Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилди

·2·Техно
Литими талаб этмайдиган янги турдаги хавфсиз аккумулятор яратилди
Қисқача

Корея илғор технологиялар институти (КАИСТ) мутахассислари сув асосидаги сирконий ва сиркон-ион батареялари учун юқори қувват ҳамда тезкор қувватланишни таъминлайдиган инновацион электрод яратди. Янги технология анъанавий литийли қурилмаларга нисбатан хавфсизроқ ва арзонроқ энергия сақлаш тизимларини ишлаб чиқишга хизмат қилиши кутилмоқда.

Корея илғор технологиялар институти (КАИСТ) мутахассислари сув асосидаги цирконий ва циркон-ион батареялари учун юқори қувват ҳамда тезкор қувватланиш тезлигини таъминловчи инновацион электрод ишлаб чиқишди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ютуқ энергия сақлаш тизимлари бозорида анъанавий литийли қурилмаларга хавфсиз ва арзонроқ муқобил яратиш йўлидаги муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги кунда сув асосидаги циркон-ион батареялари стационар энергия сақлаш тизимлари учун истиқболли йўналиш сифатида қаралмоқда. Улар сувга асосланган ёнғинга чидамли электролит ва арзон хомашёдан фойдалангани боис анъанавий литий тизимларига нисбатан хавфсизроқ ҳамда тежамкорроқ ҳисобланади. Бироқ технологиянинг кенг тарқалишига етарли даражада энергия сиғими мавжуд эмаслиги ва тезкор қувватланишдаги қийинчиликлар тўсқинлик қилиб келаётган эди.

Инновацион ёндашув ва махсус тузилма

Айниқса, сувли электролит таркибидаги протонлар юқори ҳаракатчанлиги сабабли электрод юзасида исталмаган ножўя реакцияларни келтириб чиқариб, аккумулятор иш фаолиятини пасайтириши билан муаммо туғдирарди. КАИСТ жамоаси бу тўсиқни четлаб ўтиш ўрнига, протонларни қўшимча энергия сақлаш механизмига айлантиришга қарор қилди. Бунинг учун олимлар металл-органик каркас деб номланган икки ўлчовли говакли материални амалда қўллашди.

Тадқиқотчилар ушбу материалнинг микроскопик говакларига кучланишга қараб ишлайдиган махсус аминокислота гуруҳларини ўрнатдилар. Натижада юқори кучланишда электрод дастлаб нисбатан йирик циркон ионларини қабул қилса, кучланиш пасайганда аминогуруҳлар фаоллашиб, қолган бўшлиқларни майда ва тез ҳаракатланувчи протонлар тўлдиради.

Юқори самарадорлик ва амалий натижалар

Олимлар ушбу жараённи идишга дастлаб йирик тошларни, сўнгра улар орасидаги бўшлиқларга қум тўлдириш жараёнига қиёслашмоқда. Ушбу тартиб электрод ҳажмидан янада самарали фойдаланишга шароит яратиб, ножўя реакциялар эҳтимолини сезиларли даражада камайтиради. Тажриба жараёнида яратилган электрод 368,7 мА·соат/г солиштирма сиғимни намойиш этди.

Қайд этилишича, қувватлаш ва қувватни узатиш тезлиги 16 баробар оширилганда ҳам қурилма ўзининг бошланғич сиғимининг 46,9 фоизини сақлаб қолган ҳамда 500 мартадан ортиқ тезкор сиклларга бардош берган. Рентген нурлари ёрдамида ўтказилган тадқиқотлар жараён ҳақиқатан ҳам дастлаб циркон ионлари, кейин эса протонлар кетма-кетлигида кечишини амалда тасдиқлади.

Мутахассисларнинг фикрича, гап фақат маълум бир материалда эмас, балки турли ионларнинг тўпланиш навбатини бошқариш принципининг ўзида. Мазкур ёндашув келгусида бошқа турдаги электродларга ҳам татбиқ этилиб, юқори сиғим ва тезкор қувватланишни ўзида мужассам этган янги авлод аккумуляторларини яратиш имконини беради.

АккумуляторТехнологияИлм-фанКАИСТЭнергетика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиСеннҳеисер Моментум Труе Вирелесс 5 тақдим этилдиБугун, 19:55Google Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиGoogle Pixel 11 туркумидаги смартфонлар савдоси бошландиБугун, 19:23Android 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиAndroid 17 хотирани ҳаддан ташқари кўп талаб қилувчи иловаларни чеклайдиБугун, 18:58Xiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиXiaomi Европада янги Mijia капсулали қаҳвахонасини тақдим этдиБугун, 18:30Huawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноёб экранли илк моноблок смартфон тақдим этилдиБугун, 18:00iPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиiPhone 18 Pro янги ранглар ва кичиклашган Dynamic Island билан намойиш этиладиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди