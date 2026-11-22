Лига 1да 11-тур натижалари: «ПСЖ» «Ницца»ни 3:2 ҳисобида енгди, аммо Дуэ жароҳат олди
Франция чемпионатининг 11-турида «Пари Сен-Жермен» сафарда «Ницца»ни 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, пешқадамликни мустаҳкамлади. Бироқ парижликлар учун ғалабанинг қувончи Дезире Дуэнинг оғир кўриниш олган жароҳати билан сояланди. «Лион» эса «Лилль» майдонида муҳим уч очкони қўлга киритди.
Франция Лига 1 чемпионатидаги навбатдаги тур бир қатор қизиқарли натижалар билан давом этди. Турнинг марказий баҳсида «ПСЖ» «Ницца» қаршилигини қийинчилик билан енгди. Парижликлар учрашув давомида икки голлик устунликка эришган бўлса-да, мезбонлар сўнгги дақиқаларга қадар курашни давом эттиришди.
Шу билан бирга, «Лион» сафарда «Лилль»ни мағлуб этди, «Монако» эса ўз майдонида яна ғалаба қозона олмади.
«ПСЖ» икки голлик устунликни сақлаб, ғалабага эришди
«Ницца» — «ПСЖ» 2:3
Парижликлар учун «Ницца» майдонидаги учрашув осон кечмади. Мезбонлар 7-дақиқада Муҳаммад Амуранинг голи орқали ҳисобни очиб, фаворитни қийин вазиятга солиб қўйишди.
Бироқ «ПСЖ» тезда ўйинни ўз қўлига олди. 30-дақиқада Сенни Майулу пенальтидан фойдаланиб, ҳисобни тенглаштирди. Орадан бир дақиқа ўтиб, Дезире Дуэ тўпни рақиб дарвозасига йўллаб, парижликларни олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимда ҳам меҳмонлар устунликни сақлашга ҳаракат қилишди. 84-дақиқада Ферран Торрес ҳисобни 3:1 кўринишига келтириб, жамоасининг ғалабасига яқинлаштирди.
Бироқ «Ницца» таслим бўлмади. Қўшимча вақтнинг 4-дақиқасида Али Абди гол уриб, фарқни биттага қисқартирди. Шунга қарамай, мезбонлар қолган вақтда ҳисобни тенглаштира олмади.
Натижада «ПСЖ» 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди ва 11 та учрашувдан кейин очколарини 26 тага етказиб, турнир жадвалидаги етакчилигини мустаҳкамлади.
«ПСЖ» ғалаба қозонди, аммо Дуэнинг жароҳати хавотир уйғотди
Парижликлар учун учрашувнинг энг ёқимсиз воқеаси Дезире Дуэ билан боғлиқ бўлди. Ҳужумчи биринчи бўлим охирида тиззасидан жароҳат олиб, майдонни замбилда тарк этишга мажбур бўлди.
«ПСЖ» бош мураббийи Луис Энрике жароҳат жиддий кўринаётганини айтди. Бироқ у аниқ ташхис қўйиш учун тиббий текширув натижаларини кутиш лозимлигини таъкидлади.
Дуэнинг ҳолати парижликлар мухлислари учун жиддий хавотирга сабаб бўлди. Чунки футболчи жамоанинг ҳужум чизиғида муҳим ўрин тутади. Энди унинг майдонга қачон қайтиши текширув натижаларига боғлиқ.
«Лион» «Лилль» майдонида муҳим ғалабага эришди
«Лилль» — «Лион» 0:1
Турнинг яна бир марказий баҳсида «Лион» сафарда «Лилль» билан куч синашди. Учрашувдаги ягона гол 39-дақиқада Мадс Бидструп томонидан киритилди.
Қолган вақт давомида ҳисоб ўзгармади ва меҳмонлар 1:0 ҳисобидаги ғалабани сақлаб қолишди. Бу натижа «Лион»га турнир жадвалидаги мавқеини яхшилаш учун муҳим имконият яратди.
«Монако»нинг ғалабасиз серияси олтита ўйинга етди
«Монако» — «Осер» 1:1
«Монако» ўз майдонида «Осер»ни қабул қилди, аммо яна ғалаба қозона олмади. Меҳмонлар 28-дақиқада Ромен Феврнинг голи орқали ҳисобни очишди.
Мезбонлар иккинчи бўлимда вазиятни ўнглашга муваффақ бўлишди. 81-дақиқада Эдан Диоп рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштирди.
Шунга қарамай, «Монако» қолган вақтда ғалаба голини кирита олмади. Учрашув 1:1 ҳисобида якунланди ва жамоанинг чемпионатдаги ғалабасиз серияси олтита баҳсга етди.
«Труа»дан йирик ғалаба, «Брест»дан минимал муваффақият
«Труа» ўз майдонида «Гавр»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди. Меҳмонлар Жош Мажанинг 2-дақиқадаги голи билан ҳисобни очишган бўлса-да, мезбонлар вазиятни ўз фойдасига ўзгартиришди.
Антуан Мийе 18 ва 68-дақиқаларда икки марта гол уриб, дубль қайд этди. Рено Рипар эса қўшимча вақтнинг 7-дақиқасида якуний ҳисобни белгилади.
Яна бир учрашувда «Брест» сафарда «Страсбург»ни 1:0 ҳисобида мағлуб этди. Баҳсдаги ягона голни 21-дақиқада Ноа Эджума киритди.
«Ланс» ва «Тулуза» ўртасидаги баҳс эса 1:1 ҳисобида якунланди. Жейсен Расселл-Роу 38-дақиқада меҳмонларни олдинга олиб чиққан бўлса, Микаэль Кюизанс иккинчи бўлим бошида — 46-дақиқада мувозанатни тиклади.
Франция чемпионати 11-турининг натижалари
Учрашув
Ҳисоб
«Труа» — «Гавр»
3:1
«Ницца» — «ПСЖ»
2:3
«Лилль» — «Лион»
0:1
«Ланс» — «Тулуза»
1:1
«Страсбург» — «Брест»
0:1
«Монако» — «Осер»
1:1
«ПСЖ» етакчиликни мустаҳкамлади, «Монако» эса инқироздан чиқа олмаяпти
11-тур натижалари жамоаларнинг мавсумдаги ҳолатига яна бир бор ойдинлик киритди. «ПСЖ» қийин сафар ғалабаси орқали 26 очко билан пешқадамликни сақлаб қолди. Бироқ Дезире Дуэнинг жароҳати парижликлар учун ғалабадан кейинги энг катта саволга айланди.
«Монако» эса ғалабасиз сериясини тўхтата олмаяпти. Чемпионатнинг кейинги турларида жамоа бу салбий тенденцияни ўзгартиришга ҳаракат қилади. Лига 1даги кураш эса тобора қизиб бормоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…