Sony Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench тестида кўриниш берди
Sony компаниясининг Xperia 10 ВИИИ смартфони Geekbench 7.0 маълумотлар базасида ХҚ-GH54 модел рақами билан рўйхатдан ўтди ва қурилма Европа бозори учун мўлжаллангани тахмин қилинмоқда. У бир ядроли режимда 871 балл, кўп ядроли режимда эса 3028 балл тўплаган. Синовлардан смартфонда 4-нанометрли технология асосида ишлаб чиқарилган, максимал частотаси 2,4 гигагерс бўлган Snapdragon 6 Ген 3 процессори қўллангани маълум бўлди.
Sony компанияси ўзининг ўрта нарх тоифасидаги навбатдаги смартфони — Xperia 10 ВИИИ моделини тайёрламоқда. Қурилма дастлабки синовлардан ўтиши биланоқ технология ихлосмандлари эътиборини тортди, чунки у унумдорлик борасида туб ўзгаришларга учрамаслиги ойдинлашди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com нашрининг хабар беришича, янги авлод смартфони Geekbench 7.0 маълумотлар базасида рўйхатдан ўтган. ХҚ-GH54 рақамли модел рақамига эга бўлган ушбу қурилма Европа бозори учун мўлжаллангани тахмин қилинмоқда.
Бенчмарк натижалари ва техник хусусиятларМаълумотлар базасидаги ёзувларга кўра, синовдан ўтган қурилма бир ядроли режимда 871 балл, кўп ядроли режимда эса 3028 балл тўплашга муваффақ бўлган. Ушбу кўрсаткичлар қурилманинг кундалик вазифалар ва оддий иловалар учун етарли даражада ишлашини таъминлайди.
Тест натижалари шуни кўрсатдики, смартфонда Qualcomm томонидан ишлаб чиқарилган процессор ўрнатилган бўлиб, унинг тизимли плата коди паррот сифатида кўрсатилган. Мутахассислар ушбу рақамлар орқали қурилманинг асосий қисмини аниқлашга муваффақ бўлишди.
Сумаҳо Дигест нашрининг аниқлик киритишича, SM6475 ички белгиси остида Snapdragon 6 Ген 3 процессори яширинган. Бу шуни англатадики, Sony компанияси ўзининг янги қурилмасида ҳам аввалги авлодда фойдаланилган аппарат платформасини сақлаб қолишга қарор қилган.
Ишлаб чиқариш стратегияси ва кутилмаларМазкур процессор 4-нанометрли технологик жараён асосида тайёрланган бўлиб, унинг максимал частотаси 2,4 гигагерцни ташкил қилади. Ушбу чип илк бор 2024-йилнинг август ойида тақдим этилган бўлиб, бугунги кунда мутлақо янги ечим саналмайди.
Япония брендининг ушбу қарори ишлаб чиқариш харажатларини маълум даражада оптималлаштириш ва якуний нархни мақбул даражада ушлаб туриш имконини беради. Бироқ, аввалги модел билан солиштирганда унумдорликда кескин сакрашлар ёки сезиларли ўсиш бўлишини кутиш қийин.
Ҳозирча Sony компанияси янги смартофоннинг расмий тақдимот санаси ва бошқа техник тавсилотларини ошкор этгани йўқ. Шунга қарамай, илк сиздириб юборилган маълумотлар келгуси қурилманинг умумий қиёфасини тасаввур қилишга имкон бермоқда.
…