Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду «Ан-Наср»нинг «Ад-Дирия» устидан қозонган 3:0 ҳисобидаги ғалабасида ўзининг 980-расмий голини уриб, жамоасини турнир жадвалида «Ал-Қодисия» билан тенглаштирди.
- Учрашувдан сўнг Роналду «Иш бажарилди.
- Энди навбатдаги ўйинга!» деб баёнот берди.
- «Ан-Наср» Осиё Элит Чемпионлар Лигасида Ўзбекистон чемпиони «Нефтчи» билан 12 октябр куни Риёзда тўқнаш келади.
Португалия миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар туфайли сўнгги кунларда жаҳон матбуоти диққат марказидан тушмаётган Криштиану Роналду яна майдонда ўз сўзини айтди. Саудия Арабистони Про-лигасининг 8-тури доирасида «Ан-Наср» ўз майдонида «Ад-Дирия» клубини қабул қилиб, йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Учрашувдан сўнг 41 ёшли афсонавий тўпурар ўзининг «Х» (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида қисқа ва дадил фикр қолдирди: «Иш бажарилди. Энди навбатдаги ўйинга!».
Тарихий 980-гол: Рекордлар сари тўхтовсиз юриш
Мазкур баҳсда киритилган тўп жаҳон футболи тарихи саҳифаларини яна бир бор янгилади:
Ҳисобни очган зарба: 23-дақиқада айнан Роналду рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди;
980 та расмий гол: Ушбу гол португалиялик юлдузнинг клублар ва миллий терма жамоа сафидаги расмий голлари сонини нақд 980 тага етказди. Профессионал футбол тарихидаги мутлақ рекордчи бўлиб турган Роналду эндиликда фавқулодда 1000 талик марра сари бор-йўғи 20 та гол қолдирди;
Йирик ҳисобли ғалаба: Баҳснинг 35-дақиқасида Саму Кошта ҳисобни оширган бўлса, 77-дақиқада Кингсли Коман учинчи голни уриб, «Ад-Дирия»нинг бутунлай таслим бўлишини таъминлади.
Пешқадамлик кураши ва «Нефтчи»га қарши тўқнашув
«Ан-Наср» турнир жадвалида ўз мавқеини мустаҳкамлаб, навбатдаги халқаро синовга ҳозирлик кўрмоқда:
«Ал-Қодисия»га етиб олинди: Қўлга киритилган ғалаба эвазига риёдликлар очколари сонини 19 тага етказиб, турнир жадвали пешқадами «Ал-Қодисия»ни қувиб етди (тўплар нисбатига кўра ҳозирча 2-ўринда);
Ўзбекистон чемпиони «Мрсул Парк»га боради: «Ан-Наср» навбатдаги учрашувини Осиё Элит Чемпионлар Лигаси доирасида Ўзбекистоннинг амалдаги чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасига қарши ўтказади. Мазкур кутилган баҳс 12 октябрь куни Риёзда, Тошкент вақти билан соат 23:15 да бошланади;
Кейинги сафар: Маҳаллий чемпионатда эса «Ан-Наср» 15 октябрь куни сафарда принципиал рақиб «Ал-Аҳли» майдонига сафар қилади.
Формада бўлган Криштиану Роналду ва унинг жамоаси Тошкент вақти билан якшанба оқшомида фарғоналикларга қарши қандай ўйин кўрсата олиши ҳозирданоқ Осиё футболи мухлислари томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…