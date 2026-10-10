Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди

·53·Спорт
Энди навбат “Нефтчи”гами? Криштиану Роналду «Ан-Наср» ғалабасидан сўнг баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду «Ан-Наср»нинг «Ад-Дирия» устидан қозонган 3:0 ҳисобидаги ғалабасида ўзининг 980-расмий голини уриб, жамоасини турнир жадвалида «Ал-Қодисия» билан тенглаштирди.
  • Учрашувдан сўнг Роналду «Иш бажарилди.
  • Энди навбатдаги ўйинга!» деб баёнот берди.
  • «Ан-Наср» Осиё Элит Чемпионлар Лигасида Ўзбекистон чемпиони «Нефтчи» билан 12 октябр куни Риёзда тўқнаш келади.

Португалия миллий терма жамоаси атрофидаги воқеалар туфайли сўнгги кунларда жаҳон матбуоти диққат марказидан тушмаётган Криштиану Роналду яна майдонда ўз сўзини айтди. Саудия Арабистони Про-лигасининг 8-тури доирасида «Ан-Наср» ўз майдонида «Ад-Дирия» клубини қабул қилиб, йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди.

Учрашувдан сўнг 41 ёшли афсонавий тўпурар ўзининг «Х» (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида қисқа ва дадил фикр қолдирди: «Иш бажарилди. Энди навбатдаги ўйинга!».

Тарихий 980-гол: Рекордлар сари тўхтовсиз юриш

Мазкур баҳсда киритилган тўп жаҳон футболи тарихи саҳифаларини яна бир бор янгилади:

  • Ҳисобни очган зарба: 23-дақиқада айнан Роналду рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни очди;

  • 980 та расмий гол: Ушбу гол португалиялик юлдузнинг клублар ва миллий терма жамоа сафидаги расмий голлари сонини нақд 980 тага етказди. Профессионал футбол тарихидаги мутлақ рекордчи бўлиб турган Роналду эндиликда фавқулодда 1000 талик марра сари бор-йўғи 20 та гол қолдирди;

  • Йирик ҳисобли ғалаба: Баҳснинг 35-дақиқасида Саму Кошта ҳисобни оширган бўлса, 77-дақиқада Кингсли Коман учинчи голни уриб, «Ад-Дирия»нинг бутунлай таслим бўлишини таъминлади.

Пешқадамлик кураши ва «Нефтчи»га қарши тўқнашув

«Ан-Наср» турнир жадвалида ўз мавқеини мустаҳкамлаб, навбатдаги халқаро синовга ҳозирлик кўрмоқда:

  • «Ал-Қодисия»га етиб олинди: Қўлга киритилган ғалаба эвазига риёдликлар очколари сонини 19 тага етказиб, турнир жадвали пешқадами «Ал-Қодисия»ни қувиб етди (тўплар нисбатига кўра ҳозирча 2-ўринда);

  • Ўзбекистон чемпиони «Мрсул Парк»га боради: «Ан-Наср» навбатдаги учрашувини Осиё Элит Чемпионлар Лигаси доирасида Ўзбекистоннинг амалдаги чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» жамоасига қарши ўтказади. Мазкур кутилган баҳс 12 октябрь куни Риёзда, Тошкент вақти билан соат 23:15 да бошланади;

  • Кейинги сафар: Маҳаллий чемпионатда эса «Ан-Наср» 15 октябрь куни сафарда принципиал рақиб «Ал-Аҳли» майдонига сафар қилади.

Формада бўлган Криштиану Роналду ва унинг жамоаси Тошкент вақти билан якшанба оқшомида фарғоналикларга қарши қандай ўйин кўрсата олиши ҳозирданоқ Осиё футболи мухлислари томонидан катта қизиқиш билан кутилмоқда.

Криштиану РоналдуАл-НасрСаудия Арабистони Про-лигаПортугалия миллий терма жамоаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирдиРоналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди8 октябр 23:41Миллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмадиМиллионлар қўллади, аммо жамоадошлари Роналдунинг шов-шувли постига муносабат билдирмади8 октябр 18:43Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?Гари Линекер нега Роналдунинг ҳолатини Мессиники билан солиштирди?8 октябр 18:24Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?Терма жамоани рухсатсиз тарк этган Криштиану Роналдуни қандай жазо кутмоқда?8 октябр 08:40Record шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқладиRecord шов-шуви: Португалия бош мураббийи Роналдунинг кетиши сабабини очиқлади5 октябр 11:55«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди«Унга ҳурмат ила бош эгамиз»: Зидан миллий жамоадан кетган Роналду ҳақида гапирди4 октябр 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди