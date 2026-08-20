Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилди

·0·Техно
Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилди

Немис бренди ўзининг флагман тоифасидаги тўлиқ симсиз қулоқчинларнинг навбатдаги авлоди — Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 қурилмасини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги гаджет ўзига хос дизайни, алмаштириладиган аккумулятори ҳамда замонавий технологик имкониятлари билан фойдаланувчилар эътиборини тортишга улгурди. Мазкур премиум тоифадаги қулоқчинларнинг жаҳон бозоридаги бошланғич нархи 300 АҚШ долларини ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи ушбу модел учун бутунлай янги дизайн концепциясини танлаган бўлиб, харидорларга беш хил ранг вариантини таклиф этади. Қулоқчинлар ва уларнинг қувватлаш қутиси қора, оқ, кўк, қизғиш ва жигарранг кўринишларда сотувга чиқарилади. Бундай кенг ранглар палитраси фойдаланувчиларга ўз услубига мос келадиган қурилмани танлаш имконини беради.

Мустақил равишда алмаштириладиган батарея

Моделнинг энг муҳим ва кутилмаган хусусиятларидан бири бу қувватлаш қутисининг ечиладиган аккумулятор билан жипланганидир. Компаниянинг таъкидлашича, фойдаланувчи қутидаги батареяни ўз қўши билан осонликча алмаштириши мумкин ва бунинг учун оддий биргина бурагичнинг ўзи етарли бўлади. Бу ечим гаджетнинг хизмат муддатини сезиларли даражада узайтириб, экологик жиҳатдан ҳам долзарб аҳамият касб этади.

Қурилманинг автономлик кўрсаткичлари ҳам таҳсинга сазовор. Қулоқчинларнинг ўзи бир марталик қувват билан нақ 12 соат давомида тинимсиз ишлашга қодир. Қувватлаш қутиси билан биргаликда бу кўрсаткич 40 соатни ташкил этади, бироқ таъкидлаш жоизки, бу натижалар фаол шовқинни бекор қилиш функцияси ўчирилган ҳолатда қайд этилиши мумкин.

Шунингдек, гаджет тезкор қувватлаш технологияси билан таъминланган бўлиб, атиги 8 дақиқалик қувват олиш бир соатлик иш вақтини тақдим этади. Анъанавий симли усулдан ташқари, симсиз қувватлаш имконияти ҳам мавжудлиги фойдаланиш қулайлигини оширади.

Замонавий технологиялар ва ҳимоя

Техник жиҳатдан Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 энг сўнгги стандартларни қўллаб-қувватлайди. Хусусан, қурилма Bluetooth 6.0 модули билан жиҳозланган бўлиб, у Google Фаст Паир ҳамда Microsoft Свифт Паир функциялари орқали турли қурилмаларга тезкор уланишни таъминлайди. Овоз сифатини қадрловчилар учун эса аптХ Лосслесс технологияси мавжудлиги муҳим янгилик бўлади.

Қулоқчинлар корпуси IP54 даражасидаги намлик ва чангдан ҳимояга эга бўлиб, бу улардан кундалик ҳаётда, жумладан спорт билан шуғулланиш жараёнида ҳам хотиржам фойдаланиш имконини беради. Овозли қўнғироқлар ва мулоқот сифати учун эса жами олтита микрофон тизими масъул этиб белгиланган.

СеннҳеисерҚулоқчинларBluetooth 6ТехнологияГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиGoogle Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиБугун, 19:23Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиБугун, 18:58Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиXiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиБугун, 18:30Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиБугун, 18:00iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиiPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиБугун, 15:27Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиПекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилдиБугун, 14:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди