“Amaphupho” — қалбларни забт этаётган қўшиқнинг оригинал ижроси (видео)
Маданият1 дақиқа ўқиш11
“Onset Music Group” жамоаси томонидан ижро этилган “Amaphupho” қўшиғи ўзининг ўзига хос оҳанги, ёқимли мусиқаси ва самимий ижроси билан тингловчилар эътиборини тортмоқда.
Ушбу тарона мусиқанинг чегараси, миллати ва тилга боғлиқ эмаслигини яна бир бор намоён этади. Қўшиқ матнидаги сўзларни тушунмасангиз ҳам, унинг оҳанги ва ижрочиларнинг ҳиссиётларга бой куйлаши орқали ундаги кайфиятни ҳис қилиш мумкин.
Айнан мана шу жиҳат “Amaphupho”ни ўзига хос қилади. Ундаги мусиқий уйғунлик, овозларнинг бир-бирига мослиги ва ижродаги самимият тингловчини ўзига ром этади. Баъзан мусиқадан завқланиш учун сўзларни тушуниш шарт эмас — куй ва ҳис-туйғуларнинг ўзиёқ қалбга етиб боради.
Кейинги янгилик
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…