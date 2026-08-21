Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш берди

·5·Техно
Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш берди
Қисқача

Sony компаниясининг Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench 7.0 маълумотлар базасида ХҚ-GH54 модел рақами билан рўйхатдан ўтди ва қурилма Европа бозори учун мўлжаллангани тахмин қилинмоқда. У бир ядроли режимда 871 балл, кўп ядроли режимда эса 3028 балл тўплаган. Синовлардан смартфонда 4-нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилган, максимал частотаси 2,4 гигагерс бўлган Snapdragon 6 Ген 3 процессори қўллангани маълум бўлди.

Sony компанияси ўзининг ўрта нарх тоифасидаги навбатдаги смартфони — Xperia 10 ВИИИ моделини тайёрламоқда. Қурилма дастлабки синовлардан ўтиши биланоқ технология ихлосмандлари эътиборини тортди, чунки у унумдорлик борасида туб ўзгаришларга учрамаслиги ойдинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги авлод смартфони Geekbench 7.0 маълумотлар базасида рўйхатдан ўтган. ХҚ-GH54 рақамли модел рақамига эга бўлган ушбу қурилма Европа бозори учун мўлжаллангани тахмин қилинмоқда.

Бенчмарк натижалари ва техник хусусиятлар

Маълумотлар базасидаги ёзувларга кўра, синовдан ўтган қурилма бир ядроли режимда 871 балл, кўп ядроли режимда эса 3028 балл тўплашга муваффақ бўлган. Ушбу кўрсаткичлар қурилманинг кундалик вазифалар ва оддий иловалар учун етарли даражада ишлашини таъминлайди.

Тест натижалари шуни кўрсатдики, смартфонда Qualcomm томонидан ишлаб чиқарилган процессор ўрнатилган бўлиб, унинг тизимли плата коди паррот сифатида кўрсатилган. Мутахассислар ушбу рақамлар орқали қурилманинг асосий қисмини аниқлашга муваффақ бўлишди.

Сумаҳо Дигест нашрининг аниқлик киритишича, SM6475 ички белгиси остида Snapdragon 6 Ген 3 процессори яширинган. Бу шуни англатадики, Sony компанияси ўзининг янги қурилмасида ҳам аввалги авлодда фойдаланилган аппарат платформасини сақлаб қолишга қарор қилган.

Ишлаб чиқариш стратегияси ва кутилмалар

Мазкур процессор 4-нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган бўлиб, унинг максимал частотаси 2,4 гигагерцни ташкил қилади. Ушбу чип илк бор 2024-йилнинг август ойида тақдим этилган бўлиб, бугунги кунда мутлақо янги ечим саналмайди.

Япония брендининг ушбу қарори ишлаб чиқариш харажатларини маълум даражада оптималлаштириш ва якуний нархни мақбул даражада ушлаб туриш имконини беради. Бироқ, аввалги модел билан солиштирганда унумдорликда кескин сакрашлар ёки сезиларли ўсиш бўлишини кутиш қийин.

Ҳозирча Sony компанияси янги смартофоннинг расмий тақдимот санаси ва бошқа техник тавсилотларини ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, илк сиздириб юборилган маълумотлар келгуси қурилманинг умумий қиёфасини тасаввур қилишга имкон бермоқда.

SonyXperiaSnapdragonСмартфонGeekbench
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиHuawei Пура Х Виев: ноодатий форматдаги янги смартфон тақдим этилдиБугун, 09:58Samsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаSamsung Galaxy S26 FE смартфони 27-август куни тақдим этилиши кутилмоқдаБугун, 07:51ChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиChatGPT учун Apple Мессагес плагини ишга туширилдиБугун, 03:22Samsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиSamsung технологияларини ўғирлаган муҳандис 7 йилга ҳукм қилиндиБугун, 02:58Агрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиАгрессив ҳайдаш электромобил аккумуляторини 2,5 баробар тезроқ ишдан чиқарадиБугун, 02:20Google Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиGoogle Pixel 11 смартфонларининг Тенсор G6 тест натижалари маълум бўлдиБугун, 01:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди