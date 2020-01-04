08:49 / 05.06.2020
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Технология

Энг оммавий операцион тизимлар маълум қилинди

Энг оммавий операцион тизимлар маълум қилинди

Фото: mediapure.ru
NetMarketShare таҳлилий компанияси дунёдаги энг оммавий операцион тизимлар рўйхатини эълон қилди. Рўйхатга кўра, энг оммавий операцион тизим Windows 10 бўлди. Ушбу тизим дунёдаги 57,83 фоиз компьютерларга ўрнатилган.

2-ўринни Windows 7 эгаллаган, унинг улуши 24,28 фоизни ташкил қилади. 3-ўринни ҳам Windows операцион тизими версияларидан бири – 8.1 эгаллаб, у 3,06 фоиз компьютерларда ўрнатилган.

Apple компаниясининг Mac OS операцион тизимидан энг оммавийси MacOS Mojave бўлиб, 2 йил аввал чиқарилган дастурнинг улуши 2,46 фоизни ташкил қилган.

Таҳлилчилар Windows 7’нинг оммавийлигини оддийгина кўникиш билан тушунтиришмоқда – кўплаб фойдаланувчилар Windows 10’га Microsoft компанияси ўз тизимини ҳаддан кўп янгилаши сабабли ўтишни исташмайди.

2009 йилда чиқарилган Windows 7 операцион тизими 14 январда расман эскирган деб тан олинган. Бу тизим эндиликда мунтазам янгиланишлар олмайди ва у бўйича техник кўмак кўрсатилмайди.
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