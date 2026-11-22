Руслан Абдуллаев нокаут билан ғалаба қозонди: WBA президенти боксчини табриклади
Жаҳон бокс ассоциацияси (WBA) президенти Хильберто Мендоса АҚШда Golden Boy ва DAZN промоутерлик компаниялари томонидан ташкил этилган профессионал бокс кечасида ўзбекистонлик боксчи Руслан Абдуллаевнинг муддатидан аввалги ғалабасига муносабат билдирди.
АҚШнинг Индио шаҳрида кечган жангда Абдуллаев олтинчи раундда мексикалик рақиби Хуан Меса Ангулони нокаутга учратиб, биринчи ярим ўрта вазн тоифасидаги WBA Continental Gold камарини муваффақиятли ҳимоя қилди.
Хильберто Мендосанинг баёноти ва статистика
WBA раҳбари ўзининг «Х» ижтимоий тармоғидаги саҳифасида боксчини табриклаб, беллашув тўхтатилган пайтдаги ҳакамлар баҳоларини ҳам эълон қилди.
«Руслан Абдуллаевни биринчи ярим ўрта вазн тоифасидаги WBA Continental Gold камарини навбатдаги муваффақиятли ҳимоя қилгани билан табриклайман: Индиода Хуан Меса Ангулони олтинчи раундда нокаутга учратди. Профессионал боксдаги рекорди 6–0, 2024 йилги Олимпиада иштирокчиси жуда тез суръатда олдинга силжиб бормоқда», — деб ёзди Хильберто Мендоса.
Кўрсаткич
Маълумот
Боксчи
Руслан Абдуллаев
Рақиб ва натижа
Хуан Меса Ангуло — 6-раундда нокаут
Соврин
WBA Continental Gold камари (биринчи ярим ўрта вазн)
Профессионал рекорд
6–0
Ўтказилган манзил ва ташкилотчилар
Индио (АҚШ); Golden Boy ва DAZN
Ҳаваскор боксдаги ютуқлар
Профессионал рингга ўтгунига қадар Руслан Абдуллаев Ўзбекистон терма жамоаси сафида ҳаваскор боксда юқори натижаларга эришган. У 2023 йилда жаҳон чемпиони, 2022 йилда эса Осиё чемпиони унвонларини қўлга киритган, шунингдек, 2024 йилги Олимпиада иштирокчиси ҳисобланади.
Сизнингча, Руслан Абдуллаевнинг 6–0 рекорди ва камарни муддатидан аввал ҳимоя қилиши унинг профессионал боксдаги йирик титул жангларига яқинлашувини қанчалик тезлаштиради? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…