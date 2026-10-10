“Тараканлар партияси” асосчиси қўлга олинди (видео)

·1·Дунё
“Тараканлар партияси” асосчиси қўлга олинди (видео)

Ҳиндистонда “Тараканлар партияси” (Cockroach Janta Party) асосчиси Абҳижит Дипке ва ҳаракатнинг яна икки вакили полиция томонидан қўлга олинди. Бу ҳақда 10 октябрь куни Reuters хабар берди.

Маълум қилинишича, Дипке Мумбайдан Деҳлига келган самолётдан тушганидан сўнг аэропортда ушланган. Ҳаракатнинг ҳамраҳбари Саурав Дас ва матбуот котиби Ашутош Ранка ҳам самолёт Деҳли аэропортига қўнганидан кейин полиция томонидан олиб кетилган.

“Тараканлар партияси” ижтимоий тармоқларда ҳаракат вакилларининг самолёт ичида қўлга олиниши акс этган видеони эълон қилди. Ҳаракат ушбу воқеани қоралаб, уч нафар вакилининг ушланганини маълум қилди.

Қайд этилишича, улар Деҳлида ўтказилиши режалаштирилган норозилик намойиши олдидан ушланган. Намойиш Ҳиндистон Марказий сайлов комиссияси раҳбари Гьянэш Кумарнинг истеъфосини талаб қилишга қаратилган. Маҳаллий ҳокимият намойишни ўтказишни тақиқлагани хабар қилинди.

Маълумот учун, “Тараканлар партияси” 2026 йил май ойида ташкил этилган ҳажвий сиёсий ҳаракатдир. У Ҳиндистон Олий суди раиси Сурья Кантнинг айрим баёнотларидан кейин пайдо бўлган. Ҳаракат ижтимоий тармоқларда кенг танилиб, ёшлар орасида қўллаб-қувватловга эга бўлган.

Тараканлар партиясиАбҳижит ДипкеҲиндистон Марказий сайлов комиссиясиГьянэш Кумар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқдаШвецияда сайловда чап мухолифат етакчиликни қўлга олди, ўнглар эса тахтни бой бермоқда14 сентябр 12:27Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?Александр Вучич парламентни тарқатади: Сербияда сайловлар қачон?9 сентябр 11:54Германиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабасиГерманиядаги сиёсий зилзила: Саксонияда «АдГ» партиясининг тарихий ғалабаси7 сентябр 09:58«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот берди«Аҳмоқ сиёсатчиларга ишонманг!»: Blackwater асосчиси барчани шокка солган баёнот берди10 сентябр 22:09“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди7 июн 17:09 Vantor сунъий йўлдоши Сатурнни коинотдан суратга олди Vantor сунъий йўлдоши Сатурнни коинотдан суратга олдиБугун 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
Туркияда Нуҳ кемаси топилдими? Олимлар ер остида тоннелларни аниқлади
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди
61 ёшли аёл қизининг фарзандини дунёга келтирди