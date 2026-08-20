Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилди
Немис бренди ўзининг флагман тоифасидаги тўлиқ симсиз қулоқчинларнинг навбатдаги авлоди — Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 қурилмасини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет ўзига хос дизайни, алмаштириладиган аккумулятори ҳамда замонавий технологик имкониятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Мазкур премиум тоифадаги қулоқчинларнинг жаҳон бозоридаги бошланғич нархи 300 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун бутунлай янги дизайн концепциясини танлаган бўлиб, харидорларга беш хил ранг вариантини таклиф этади. Қулоқчинлар ва уларнинг қувватлаш қутиси қора, оқ, кўк, қизғиш ва жигарранг кўринишларда сотувга чиқарилади. Бундай кенг ранглар палитраси фойдаланувчиларга ўз услубига мос келадиган қурилмани танлаш имконини беради.
Мустақил равишда алмаштириладиган батареяМоделнинг энг муҳим ва кутилмаган хусусиятларидан бири бу қувватлаш қутисининг ечиладиган аккумулятор билан жипланганидир. Компаниянинг таъкидлашича, фойдаланувчи қутидаги батареяни ўз қўши билан осонликча алмаштириши мумкин ва бунинг учун оддий биргина бурагичнинг ўзи етарли бўлади. Бу ечим гаджетнинг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтириб, экологик жиҳатдан ҳам долзарб аҳамият касб этади.
Қурилманинг автономлик кўрсаткичлари ҳам таҳсинга сазовор. Қулоқчинларнинг ўзи бир марталик қувват билан нақ 12 соат давомида тинимсиз ишлашга қодир. Қувватлаш қутиси билан биргаликда бу кўрсаткич 40 соатни ташкил этади, бироқ таъкидлаш жоизки, бу натижалар фаол шовқинни бекор қилиш функцияси ўчирилган ҳолатда қайд этилиши мумкин.
Шунингдек, гаджет тезкор қувватлаш технологияси билан таъминланган бўлиб, атиги 8 дақиқалик қувват олиш бир соатлик иш вақтини тақдим этади. Анъанавий симли усулдан ташқари, симсиз қувватлаш имконияти ҳам мавжудлиги фойдаланиш қулайлигини оширади.
Замонавий технологиялар ва ҳимояТехник жиҳатдан Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 энг сўнгги стандартларни қўллаб-қувватлайди. Хусусан, қурилма Bluetooth 6.0 модули билан жиҳозланган бўлиб, у Google Фаст Паир ҳамда Microsoft Свифт Паир функциялари орқали турли қурилмаларга тезкор уланишни таъминлайди. Овоз сифатини қадрловчилар учун эса аптХ Лосслесс технологияси мавжудлиги муҳим янгилик бўлади.
Қулоқчинлар корпуси IP54 даражасидаги намлик ва чангдан ҳимояга эга бўлиб, бу улардан кундалик ҳаётда, жумладан спорт билан шуғулланиш жараёнида ҳам хотиржам фойдаланиш имконини беради. Овозли қўнғироқлар ва мулоқот сифати учун эса жами олтита микрофон тизими масъул этиб белгиланган.
…