Қозоғистонда Starlink ёрдамида сунъий йўлдош алоқаси ишга туширилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Қозоғистон Марказий Осиё минтақасида илк бор Starlink билан ҳамкорликда смартфонларга тўғридан-тўғри сунъий йўлдош алоқасини тақдим этди.
- Beeline Казахстан Директ то Селл хизматини ишга тушириб, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларни алоқа билан таъминлашда янги имкониятлар яратди.
- Ушбу технология учун махсус ускуналар талаб этилмайди ва дастлаб СМС ҳамда баъзи интернет хизматларини тақдим этади.
Қозоғистон Марказий Осиё минтақасида илк бор сунъий йўлдошдан тўғридан-тўғри смартфонларга алоқа узатиш имконини берувчи технологияни жорий этди. ixbt.com маълумотига кўра, Beeline Казахстан компанияси Starlink билан ҳамкорликда Директ то Селл хизматининг тижорий фойдаланишга топширилганини эълон қилди. Ушбу муҳим қадам мамлакатдаги олис ва бориш қийин бўлган ҳудудларни алоқа билан таъминлашда янги даврни бошлаб беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур лойиҳа Қозоғистон Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги кўмагида амалга оширилди. Унинг асосий афзаллиги шундаки, фойдаланувчилардан ҳеч қандай махсус ускуналар, хусусан, қимматбаҳо сунъий йўлдош телефони ёки ташқи антенна талаб этилмайди. Барча жараён одатдаги мос келувчи смартфон ёрдамида амалга оширилади.
Янги технологиянинг имкониятлариЛойиҳанинг биринчи босқичида фойдаланувчиларга СМС хабарларни юбориш ва қабул қилиш, шунингдек, айрим базавий интернет хизматларидан фойдаланиш имконияти тақдим этилади. Промокомпания даврида Beeline Казахстан мижозлари учун ушбу хизмат вақтинча бепул асосда кўрсатилади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Директ то Селл анъанавий ерусти таянч станцияларини алмаштирмайди, балки мавжуд тармоқни тўлдиради.
Сунъий йўлдош алоқаси, биринчи навбатда, тоғли ҳудудлар, чўллар, шоссе йўллари ва уяли алоқа қамрови етиб бормаган бошқа чекка пунктлар учун мўлжалланган. Шунингдек, у ерусти инфратузилмаси шикастлангани ёки ишдан чиққани каби фавқулодда вазиятларда ҳам ўта қўл келади.
Фойдаланиш шартлари ва истиқболлар
- Смартфон оддий тармоқ қамров зонасидан ташқарида бўлиши керак;
- Осмоннинг очиқ кўриниши таъминланиши зарур;
- Асосий фойдаланувчилар сифатида сайёҳлар, чекка ҳудуд аҳолиси ҳамда йўл, коммунал ва фавқулодда хизматлар ходимлари кўрсатилмоқда.
Ҳозирги вақтда сунъий йўлдош тармоғига уланиш имконияти фақат мос келувчи Android-смартфонларда қўллаб-қувватланмоқда. Келгусида Beeline Казахстан раҳбарияти ушбу қамровни бошқа операцион тизимлардаги қурилмаларга ҳам кенгайтиришни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…