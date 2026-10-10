Трамп ҳамда Путин телефон орқали нималарни келишиб олди?
АҚШ ва Россия муносабатларида кўпчилик кутмаган кескин дипломатик бурилиш юз берди. Кремль расмий вакили Дмитрий Песков Россия президенти Владимир Путин ҳамда АҚШ президенти Дональд Трамп ўртасида тез орада шахсий учрашув бўлиб ўтиши режалаштирилаётганини маълум қилди.
Ушбу баёнот икки етакчи ўртасида бўлиб ўтган муҳим телефон мулоқотидан сўнг янгради. Суҳбат нафақат табриклар ва Украина бўйича сиёсий муҳокамалар, балки энергетика бозоридаги шов-шувли қарорлар билан ҳам якун топди.
Энергетика бозорида кутилмаган бурилиш: Дизелдан чекловлар олинди
Телефон мулоқотининг энг резонансли амалий натижаси ёқилғи бозорига оид қарорлар бўлди:
1,8 миллион тонналик етказиб бериш: Дональд Трамп Россия Америка ва жаҳон бозорига 1,8 миллион тоннадан ортиқ дизель ёқилғиси етказиб беришини маълум қилди;
АҚШ Молия вазирлигининг расмий қарори: Мулоқот ортидан АҚШ Молия вазирлиги Россия дизелига нисбатан амалда бўлган қатъий чекловларни расман бекор қилди;
2027 йилгача амал қилувчи муддат: Санкцияларнинг юмшатилиши ва чекловларнинг олиб ташланиши 2027 йилнинг 7 апрелига қадар белгиланди.
Туғилган кун табриги ва Украина бўйича қарама-қарши позициялар
Музокаралар давомида халқаро хавфсизлик ва фронтдаги вазият ҳам атрофлича муҳокама қилинди:
Шахсий табрик: Трамп Путинни яқинда ўтган таваллуд куни билан самимий қутлади;
Путиннинг Киевга нисбатан шарти: Украина бўйича тинчлик музокаралари мавзуси кўтарилганда, Россия президенти айни пайтда расмий Киевнинг тутган позицияси туфайли мулоқотни қайта тиклаш мутлақо имконсиз эканини билдирди;
Трампнинг топшириғи: Ушбу жавобдан сўнг Дональд Трамп Россия томонидан берилган ушбу аниқ сигналларни тўғридан-тўғри Украина раҳбариятига етказиш бўйича ўз жамоасига кўрсатма берди.
Песков: «Етакчилар тез орада юзма-юз кўришади»
Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг сўзларига кўра, томонлар эришилган келишувларни давом эттириш мақсадида юзма-юз учрашишга тайёргарлик кўрмоқда. Ушбу эҳтимолий саммит нафақат Россия–АҚШ муносабатларини, балки бутун дунё бўйича геосиёсий вазият ҳамда глобал энергетика хавфсизлигини тубдан ўзгартириб юбориши мумкин.
Изоҳлар 0
…