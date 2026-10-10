Ҳафтанинг энг қайноқ 7 та марказий учрашуви превьюси

·2·Спорт
Ҳафтанинг энг қайноқ 7 та марказий учрашуви превьюси

Октябрь ойининг иккинчи дам олиш кунлари жаҳон футболи ихлосмандларига ҳақиқий суперҳафтани тақдим этмоқда. Англия Премьер-лигасидаги шиддатли қарама-қаршиликлар, Испаниядаги чемпионлик пойгаси, Италия А Сериясидаги кутилмаган пешқадамлик ҳамда Саудия Пролигасидаги грандлар тўқнашуви мухлисларни экран қаршисига михлаб қўйиши шубҳасиз.

Қуйида ҳафта охирида бўлиб ўтадиган энг муҳим 7 та баҳс ва улар атрофидаги асосий интригалар билан батафсил танишамиз.

Шанба, 10 октябрь: Лондон реванши, «Олд Траффорд» босими ва юлдузлар тўқнашуви

1. «Арсенал» — «Лидс» (АПЛ, 16:30)

  • Асосий интрига: «Брайтон»га учралган кутилмаган 0:3 ҳисобидаги мағлубият Микель Артета шогирдлари учун совуқ душ бўлди. Энди улар йўқотилган ишончни тиклаши лозим;

  • Факторлар ва статистика: «Лидс» чемпионатда мағлубиятсиз серияни давом эттириб, кучли қаршилик кўрсатишга тайёр. Бироқ тарих лондонликлар тарафида — Артета бошқарувидаги «Арсенал» ўз майдонида «Лидс»ни кетма-кет 6 та ўйинда мағлуб этган.

2. «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенҳэм» (АПЛ, 21:30)

  • Асосий интрига: Мавсумни жуда омадсиз бошлаган икки инглиз грандининг «жон сақлаш» жанги;

  • Ҳолат: «Тоттенҳэм» ёзги катта харидларга қарамай, «Астон Вилла»га 2:3 ҳисобида ютқазиб, жадвалнинг энг қуйи поғонасига тушиб қолди. Чемпионатда атиги битта ғалаба қайд этган «МЮ» эса лазаретдаги жароҳатлар ва барқарорлик етишмаслигидан қийналмоқда. Ушбу тўқнашув ҳар икки томон учун руҳий инқироздан чиқишнинг ягона йўлидир.

3. «Барселона» — «Хетафе» (Ла Лига, 21:30)

  • Асосий интрига: Ҳанси Флик бошчилигидаги каталонияликларнинг мутлақ доминантлиги;

  • Статистик устунлик: «Барса» дастлабки 8 та ўйиннинг барчасида зафар қучиб, рақиблар дарвозасига нақд 36 та гол урди (ўртача 4,5 гол). Рафиньянинг ажойиб сермаҳсуллиги эвазига жамоа тўхтатиб бўлмас кучга айланган. «Хетафе» эса нафақат кам гол урмоқда (ҳар ўйинда 2 тадан ошмаган), балки 2018 йилдан буён сафарда «Барселона»дан очко ололгани йўқ.

4. «Ал-Ҳилол» — «Ал-Иттиҳод» (Саудия Пролигаси, 23:00)

  • Асосий интрига: Арабистон ярим оролининг икки қудратли суперклуби ўртасидаги чемпионлик жанги;

  • Юлдузлар тўқнашуви: «Ал-Ҳилол» сафида Кулибали, Тео Эрнандес, Олли Уоткинс ва Мартинелли майдонга тушса, мағлубиятсиз келаётган Жидда клуби сафини Вейналдум, Бергвейн ва Эн-Несири бошқармоқда. 7 турда жами 11 ғалабани бўлишиб олган жамоалар турнир пешқадамлигини аниқлаб беради.

5. «Реал Мадрид» — «Вильярреал» (Ла Лига, 23:59)

  • Асосий интрига: Қийин тақвим ва мудофаа муаммолари қаршисида қолган «қироллик клуби»;

  • Йўқотишлар: Мбаппенинг терма жамоадан жароҳат билан қайтгани, Винисиуснинг голсиз серияси ва марказий ҳимоядаги танглик Жозе Моуриньюнинг режаларини чигаллаштирмоқда. «Рома», «Севилья», «Лейпциг» ва «Барселона»га қарши оғир баҳслар олдидан мадридликлар «сариқ сувости кемаси»ни мағлуб этиши шарт.

Якшанба, 11 октябрь: Рим ренессанси ва «Энфилд»даги суперкласико

6. «Комо» — «Рома» (А Серия, 15:30)

  • Асосий интрига: Сенсацион пешқадам «Рома»нинг Фабрегас қалъасига сафари;

  • Ўйин қиймати: Римликлар 2014/15 йилги мавсумдан буён илк бор дастлабки 5 турни мағлубиятсиз ўтказиб, жадвални бошқармоқда (Мален ва Дибала жуфтлиги ажойиб формада). Бироқ «Комо» ўз майдонида хавфли рақиб: икки жамоа ўртасидаги аввалги 4 та тўқнашувнинг барчасида айнан мезбонлар зафар қучган анъана сақланиб келмоқда.

7. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» (АПЛ, 20:30)

  • Асосий интрига: Англияда янги давр тўқнашуви — Андони Ираола vs Энцо Мареска;

  • Ҳусанов учун имконият: Мустақил комиссиянинг молиявий айбловлари босими остида қолган «Манчестер Сити» учун бу баҳс характер кўрсатиш майдони бўлади. Дуранглар гирдобидаги мағлубиятсиз «Ливерпуль»га қарши ўйинда ўзбекистонлик ҳимоячи Абдуқодир Ҳусановнинг майдонга тушиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда — италиялик мутахассис «Энфилд» босимини енгиш учун ҳимоявий ротацияга қўл уриши кутилмоқда.

Ҳафтанинг ушбу шиддатли баҳслари нафақат очколар жадвалини ўзгартириб юбориши, балки мавсумнинг умумий чемпионлик интригасини белгилаб бериши кутилмоқда.

АрсеналБарселонаРеал МадридАл-Хилол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди«Реал» кетма-кет учинчи йил энг қиммат футбол бренди деб топилди21 август 10:07Трансферлар доминоси: Реал Мадрид қадамлари Европа грандларини ҳаракатга келтирдиТрансферлар доминоси: Реал Мадрид қадамлари Европа грандларини ҳаракатга келтирди27 июл 14:32Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид ҳаракатлари грандлар режаларини ўзгартирмоқдаЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид ҳаракатлари грандлар режаларини ўзгартирмоқда27 июл 13:55Реал Мадрид трансферлари Европа гигантларига умид бағишламоқдаРеал Мадрид трансферлари Европа гигантларига умид бағишламоқда27 июл 13:33Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқда21 август 09:19Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқда21 август 08:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди