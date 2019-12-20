2019 йилнинг энг “қийин” пароллари номи маълум қилинди

  • 20 декабрь 2019, 10:50
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  • Технология
    • 2019 йилнинг энг “қийин” пароллари номи маълум қилинди
    SplashData компанияси ҳар йилги энг осон пароллар 100 талигини тузиб чиқади. Компания бу йилги рўйхатни ҳам эълон қилди.

    TJournal.ru маълумотларига кўра, киберхавфсизлик бўйича мутахассислар очиқ маълумотлар базаларидаги 5 миллиондан ортиқ пароллар комбинацияларини таҳлил қилиб чиқишган.

    Худди ўтган йилгидек бу йил ҳам “123456” пароли биринчи ўринда.
    Шунингдек, ушбу рўйхатга “1q2w3e4r ”, “qwertyuiop”, “555555”, “lovely”, “7777777”, “888888 ”, “dragon” каби “янги номлар” пайдо бўлган.

    SplashData версиясига кўра, 2019 йилнинг энг осон пароллари дастлабки ўнталиги:
    123456 (ўтган йилга нисбатан ўрнини ўзгартирмаган)
    123456789 (+1)
    qwerty (+6)
    password (-2)
    1234567 (+2)
    12345678 (-2)
    12345 (-2)
    iloveyou (+2)
    111111 (-3)
    123123 (+7)

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