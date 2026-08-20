Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилди
Луфтанса авиакомпаниясининг Д-АИНМ рўйхат рақамли Аирбус A320neo самолётида 2026-йил 19-август куни Starlink сунъий йўлдош интернет тизими илк бор синовдан ўтказилди. Франкфурт–Рим йўналишидаги LH234 рейси давомида тизим 10 километр баландликда Луфтанса Аирлинес бош директори Енс Риттер томонидан фаоллаштирилди ва йўловчиларга парвоз давомида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини берди.
Авиация соҳасида муҳим қадам ташланиб, Луфтанса авиакомпаниясига қарашли ҳаво кемасида илк бор Starlink сунъий йўлдош интернет тизими синовдан ўтказилди. 2026-йил 19-август куни амалга оширилган мазкур парвоз замонавий технологияларнинг осмондаги имкониятларини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Илк парвоз ва янги хизмат тафсилотлариixbt.com маълумотига кўра, Д-АИНМ рўйхат рақамига эга Луфтанса авиакомпаниясининг Аирбус A320neo самолёти янги Луфтанса Груп Wi-Fi хизмати базасидаги Starlink билан илк рейсини муваффақиятли бажарди. Франкфурт шаҳридан Римга йўл олган LH234 рейси давомида 10 километр баландликда мазкур тизим Луфтанса Аирлинес бош директори Енс Риттер томонидан расман фаоллаштирилди.
Авиакомпания вакилларининг таъкидлашича, Starlink йўловчиларга учишдан тортиб то қўнишгача бўлган вақт оралиғида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Айрим ҳолларда самолёт бортидаги уланиш тезлиги ҳатто уй ёки офисдаги интернет кўрсаткичларидан ҳам юқори бўлиши кутилмоқда.
Кенгайтириш режалари ва техник жараён2026-йил охирига қадар Луфтанса ва Луфтанса Ситй Аирлинес авиакомпаниялари Starlink тизимини A320 оиласига мансуб яна ўнта самолётга ўрнатишни режалаштирган. Асосий техник ишлар Берлин шаҳридаги Луфтанса Течник мутахассислари томонидан амалга оширилиб, ускуналарни ўрнатиш жараёни лайнерларга режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш ишлари билан уйғунлаштирилади.
Келгусида ушбу илғор технология бутун Луфтанса Груп таркибидаги авиакомпанияларга татбиқ этилиши кўзда тутилган. 2029-йилга бориб Starlink тизими гуруҳга қарашли барча авиакомпанияларнинг тахминан 850 та самолётида ўрнатилиши режалаштирилган.
Йўловчилар учун қулайликларУшбу кенг кўламли лойиҳанинг амалга оширилиши Луфтанса Групни бортда юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига эга Европадаги энг йирик авиагуруҳга айлантиради. Янги хизмат йўловчиларга қатор қулайликларни тақдим этиши билан ҳам аҳамиятлидир:
- Луфтанса Груп Wi-Fi хизматидан фойдаланиш Милес & Море дастури мижозлари учун бепул бўлади.
- Травел ИД фойдаланувчилари ҳам хизматдан парвоз давомида қўшимча тўловсиз фойдаланишлари мумкин.
- Интернетга уланиш имконияти парвоз пайтида хизмат кўрсатиш синфидан қатъий назар барча мижозларга тақдим этилади.
…