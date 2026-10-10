“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?

·3·Спорт
“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?

Халқаро ФИФА кунлари якунланиб, клублар футболи қайтмоқда ва Англия Премьер-лигаси дарҳол марказий тўқнашув билан давом этади. Янги мавсумда ҳали бирор маротаба очко йўқотмаган пешқадам «Манчестер Сити» муросасиз «Энфилд» стадионига сафар уюштириб, Андони Ираола бошчилигидаги азалий рақиби «Ливерпуль» билан куч синашади.

Бу баҳс ҳар икки мураббий учун янги жамоалари бошқарувидаги илк ўзаро тўқнашув бўлиши билан бирга, молиявий можаролар гирдобида қолган манчестерликлар учун ҳақиқий синов бўлади. «Шаҳарликлар» молиявий қоидаларни бузиш бўйича 115 та айбловдан 114 таси бўйича мустақил комиссия томонидан айбдор деб топилганидан сўнг жамоа атрофидаги руҳий босим энг юқори нуқтага етган.

Молиявий инқироз ва Ҳусанов атрофидаги трансфер шов-шувлари

Клубнинг келажаги мавҳум бўлиб турган бир паллада Европанинг қатор грандлари манчестерликлар юлдузларини нишонга олмоқда:

  • Ҳусановга грандлар қизиқиши: Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ҳамда «Борнмут» клублари жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарлар тарқалди;

  • Жамоавий босим: Бу каби трансфер миш-мишлари «Сити»нинг деярли ҳар бир етакчиси атрофида авж олган бўлиб, футболчиларнинг бор эътиборини майдонга қаратишига тўсқинлик қилмоқда;

  • Маресканинг ротация қуроли: Кўпфункцияли ҳимоячи бўлган Ҳусанов мураббийнинг ҳимоявий тактикасида асосий таркибдан жой олиши ҳам мумкин, аммо сўнгги учрашувлардаги барқарорлик туфайли у мудофаанинг исталган нуқтасини ёпа оладиган энг муҳим захира кучи сифатида қаралмоқда.

«City Xtra» таҳлили: «Шаҳарликлар» майдонга қандай таркибда тушади?

«Манчестер Сити» фаолиятини яқиндан ёритувчи нуфузли cityxtra.co.uk портали экспертлари «Ливерпуль»га қарши баҳс учун кутилаётган асосий 11 таликни тузиб чиқди:

  • Дарвоза чизиғи — Жанлуижи Доннарумма: Италиялик посбон терма жамоа сафида Франция ва Туркияга қарши баҳсларда сейвлар кўрсатиб, аъло формада қайтди;

  • Мудофаа чизиғи — Нуньеш, Диаш, Гехи ва Гвардиол:

    • Матеуш Нуньеш жароҳатдан фориғ бўлиб, асосий таркибга қайтмоқда;

    • Сардор Рубен Диаш Португалия сафидаги тўртта ғалабадан сўнг мудофаа марказини бошқаради;

    • Марк Гехи январда харид қилинганидан бери ҳимоя таянчига айланди;

    • Чап қанотда эса мавсумни муваффақиятли бошлаган Йошко Гвардиол ҳаракат қилади;

  • Яримҳимоя маркази — Андерсон, Фернандес ва Шерки:

    • Родри кетганидан сўнг асосий фигурага айланган Эллиот Андерсон масофа босиб ўтиш ва ёриб ўтувчи паслар бўйича лига етакчиларидан бири;

    • Рекорд харид Энцо Фернандес марказда тўп назоратини ушлайди;

    • Франциялик Райан Шерки эса 7 та клуб баҳсида 6 гол ва 6 ассист қайд этиб, феноменал сермаҳсуллик кўрсатмоқда;

  • Ҳужум триоси — Семеньо, Холанд ва Ндиайе:

    • Тўпиғидан енгил шикастланган Антуан Семеньо сафга қайтмоқда (5 ўйинда 2 гол, 3 ассист);

    • Илиман Ндиайе жароҳатдан энди қайтаётган Жереми Доку ўрнига асосий вингер бўлади;

    • Марказда эса «Ливерпуль» кушандаси — «қизиллар»га қарши 11 ўйинда 8 та гол урган норвегиялик тўпурар Эрлинг Холанд майдонга тушади.

Ўйин қайдномаси ва тахминий рўйхатлар

  • «Манчестер Сити» асосий таркиби (тахминий):

    Доннарумма — Нуньеш, Диаш, Гехи, Гвардиол — Андерсон, Фернандес, Шерки — Семеньо, Холанд, Ндиайе.

  • Захира ўриндиғи:

    Рулли, Льюис, Абдуқодир Ҳусанов, Аит-Нури, О’Райли, Ковачич, Буадди, Доку, Аллан.

«Энфилд»даги тўқнашув «Манчестер Сити»нинг юришини давом эттирадими ёки Ираола жамоаси молиявий муаммолар исканжасида қолган чемпионни тўхтата оладими — барча саволларга якшанба оқшомида жавоб топилади.

Манчестер СитиЛиверпульАбдукодир ҲусановМанчестер Сити-Ливерпуль матч
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айландиАбдуқодир Ҳусанов АПЛда постсовет ҳудудининг энг қиммат футболчисига айланди8 октябр 07:11«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди«Ҳусанов бор экан, рақибга гол йўқ»: «Манчестер Сити» ўзбек ҳимоячисининг ўйинига қойил қолди2 октябр 10:42“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди“Челси” Ҳусанов учун ҳаракатни бошлади: Алонсо ўзбек ҳимоячисини бош мақсадга қўйди30 сентябр 20:27Абдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлдиАбдуқодир Ҳусановни «Манчестер Сити»га олиб келган асосий жиҳат маълум бўлди26 сентябр 16:01„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди25 сентябр 21:43«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди22 сентябр 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди