Ҳафтанинг энг қайноқ 7 та марказий учрашуви превьюси
Октябрь ойининг иккинчи дам олиш кунлари жаҳон футболи ихлосмандларига ҳақиқий суперҳафтани тақдим этмоқда. Англия Премьер-лигасидаги шиддатли қарама-қаршиликлар, Испаниядаги чемпионлик пойгаси, Италия А Сериясидаги кутилмаган пешқадамлик ҳамда Саудия Пролигасидаги грандлар тўқнашуви мухлисларни экран қаршисига михлаб қўйиши шубҳасиз.
Қуйида ҳафта охирида бўлиб ўтадиган энг муҳим 7 та баҳс ва улар атрофидаги асосий интригалар билан батафсил танишамиз.
Шанба, 10 октябрь: Лондон реванши, «Олд Траффорд» босими ва юлдузлар тўқнашуви
1. «Арсенал» — «Лидс» (АПЛ, 16:30)
Асосий интрига: «Брайтон»га учралган кутилмаган 0:3 ҳисобидаги мағлубият Микель Артета шогирдлари учун совуқ душ бўлди. Энди улар йўқотилган ишончни тиклаши лозим;
Факторлар ва статистика: «Лидс» чемпионатда мағлубиятсиз серияни давом эттириб, кучли қаршилик кўрсатишга тайёр. Бироқ тарих лондонликлар тарафида — Артета бошқарувидаги «Арсенал» ўз майдонида «Лидс»ни кетма-кет 6 та ўйинда мағлуб этган.
2. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенҳэм» (АПЛ, 21:30)
Асосий интрига: Мавсумни жуда омадсиз бошлаган икки инглиз грандининг «жон сақлаш» жанги;
Ҳолат: «Тоттенҳэм» ёзги катта харидларга қарамай, «Астон Вилла»га 2:3 ҳисобида ютқазиб, жадвалнинг энг қуйи поғонасига тушиб қолди. Чемпионатда атиги битта ғалаба қайд этган «МЮ» эса лазаретдаги жароҳатлар ва барқарорлик етишмаслигидан қийналмоқда. Ушбу тўқнашув ҳар икки томон учун руҳий инқироздан чиқишнинг ягона йўлидир.
3. «Барселона» — «Хетафе» (Ла Лига, 21:30)
Асосий интрига: Ҳанси Флик бошчилигидаги каталонияликларнинг мутлақ доминантлиги;
Статистик устунлик: «Барса» дастлабки 8 та ўйиннинг барчасида зафар қучиб, рақиблар дарвозасига нақд 36 та гол урди (ўртача 4,5 гол). Рафиньянинг ажойиб сермаҳсуллиги эвазига жамоа тўхтатиб бўлмас кучга айланган. «Хетафе» эса нафақат кам гол урмоқда (ҳар ўйинда 2 тадан ошмаган), балки 2018 йилдан буён сафарда «Барселона»дан очко ололгани йўқ.
4. «Ал-Ҳилол» — «Ал-Иттиҳод» (Саудия Пролигаси, 23:00)
Асосий интрига: Арабистон ярим оролининг икки қудратли суперклуби ўртасидаги чемпионлик жанги;
Юлдузлар тўқнашуви: «Ал-Ҳилол» сафида Кулибали, Тео Эрнандес, Олли Уоткинс ва Мартинелли майдонга тушса, мағлубиятсиз келаётган Жидда клуби сафини Вейналдум, Бергвейн ва Эн-Несири бошқармоқда. 7 турда жами 11 ғалабани бўлишиб олган жамоалар турнир пешқадамлигини аниқлаб беради.
5. «Реал Мадрид» — «Вильярреал» (Ла Лига, 23:59)
Асосий интрига: Қийин тақвим ва мудофаа муаммолари қаршисида қолган «қироллик клуби»;
Йўқотишлар: Мбаппенинг терма жамоадан жароҳат билан қайтгани, Винисиуснинг голсиз серияси ва марказий ҳимоядаги танглик Жозе Моуриньюнинг режаларини чигаллаштирмоқда. «Рома», «Севилья», «Лейпциг» ва «Барселона»га қарши оғир баҳслар олдидан мадридликлар «сариқ сувости кемаси»ни мағлуб этиши шарт.
Якшанба, 11 октябрь: Рим ренессанси ва «Энфилд»даги суперкласико
6. «Комо» — «Рома» (А Серия, 15:30)
Асосий интрига: Сенсацион пешқадам «Рома»нинг Фабрегас қалъасига сафари;
Ўйин қиймати: Римликлар 2014/15 йилги мавсумдан буён илк бор дастлабки 5 турни мағлубиятсиз ўтказиб, жадвални бошқармоқда (Мален ва Дибала жуфтлиги ажойиб формада). Бироқ «Комо» ўз майдонида хавфли рақиб: икки жамоа ўртасидаги аввалги 4 та тўқнашувнинг барчасида айнан мезбонлар зафар қучган анъана сақланиб келмоқда.
7. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (АПЛ, 20:30)
Асосий интрига: Англияда янги давр тўқнашуви — Андони Ираола vs Энцо Мареска;
Ҳусанов учун имконият: Мустақил комиссиянинг молиявий айбловлари босими остида қолган «Манчестер Сити» учун бу баҳс характер кўрсатиш майдони бўлади. Дуранглар гирдобидаги мағлубиятсиз «Ливерпуль»га қарши ўйинда ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда — италиялик мутахассис «Энфилд» босимини енгиш учун ҳимоявий ротацияга қўл уриши кутилмоқда.
Ҳафтанинг ушбу шиддатли баҳслари нафақат очколар жадвалини ўзгартириб юбориши, балки мавсумнинг умумий чемпионлик интригасини белгилаб бериши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…