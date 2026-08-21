Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилинди

·2·Техно
Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилинди
Қисқача

Жанубий Кореяда Samsung компаниясининг 28 йил давомида ишлаган собиқ муҳандиси махфий ҳужжатларни Хитойнинг ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) компаниясига ноқонуний ўтказгани учун 7 йилга озодликдан маҳрум этилди. У DRAM хотирасини ишлаб чиқаришнинг 600 га яқин босқичини ўз ичига олган Просесс Ресипе План (PRП) технологик ҳужжатини ўтказишда айбдор деб топилди.

Жанубий Кореяда яримўтказгичлар саноатига оид йирик жосуслик можароси бўйича суд ҳукми ўқилди, унга кўра Samsung компаниясининг собиқ ходими 7 йил муддатга озодликдан маҳрум этилди. Маеил Бусинесс нашри маълумотига кўра, бу иш замонавий микрочиплар бозоридаги шиддатли рақобат ва интеллектуал мулк хавфсизлиги қанчалик долзарб эканини яққол кўрсатиб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, 28 йил давомида Samsung компаниясида фаолият юритган ва кейинчалик Хитойнинг ЧангХин Меморй Течнологиес (CXMT) компаниясига ишга ўтган муҳандис махфий ҳужжатларни ноқонуний равишда ўтказиб беришда айбдор деб топилди. Тергов материалларида гап DRAM хотирасини ишлаб чиқаришнинг 600 га яқин босқичини ўз ичига олган Просесс Ресипе План (PRП) технологик ҳужжати ҳақида бормоқда.

Технологик ўғрилик тафсилотлари

Суд жараёнида айбланувчи сифатида кўрсатма берган собиқ муҳандиснинг сўзларига кўра, бу маълумотларни қўлга киритиш дастлабдан CXMT стратегиясининг бир қисми бўлган. Унинг таъкидлашича, Хитой компанияси ўз фаолиятининг бошланғич босқичида технологияни нолдан ишлаб чиқиш учун етарли илмий-ишлаб чиқариш инфратузилмасига эга бўлмаган ва шу сабабли Samsung ҳужжатларига таяниб иш кўрган.

Мутахассисларнинг фикрича, яримўтказгичлар ишлаб чиқаришнинг технологик рецепти биргина ҳужжат орқали тўғридан-тўғри нусха кўчириш имконини бермаса-да, унинг қиймати ўта юқори ҳисобланади. Бундай ҳужжатларда юзлаб операциялар кетма-кетлиги, материалларни қатламлаш параметрлари, ҳарорат ва босим кўрсаткичлари батафсил баён этилади.

Хитой яримўтказгичлар саноати ва унинг оқибатлари

Мазкур махфий маълумотларга эга бўлиш қимматбаҳо тажрибалар сонини кескин камайтириш ҳамда ўз технологик жараёнини ишлаб чиқиш вақтини сезиларли даражада қисқартириш имконини беради. Одатда тажрибали ишлаб чиқарувчилар учун янги DRAM жараёнини яратиш учдан беш йилгача вақт талаб қилса, янги келганлар учун бу муддат янада узоқроқ давом этиши мумкин.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, тақдим этилган PRП ҳужжати технологияни тўлиқ такрорлаш учун етарли эмас, бунинг учун транзисторлар архитектураси, фотошаблонлар ва лойиҳалаш меъёрлари каби қўшимча маълумотлар талаб қилинади. Шунга қарамай, CXMT 2019-йилда ўзининг 22 нанометрли технологиясида DDR4 хотирасини оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйган эди, 2023-йилда эса 18 нанометрли DRAM чиқарила бошланди.

Ҳозирги кунда CXMT Хитойдаги энг йирик DRAM ишлаб чиқарувчиси мақомига эга бўлиб, Samsung, СК ҳйних ҳамда Микрон каби жаҳон гигантлари билан фаол рақобат олиб бормоқда. Ушбу можаронинг юзага келиши Осиё минтақасидаги технологик хавфсизлик ва кадрлар сиёсати масалаларини яна бир бор глобал муҳокама марказига олиб чиқди.

SamsungCXMTТехнологияХитойСуд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56Dell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиDell ХПС 13 ноутбуки MacBook Neo моделига муносиб рақиб бўлдиБугун, 01:30Киберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиКиберхавфсизлик мутахассисларини сохта конференция орқали алдашга уринишдиБугун, 01:24Xiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиXiaomi автоматик тортиш кучига эга янги ақлли ошхона вйтяжкасини чиқардиКеча, 22:23Samsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиSamsung яримўтказгичлар нархини 15 фоизгача оширдиКеча, 21:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди