Смартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлди

·11·Техно
Смартфон экранлари бозорида янги етакчи маълум бўлди

Жаҳон смартфон бозорида дисплей ишлаб чиқариш борасидаги узоқ йиллик кучлар мувозанатида кескин ўзгариш юз берди. ixbt.com нашрининг хабар қилишича, 2026-йилнинг биринчи ярмида мобил қурилмалар учун экранлар етказиб бериш бўйича Хитойнинг БОE компанияси мутлақ етакчиликни қўлга киритиб, Корея гиганти Samsung Дисплайни ортда қолдирди. Ушбу ўзгариш глобал технология бозорида рақобат нақадар кескинлашганини ва Осиё минтақасидаги ишлаб чиқарувчилар ўз мавқеини сезиларли даражада мустаҳкамлаганини кўрсатади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жорий йилнинг дастлабки олти ойи давомида жаҳон бозорига умумий ҳисобда 1,12 миллиардга яқин смартфон панеллари етказиб берилди. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 2,9 фоизга кўп эканини билдиради. Саноатдаги умумий ўсиш тенденцияси янги авлод мобил қурилмаларига бўлган талаб барқарор сақланиб қолаётганидан далолат беради.

БОE компаниясининг глобал бозордаги устунлиги

Хитойнинг БОE компанияси 25,2 фоизлик бозор улуши билан жорий йилнинг биринчи ярмида биринчи ўринни эгаллади. Кўрсатилган давр мобайнида компания бозорга 280 миллионга яқин панел жўнатди ва ўтган йилга нисбатан ўсиш суръатини 7,1 фоизга оширди. Мутахассислар бу муваффақиятни айниқса илғор технологияли маҳсулотлар улушининг ортгани билан изоҳламоқда.

Хусусан, БОE томонидан эгилувчан OLED-дисплейларни етказиб бериш ҳажми сезиларли даражада ўсиб, 81,4 миллион донани ташкил этди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 14,6 фоизга кўпдир. Компания келгусида ўсиш суръатларини янада жадаллаштириш мақсадида OLED G8.6 янги ишлаб чиқариш линиясини ишга туширган бўлиб, ҳозирда ўрта ўлчамли экранлар серияли тарзда ишлаб чиқарилмоқда, мобил йўналиш эса тажриба-синов босқичидан ўтмоқда.

Samsung Дисплай ва КСОТ компанияларининг кўрсаткичлари

Узоқ йиллар давомида мазкур бозорни бошқариб келган Samsung Дисплай эса 170 миллионга яқин панел етказиб бериб, иккинчи ўринга тушди. Шунга қарамай, компания кўрсаткичларида 0,9 фоизлик кичик ўсиш кузатилди. Қизиғи шундаки, Samsung томонидан эгилувчан OLED экранлар ишлаб чиқариш ҳажми 34,5 фоизга ошиб, қарийб 120 миллион донага етган. Унга асосий туртки сифатида iPhone смартфонларининг юқори даражада сотилаётгани хизмат қилди.

Кучли учликка Хитойнинг яна бир йирик вакили КСОТ компанияси якун ясади. У 13,4 фоизлик бозор улушини қўлга киритиб, 150 миллионга яқин панел етказиб берди ва ўсиш ҳажмини 8,9 фоизга оширди. КСОТ муваффақиятига асосий ҳиссасини а-Си туридаги суюқ кристалли дисплейлар қўшди, бироқ ишлаб чиқариш қувватларини кенгайтириш эффектининг пасайиши сабабли бу йўналишдаги ўсиш суръатлари секинлаша бошлади.

SamsungБОEСмартфон экранлариТехнологияларOLED
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Поко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлдиПоко F9 Ultra флагманининг асосий техник хусусиятлари ошкор бўлдиБугун, 13:27Xiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиXiaomi компанияси янги Смарт Доор Локк 5C қулфини тақдим этдиБугун, 12:54Россия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиРоссия космик сателлити Манпупунер платосини юқоридан суратга олдиБугун, 12:24SpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаSpaceX космик кема ҳолатини кўрсатди: Starship синовлари давом этмоқдаБугун, 11:51Redmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиRedmi K100 Pro ва K100 Pro Max смартфонлари харидорлар орасида юқори талабга эга бўлдиБугун, 11:29АҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинАҚШ 2030-йилгача йилига мингдан ортиқ космик парвозларни амалга ошириши мумкинБугун, 10:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди