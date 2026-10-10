Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?

·40·Дунё
Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?

АҚШ ва Россия муносабатларида кўпчилик кутмаган кескин дипломатик бурилиш юз берди. Кремль расмий вакили Дмитрий Песков Россия президенти Владимир Путин ҳамда АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида тез орада шахсий учрашув бўлиб ўтиши режалаштирилаётганини маълум қилди.

Ушбу баёнот икки етакчи ўртасида бўлиб ўтган муҳим телефон мулоқотидан сўнг янгради. Суҳбат нафақат табриклар ва Украина бўйича сиёсий муҳокамалар, балки энергетика бозоридаги шов-шувли қарорлар билан ҳам якун топди.

Энергетика бозорида кутилмаган бурилиш: Дизелдан чекловлар олинди

Телефон мулоқотининг энг резонансли амалий натижаси ёқилғи бозорига оид қарорлар бўлди:

  • 1,8 миллион тонналик етказиб бериш: Дональд Трамп Россия Америка ва жаҳон бозорига 1,8 миллион тоннадан ортиқ дизель ёқилғиси етказиб беришини маълум қилди;

  • АҚШ Молия вазирлигининг расмий қарори: Мулоқот ортидан АҚШ Молия вазирлиги Россия дизелига нисбатан амалда бўлган қатъий чекловларни расман бекор қилди;

  • 2027 йилгача амал қилувчи муддат: Санкцияларнинг юмшатилиши ва чекловларнинг олиб ташланиши 2027 йилнинг 7 апрелига қадар белгиланди.

Туғилган кун табриги ва Украина бўйича қарама-қарши позициялар

Музокаралар давомида халқаро хавфсизлик ва фронтдаги вазият ҳам атрофлича муҳокама қилинди:

  • Шахсий табрик: Трамп Путинни яқинда ўтган таваллуд куни билан самимий қутлади;

  • Путиннинг Киевга нисбатан шарти: Украина бўйича тинчлик музокаралари мавзуси кўтарилганда, Россия президенти айни пайтда расмий Киевнинг тутган позицияси туфайли мулоқотни қайта тиклаш мутлақо имконсиз эканини билдирди;

  • Трампнинг топшириғи: Ушбу жавобдан сўнг Дональд Трамп Россия томонидан берилган ушбу аниқ сигналларни тўғридан-тўғри Украина раҳбариятига етказиш бўйича ўз жамоасига кўрсатма берди.

Песков: «Етакчилар тез орада юзма-юз кўришади»

Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг сўзларига кўра, томонлар эришилган келишувларни давом эттириш мақсадида юзма-юз учрашишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу эҳтимолий саммит нафақат Россия–АҚШ муносабатларини, балки бутун дунё бўйича геосиёсий вазият ҳамда глобал энергетика хавфсизлигини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.

Дмитрий ПесковДональд ТрампДизел чекловлариУкраина
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...Россия Украинага ишора қилди, Тоқаев эса бошқа йўл айтди...26 июл 22:39Кремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очдиКремль Путин ва Моди ўртасидаги Украина музокаралари сирини очди11 сентябр 15:06«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?«Катта уруш» хавфи: Трамп Украина осмонини ёпмоқчи — Россиянинг реакцияси қандай?11 июл 16:12Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?Зеленскийнинг Трампга 4 та илтимоси: Киев АҚШдан нималарни сўрамоқда?13 август 14:37Patriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлариPatriot ракеталари ва Трампнинг шарти: Украина билан янги келишув тафсилотлари9 август 13:00Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!Трампдан шов-шувли баёнот: У Украинага қурол беришни рад этди!7 август 10:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди