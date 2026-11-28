«Мен бу ҳақда ўйламайман»: Синдаров жаҳон тожи учун баҳсдаги босим ҳақида гапирди
Номзодлар турнири ғолиби Жавоҳир Синдаров шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги учун кечаётган матчнинг дастлабки уччала партияси дуранг билан якунланганидан сўнг юзага келган руҳий босим ҳақидаги саволга қисқа ва дангал жавоб қайтарди.
«Ҳозир ҳам бу ҳақда ўйлай олмайман»
Журналистларнинг «Уч партия, уч дуранг. Ҳисобни очишда биринчи бўлиш сиз учун қанчалик босим юклайди?» деган саволига ўзбекистонлик гроссмейстер ортиқча босимга берилмаслигини таъкидлади:
«Бу жуда қийин савол. Нима дейишни ҳам билмайман. Мен бу ҳақда умуман ўйламайман. Ҳозир ҳам ўйлай олмайман. Кечирасиз, бу саволга қисқача жавобим шундай», — деди Жавоҳир Синдаров.
4-партия олдидан вазият
Бугун бўлиб ўтадиган навбатдаги баҳс олдидан қарама-қаршиликда тўлиқ тенглик сақланиб турибди:
Кўрсаткичлар
Расмий маълумотлар
Дастлабки 3 партия натижаси
Барча беллашувлар дуранг билан якунланган
Умумий ҳисоб
1,5 : 1,5 (дуранг)
4-партия вақти ва доналар ранги
Бугун, 28 ноябрь (Жавоҳир Синдаров қора доналарда ҳаракат қилади)
Сизнингча, руҳий босимни ўзига яқинлаштирмаётган Жавоҳир Синдаров бугунги 4-партияда қора доналар билан ўйнаб, матчда ҳисобни очишга ҳаракат қиладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек шахмати ҳамда жаҳон тожи учун кечаётган тарихий беллашув янгиликларини кузатиб бораётган яқинларингизга ушбу хабарни дарҳол улашинг!
Кейинги янгилик
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…