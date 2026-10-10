“Тараканлар партияси” асосчиси қўлга олинди (видео)
Ҳиндистонда “Тараканлар партияси” (Cockroach Janta Party) асосчиси Абҳижит Дипке ва ҳаракатнинг яна икки вакили полиция томонидан қўлга олинди. Бу ҳақда 10 октябрь куни Reuters хабар берди.
Маълум қилинишича, Дипке Мумбайдан Деҳлига келган самолётдан тушганидан сўнг аэропортда ушланган. Ҳаракатнинг ҳамраҳбари Саурав Дас ва матбуот котиби Ашутош Ранка ҳам самолёт Деҳли аэропортига қўнганидан кейин полиция томонидан олиб кетилган.
“Тараканлар партияси” ижтимоий тармоқларда ҳаракат вакилларининг самолёт ичида қўлга олиниши акс этган видеони эълон қилди. Ҳаракат ушбу воқеани қоралаб, уч нафар вакилининг ушланганини маълум қилди.
Қайд этилишича, улар Деҳлида ўтказилиши режалаштирилган норозилик намойиши олдидан ушланган. Намойиш Ҳиндистон Марказий сайлов комиссияси раҳбари Гьянэш Кумарнинг истеъфосини талаб қилишга қаратилган. Маҳаллий ҳокимият намойишни ўтказишни тақиқлагани хабар қилинди.
Маълумот учун, “Тараканлар партияси” 2026 йил май ойида ташкил этилган ҳажвий сиёсий ҳаракатдир. У Ҳиндистон Олий суди раиси Сурья Кантнинг айрим баёнотларидан кейин пайдо бўлган. Ҳаракат ижтимоий тармоқларда кенг танилиб, ёшлар орасида қўллаб-қувватловга эга бўлган.
Изоҳлар 0
…