Тошкентда автобуслар ҳаракатига вақтинча ўзгартириш киритилди

·25·Жамият
Тошкентда автобуслар ҳаракатига вақтинча ўзгартириш киритилди

Тошкент шаҳрида Шаҳрисабз кўчасида автобуслар учун махсус йўлак — BRT қурилиши сабабли бешта автобус йўналишининг ҳаракати вақтинча ўзгартирилди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар транспорт ва йўл-транспорт инфратузилмасини ривожлантириш бош бошқармаси хабар берди.

Маълум қилинишича, қурилиш ишлари муносабати билан Шаҳрисабз ва Истиқбол кўчалари кесишмасида чапга бурилиш вақтинча чекланган.

Шу сабабли, 2, 26, 37, 68 ва 93-сонли автобусларнинг шаҳар марказидан ҳаракатланиши бир томонлама тартибда Шаҳрисабз, Махтумқули ва С. Азимов кўчалари орқали ташкил этилган.

Toshkent shahridagi ko'chalar bo'ylab avtobus yo'nalishlari ko'rsatilgan xarita.

Бош бошқарма маълумотига кўра, мазкур ҳудудда транспорт оқими ортиши ва тирбандликлар юзага келиши мумкин. Бу эса автобусларнинг қатнов оралиғи узайишига олиб келиши эҳтимоли бор. Шунингдек, вазиятга қараб, йўналишларга қўшимча ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

Йўловчилардан сафарларини олдиндан режалаштириш ва эҳтимолий кечикишларни ҳисобга олиш сўралган.

ТошкентШаҳрисабз кўчаBRTавтобус йўналишлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда нотўғри тўхтаган машиналар эвакуация қилинадиТошкентда нотўғри тўхтаган машиналар эвакуация қилинади15 май 20:08Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиТалабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошланди1 август 15:23Боғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатдиБоғчалар ёпиладими? Жазирама қарорни тезлатди13 июл 15:27Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушди26 июн 16:45Тошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошландиТошкентда автобус йўлакларини тозалаш бўйича рейдлар бошланди5 июн 22:28Тошкентда 22 май куни айрим йўллар вақтинча ёпиладиТошкентда 22 май куни айрим йўллар вақтинча ёпилади22 май 09:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди