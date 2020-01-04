«Microsoft» компанияси 10 кундан сўнг «Windows 7»ни қўллашни тўхтатади

  • 04 январь 2020, 11:23
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  • Технология
    • «Microsoft» компанияси 10 кундан сўнг «Windows 7»ни қўллашни тўхтатади
    Фото: «Wccftech»
    «Microsoft» компанияси «Windows 7» операцион тизимини қўллашни тўхтатади. Бу ҳақда компания расмий сайтида маълум қилинди.
    «Windows 7» чиққанига 10 йил бўлди, уни қўллаш (янгилаш) 2020 йилнинг 14 январидан тўхтатилади», — дейилади «Microsoft» хабарида.

    Қўллаш тўхтатилган операцион тизимга вируслар ёки бошқа хавфли дастурий таъминотлар ҳужуми хавфи ошади.

    «Ҳимояланишнинг энг яхши йўли — «Windows 10»гача янгиланишдир, шунинг баробарида компьютерингизнинг ўзини ҳам янгилаб олганингиз маъқул. Тўғри, «Windows 10»ни эски компьютерга ўрнатса ҳам бўлади, бироқ биз бундай қилишни тавсия қилмаган бўлардик», — дейилади расмий сайтдаги хабарда.

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