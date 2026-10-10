“Манчестер Сити”нинг “Ливерпуль”га қарши тахминий таркиби — Ҳусанов майдонга тушадими?
Халқаро ФИФА кунлари якунланиб, клублар футболи қайтмоқда ва Англия Премьер-лигаси дарҳол марказий тўқнашув билан давом этади. Янги мавсумда ҳали бирор маротаба очко йўқотмаган пешқадам «Манчестер Сити» муросасиз «Энфилд» стадионига сафар уюштириб, Андони Ираола бошчилигидаги азалий рақиби «Ливерпуль» билан куч синашади.
Бу баҳс ҳар икки мураббий учун янги жамоалари бошқарувидаги илк ўзаро тўқнашув бўлиши билан бирга, молиявий можаролар гирдобида қолган манчестерликлар учун ҳақиқий синов бўлади. «Шаҳарликлар» молиявий қоидаларни бузиш бўйича 115 та айбловдан 114 таси бўйича мустақил комиссия томонидан айбдор деб топилганидан сўнг жамоа атрофидаги руҳий босим энг юқори нуқтага етган.
Молиявий инқироз ва Ҳусанов атрофидаги трансфер шов-шувлари
Клубнинг келажаги мавҳум бўлиб турган бир паллада Европанинг қатор грандлари манчестерликлар юлдузларини нишонга олмоқда:
Ҳусановга грандлар қизиқиши: Ўзбекистонлик ёш ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановга «Челси», «Астон Вилла», «Эвертон» ҳамда «Борнмут» клублари жиддий қизиқиш билдираётгани ҳақидаги хабарлар тарқалди;
Жамоавий босим: Бу каби трансфер миш-мишлари «Сити»нинг деярли ҳар бир етакчиси атрофида авж олган бўлиб, футболчиларнинг бор эътиборини майдонга қаратишига тўсқинлик қилмоқда;
Маресканинг ротация қуроли: Кўпфункцияли ҳимоячи бўлган Ҳусанов мураббийнинг ҳимоявий тактикасида асосий таркибдан жой олиши ҳам мумкин, аммо сўнгги учрашувлардаги барқарорлик туфайли у мудофаанинг исталган нуқтасини ёпа оладиган энг муҳим захира кучи сифатида қаралмоқда.
«City Xtra» таҳлили: «Шаҳарликлар» майдонга қандай таркибда тушади?
«Манчестер Сити» фаолиятини яқиндан ёритувчи нуфузли cityxtra.co.uk портали экспертлари «Ливерпуль»га қарши баҳс учун кутилаётган асосий 11 таликни тузиб чиқди:
Дарвоза чизиғи — Жанлуижи Доннарумма: Италиялик посбон терма жамоа сафида Франция ва Туркияга қарши баҳсларда сейвлар кўрсатиб, аъло формада қайтди;
Мудофаа чизиғи — Нуньеш, Диаш, Гехи ва Гвардиол:
Матеуш Нуньеш жароҳатдан фориғ бўлиб, асосий таркибга қайтмоқда;
Сардор Рубен Диаш Португалия сафидаги тўртта ғалабадан сўнг мудофаа марказини бошқаради;
Марк Гехи январда харид қилинганидан бери ҳимоя таянчига айланди;
Чап қанотда эса мавсумни муваффақиятли бошлаган Йошко Гвардиол ҳаракат қилади;
Яримҳимоя маркази — Андерсон, Фернандес ва Шерки:
Родри кетганидан сўнг асосий фигурага айланган Эллиот Андерсон масофа босиб ўтиш ва ёриб ўтувчи паслар бўйича лига етакчиларидан бири;
Рекорд харид Энцо Фернандес марказда тўп назоратини ушлайди;
Франциялик Райан Шерки эса 7 та клуб баҳсида 6 гол ва 6 ассист қайд этиб, феноменал сермаҳсуллик кўрсатмоқда;
Ҳужум триоси — Семеньо, Холанд ва Ндиайе:
Тўпиғидан енгил шикастланган Антуан Семеньо сафга қайтмоқда (5 ўйинда 2 гол, 3 ассист);
Илиман Ндиайе жароҳатдан энди қайтаётган Жереми Доку ўрнига асосий вингер бўлади;
Марказда эса «Ливерпуль» кушандаси — «қизиллар»га қарши 11 ўйинда 8 та гол урган норвегиялик тўпурар Эрлинг Холанд майдонга тушади.
Ўйин қайдномаси ва тахминий рўйхатлар
«Манчестер Сити» асосий таркиби (тахминий):
Доннарумма — Нуньеш, Диаш, Гехи, Гвардиол — Андерсон, Фернандес, Шерки — Семеньо, Холанд, Ндиайе.
Захира ўриндиғи:
Рулли, Льюис, Абдуқодир Ҳусанов, Аит-Нури, О’Райли, Ковачич, Буадди, Доку, Аллан.
«Энфилд»даги тўқнашув «Манчестер Сити»нинг юришини давом эттирадими ёки Ираола жамоаси молиявий муаммолар исканжасида қолган чемпионни тўхтата оладими — барча саволларга якшанба оқшомида жавоб топилади.
Изоҳлар 0
…