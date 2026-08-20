Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилди

·3·Техно
Луфтанса самолётларида Starlink юқори тезликдаги интернети ишга туширилди
Қисқача

Луфтанса авиакомпаниясининг Д-АИНМ рўйхат рақамли Аирбус A320neo самолётида 2026-йил 19-август куни Starlink сунъий йўлдош интернет тизими илк бор синовдан ўтказилди. Франкфурт–Рим йўналишидаги LH234 рейси давомида тизим 10 километр баландликда Луфтанса Аирлинес бош директори Енс Риттер томонидан фаоллаштирилди ва йўловчиларга парвоз давомида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имконини берди.

Авиация соҳасида муҳим қадам ташланиб, Луфтанса авиакомпаниясига қарашли ҳаво кемасида илк бор Starlink сунъий йўлдош интернет тизими синовдан ўтказилди. 2026-йил 19-август куни амалга оширилган мазкур парвоз замонавий технологияларнинг осмондаги имкониятларини янги босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илк парвоз ва янги хизмат тафсилотлари

ixbt.com маълумотига кўра, Д-АИНМ рўйхат рақамига эга Луфтанса авиакомпаниясининг Аирбус A320neo самолёти янги Луфтанса Груп Wi-Fi хизмати базасидаги Starlink билан илк рейсини муваффақиятли бажарди. Франкфурт шаҳридан Римга йўл олган LH234 рейси давомида 10 километр баландликда мазкур тизим Луфтанса Аирлинес бош директори Енс Риттер томонидан расман фаоллаштирилди.

Авиакомпания вакилларининг таъкидлашича, Starlink йўловчиларга учишдан тортиб то қўнишгача бўлган вақт оралиғида юқори тезликдаги интернетдан фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Айрим ҳолларда самолёт бортидаги уланиш тезлиги ҳатто уй ёки офисдаги интернет кўрсаткичларидан ҳам юқори бўлиши кутилмоқда.

Кенгайтириш режалари ва техник жараён

2026-йил охирига қадар Луфтанса ва Луфтанса Ситй Аирлинес авиакомпаниялари Starlink тизимини A320 оиласига мансуб яна ўнта самолётга ўрнатишни режалаштирган. Асосий техник ишлар Берлин шаҳридаги Луфтанса Течник мутахассислари томонидан амалга оширилиб, ускуналарни ўрнатиш жараёни лайнерларга режалаштирилган техник хизмат кўрсатиш ишлари билан уйғунлаштирилади.

Келгусида ушбу илғор технология бутун Луфтанса Груп таркибидаги авиакомпанияларга татбиқ этилиши кўзда тутилган. 2029-йилга бориб Starlink тизими гуруҳга қарашли барча авиакомпанияларнинг тахминан 850 та самолётида ўрнатилиши режалаштирилган.

Йўловчилар учун қулайликлар

Ушбу кенг кўламли лойиҳанинг амалга оширилиши Луфтанса Групни бортда юқори тезликдаги сунъий йўлдош интернетига эга Европадаги энг йирик авиагуруҳга айлантиради. Янги хизмат йўловчиларга қатор қулайликларни тақдим этиши билан ҳам аҳамиятлидир:

  • Луфтанса Груп Wi-Fi хизматидан фойдаланиш Милес & Море дастури мижозлари учун бепул бўлади.
  • Травел ИД фойдаланувчилари ҳам хизматдан парвоз давомида қўшимча тўловсиз фойдаланишлари мумкин.
  • Интернетга уланиш имконияти парвоз пайтида хизмат кўрсатиш синфидан қатъий назар барча мижозларга тақдим этилади.

StarlinkЛуфтансаАвиацияИнтернетТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиSpaceX тарихида илк бор қайтариладиган Starship кемасини синовдан ўтказдиБугун, 10:53Firefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиFirefly Ойнинг -170 даража совуқ тунларига қарши мини-иситгич юборадиБугун, 08:27АҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиАҚШ суверен разведкаси орбитадан радиотўлқинларни кузатишни бошладиБугун, 07:54NASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиNASA космик телескопни қутқариш бўйича ноёб операцияни бекор қилдиБугун, 07:25Фрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиФрамеворк янгиланган процессорли модул ноутбукини тақдим этдиБугун, 02:27Гвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаГвйнет Палтров Sam Altman шарафига махфий кечки овқат уюштирмоқдаБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади