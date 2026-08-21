Смартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлди
Жаҳон смартфон бозорида дисплей ишлаб чиқариш борасидаги узоқ йиллик кучлар мувозанатида кескин ўзгариш юз берди. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, 2026-йилнинг биринчи ярмида мобил қурилмалар учун экранлар етказиб бериш бўйича Хитойнинг БОE компанияси мутлақ етакчиликни қўлга киритиб, Корея гиганти Samsung Дисплайни ортда қолдирди. Ушбу ўзгариш глобал технология бозорида рақобат нақадар кескинлашганини ва Осиё минтақасидаги ишлаб чиқарувчилар ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жорий йилнинг дастлабки олти ойи давомида жаҳон бозорига умумий ҳисобда 1,12 миллиардга яқин смартфон панеллари етказиб берилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,9 фоизга кўп эканини билдиради. Саноатдаги умумий ўсиш тенденцияси янги авлод мобил қурилмаларига бўлган талаб барқарор сақланиб қолаётганидан далолат беради.
БОE компаниясининг глобал бозордаги устунлигиХитойнинг БОE компанияси 25,2 фоизлик бозор улуши билан жорий йилнинг биринчи ярмида биринчи ўринни эгаллади. Кўрсатилган давр мобайнида компания бозорга 280 миллионга яқин панел жўнатди ва ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатини 7,1 фоизга оширди. Мутахассислар бу муваффақиятни айниқса илғор технологияли маҳсулотлар улушининг ортгани билан изоҳламоқда.
Хусусан, БОE томонидан эгилувчан OLED-дисплейларни етказиб бериш ҳажми сезиларли даражада ўсиб, 81,4 миллион донани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 14,6 фоизга кўпдир. Компания келгусида ўсиш суръатларини янада жадаллаштириш мақсадида OLED G8.6 янги ишлаб чиқариш линиясини ишга туширган бўлиб, ҳозирда ўрта ўлчамли экранлар серияли тарзда ишлаб чиқарилмоқда, мобил йўналиш эса тажриба-синов босқичидан ўтмоқда.
Samsung Дисплай ва КСОТ компанияларининг кўрсаткичлариУзоқ йиллар давомида мазкур бозорни бошқариб келган Samsung Дисплай эса 170 миллионга яқин панел етказиб бериб, иккинчи ўринга тушди. Шунга қарамай, компания кўрсаткичларида 0,9 фоизлик кичик ўсиш кузатилди. Қизиғи шундаки, Samsung томонидан эгилувчан OLED экранлар ишлаб чиқариш ҳажми 34,5 фоизга ошиб, қарийб 120 миллион донага етган. Унга асосий туртки сифатида iPhone смартфонларининг юқори даражада сотилаётгани хизмат қилди.
Кучли учликка Хитойнинг яна бир йирик вакили КСОТ компанияси якун ясади. У 13,4 фоизлик бозор улушини қўлга киритиб, 150 миллионга яқин панел етказиб берди ва ўсиш ҳажмини 8,9 фоизга оширди. КСОТ муваффақиятига асосий ҳиссасини а-Си туридаги суюқ кристалли дисплейлар қўшди, бироқ ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш эффектининг пасайиши сабабли бу йўналишдаги ўсиш суръатлари секинлаша бошлади.
…