонидан тақдим этилган янги тизимнинг архитектураси бир дона Кортех-C1 Ultra ядроси, олтита Кортех-C1 Pro ядроси ҳамда ПоверВР КХТП-48-1536 график чипидан иборат. Ушбу конфигурация кундалик вазифалар учун етарли бўлса-да, оғир ресурс талаб қиладиган жараёнларда етакчи рақобатчилар даражасига чиқиш учун етарли эмас.

Geekbench синовларида ҳам шунга ўхшаш манара кузатилди: янги платформа бир ўзгарувчан режимда 2670 балл, кўп ўзгарувчан режимда эса 6800 балл атрофида натижа қайд этди. Бу кўрсаткичлар ҳам бозордаги етакчи флагманлар ва субфлагманлар имкониятларидан сезиларли даражада паст турибди.

График унумдорлик ва рақобат

График имкониятларни баҳоловчи 3DMark Вилд Лифе тестида эса Тенсор G6 платформаси Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессоридан деярли икки баробар ортда қолгани аниқланди. Янги қурилма ушбу тестда 3386 балл тўплаган бўлса, рақобатчи платформаси 7738 баллни қайд этган.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ўтган йилги Pixel моделлари билан солиштирганда график қисмдаги ўсиш деярли сезилмайди. Ушбу ҳолат янги смартфон харидорлари ва технология ихлосмандлари орасида кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, чунки Google ўзининг махсус чипини такомиллаштиришда давом этаётганига қарам абиерта рақобатчилардан орқада қолиш тенденцияси сақланиб қолмоқда.

GooglePixel 11Тенсор G6SnapdragonСмартфон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиКеча, 22:23Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиКеча, 21:59Жанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиЖанубий Кореянинг Себит ракетаси синовида фавқулодда ҳолат юз бердиКеча, 21:29Samsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиSamsung дунёдаги илк 300 Гс частотали OLED-панни намойиш этдиКеча, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди