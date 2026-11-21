iPhone 19 чиқарилмайдими? Юбилей iPhone 20 Pro дизайни ва сиздирилган хусусиятлари
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Apple компанияси 2027 йил кузида iPhone линейкасининг 20 йиллиги муносабати билан iPhone 19 номини ўтказиб юбориб, iPhone 20 ва iPhone 20 Pro моделларини тақдим этиши кутилмоқда.
- AppleТракк ва бошқа инсайдерлар маълумотларига кўра, янги смартфон тўрт томони эгилган деярли рамкасиз экран, титан ром ва экран остига яширилган Фасе ИД технологияси билан жиҳозланади.
Apple компаниясининг 20 йиллик юбилейига бағишланган смартфон қандай кўринишда бўлиши мумкин? AppleTrack сиздирилган инсайдерлик маълумотлари асосида янги iPhone’нинг илк концепт тасвирларини тақдим этди. Унда экраннинг тўрт томонидан қайрилган, деярли рамкасиз дизайн акс этган.
Тахминларга кўра, 2027 йил кузида икки ўлчамдаги iPhone 20 ва iPhone 20 Pro тақдим этилади. Бу эса Apple iPhone 19 номини ўтказиб юбориши мумкинлигини англатади.
Тарқалган сўнгги инсайдерлик маълумотлари ва концепт-рендерларга кўра, 2027 йил кузида iPhone линейкасининг 20 йиллиги муносабати билан тақдим этиладиган iPhone 20 Pro тўрт томонидан эгилган деярли рамкасиз экран ва титан ромли юпқа корпусга эга бўлади. YouTube’даги AppleTrack канали ва таниқли инсайдерлар (жумладан, Ice Universe ҳамда Bloomberg таҳлилчиси Марк Гурман) тарқатган маълумотларга асосланган рендерларда смартфон дизайнининг асосий ўзгаришлари акс этган.
Дизайн ва корпусдаги асосий янгиликлар
Тўрт томонлама эгилган шиша (Quad-curved): Олд дисплей ҳам, орқа панель ҳам тўрт четидан силлиқ букилган бўлиб, бу смартфонга яхлит шиша бўлагидек кўриниш беради. Экран атрофидаги рамкалар тахминан 1 мм гача қисқариб, олд томондан қараганда деярли кўринмайди.
Титан ромнинг қайтиши: Apple Pro-линейкасида алюминийдан воз кечиб, яна титан ромга қайтиши кутилмоқда. Бунда текис қирралар ўрнини iPhone X ва ультраюпқа iPhone Air услубидаги янада юмалоқ ва ингичка металл ҳошия эгаллайди.
Экран остига яширилган Face ID: Face ID сенсорлари тўлиқ дисплей остига ўтказилиши режалаштирилган. Натижада одатдаги Dynamic Island қирқими сезиларли даражада кичрайиб, фақат олд камера учун кичик нуқта шаклида қолади (баъзи концептларда эса камера ҳам экран остига яширилган).
Сенсорли тугмалар: Анъанавий механик тугмалар ўрнига босимни сезувчи ва вибрация (Taptic Engine) орқали жавоб қайтарувчи сенсорли тугмалар ўрнатилиши мумкин.
Хусусият
Кутилаётган янгилик ва тафсилотлар
Дисплей ва рамка
Тўрт томонлама эгилган шиша (Quad-curved), ~1 мм рамка; 6,4 дюйм (Pro) ва 7 дюйм (Pro Max)
Корпус ва тугмалар
Титан ромга қайтиш, юмалоқ/ингичка ҳошия, Taptic Engine жавобли сенсорли тугмалар
Олд қисм
Face ID’ни экран остига ўтказиш, кичрайган Dynamic Island ёки экран остидаги камера
Ички платформа
2 нанометрли A21 Pro чипи, Apple’нинг ўз модеми, кремний-анодли аккумулятор
Камера
LOFIC технологияли кенг динамик диапазонли сенсор ва 200 МП датчик синовлари
Кутилаётган техник хусусиятлар
Экран ўлчамлари: Юпқа рамкалар ҳисобига корпус ўлчамини кескин катталаштирмаган ҳолда дисплей диагонали iPhone 20 Pro’да 6,4 дюймгача, Pro Max версиясида эса 7 дюймгача кенгайиши тахмин қилинмоқда.
Процессор ва батарея: Янги 2 нанометрли A21 Pro чипи, Apple’нинг ўз модеми ҳамда юпқа корпусни сақлаб қолиш учун кремний-анодли (silicon-anode) сиғимдор аккумулятор қўлланилиши айтилмоқда.
Камера: Асосий модул учун кенг динамик диапазонли (LOFIC технологияли) янги сенсор ва 200 мегапикселли датчик синовдан ўтказилмоқда.
Эслатма: Ушбу рендерлар ҳозирча илк муҳандислик прототиплари ҳақидаги инсайдлар асосида яратилган концептлардир. Расмий тақдимот 2027 йил сентябрида бўлиб ўтиши кутилаётгани сабабли, якуний дизайнда айрим ўзгаришлар бўлиши мумкин.
Сизнингча, деярли рамкасиз ва тўрт томони эгилган дизайн ҳамда 200 мегапикселли камера юбилей iPhone’ни бозорда қанчалик ажратиб кўрсатади? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…