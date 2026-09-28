Қозоғистонда Starlink ёрдамида сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди

·33·Техно
Қозоғистонда Starlink ёрдамида сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Қозоғистон Марказий Осиё минтақасида илк бор Starlink билан ҳамкорликда смартфонларга тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини тақдим этди.
  • Beeline Казахстан Директ то Селл хизматини ишга тушириб, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларни алоқа билан таъминлашда янги имкониятлар яратди.
  • Ушбу технология учун махсус ускуналар талаб этилмайди ва дастлаб СМС ҳамда баъзи интернет хизматларини тақдим этади.

Қозоғистон Марказий Осиё минтақасида илк бор сунъий йўлдошдан тўғридан-тўғри смартфонларга алоқа узатиш имконини берувчи технологияни жорий этди. ixbt.com маълумотига кўра, Beeline Казахстан компанияси Starlink билан ҳамкорликда Директ то Селл хизматининг тижорий фойдаланишга топширилганини эълон қилди. Ушбу муҳим қадам мамлакатдаги олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларни алоқа билан таъминлашда янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур лойиҳа Қозоғистон Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги кўмагида амалга оширилди. Унинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчилардан ҳеч қандай махсус ускуналар, хусусан, қимматбаҳо сунъий йўлдош телефони ёки ташқи антенна талаб этилмайди. Барча жараён одатдаги мос келувчи смартфон ёрдамида амалга оширилади.

Янги технологиянинг имкониятлари

Лойиҳанинг биринчи босқичида фойдаланувчиларга СМС хабарларни юбориш ва қабул қилиш, шунингдек, айрим базавий интернет хизматларидан фойдаланиш имконияти тақдим этилади. Промокомпания даврида Beeline Казахстан мижозлари учун ушбу хизмат вақтинча бепул асосда кўрсатилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Директ то Селл анъанавий ерусти таянч станцияларини алмаштирмайди, балки мавжуд тармоқни тўлдиради.

Сунъий йўлдош алоқаси, биринчи навбатда, тоғли ҳудудлар, чўллар, шоссе йўллари ва уяли алоқа қамрови етиб бормаган бошқа чекка пунктлар учун мўлжалланган. Шунингдек, у ерусти инфратузилмаси шикастлангани ёки ишдан чиққани каби фавқулодда вазиятларда ҳам ўта қўл келади.

Фойдаланиш шартлари ва истиқболлар

  • Смартфон оддий тармоқ қамров зонасидан ташқарида бўлиши керак;
  • Осмоннинг очиқ кўриниши таъминланиши зарур;
  • Асосий фойдаланувчилар сифатида сайёҳлар, чекка ҳудуд аҳолиси ҳамда йўл, коммунал ва фавқулодда хизматлар ходимлари кўрсатилмоқда.
Мазкур лойиҳа 2025-йил охиридан бери давом этиб келаётган синов жараёнларининг мантиқий давоми бўлди. Муваффақиятли тест синовларидан сўнг Қозоғистон ушбу технологияни синовдан тижорий хизмат босқичига ўтказган Марказий Осиёдаги илк давлатга айланди.

Ҳозирги вақтда сунъий йўлдош тармоғига уланиш имконияти фақат мос келувчи Android-смартфонларда қўллаб-қувватланмоқда. Келгусида Beeline Казахстан раҳбарияти ушбу қамровни бошқа операцион тизимлардаги қурилмаларга ҳам кенгайтиришни режалаштирмоқда.

StarlinkBeeline КазахстанДирект то СеллСунъий йўлдош алоқасиҚозоғистон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолдиНепалдаги кўчки вақтида Huawei сунъий йўлдош алоқаси инсон ҳаётини сақлаб қолди31 август 11:59SpaceX оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқа қурилмаларини орбитага чиқардиSpaceX оддий смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқа қурилмаларини орбитага чиқарди6 август 02:29Қозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уландиҚозоғистон йўловчи поездларига Starlink интернети уланди10 сентябр 11:26Япония смартфонлар учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини йўлга қўйдиЯпония смартфонлар учун тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини йўлга қўйди28 апрел 16:24Илон Маскнинг сунъий йўлдош интернети Қирғизистонда расман иш бошладиИлон Маскнинг сунъий йўлдош интернети Қирғизистонда расман иш бошлади25 май 13:36Венесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминладиВенесуэладаги зилзиладан сўнг Starlink 700 мингдан ортиқ кишини интернет билан таъминлади21 июл 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди
iPhone 18 Pro Max ва Galaxy S26 Ultra чидамлилиги синовдан ўтди