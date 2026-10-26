Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?

·16·Саломатлик
Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча қадам юриш керак?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бир ҳафтада 1 килограмм вазн йўқотиш учун тахминан 7 700 килокалория энергия танқислигини ҳосил қилиш талаб этилади.
  • Овқатланиш тартибини ўзгартирмасдан, фақат пиёда юриш орқали шунча энергия сарфлаш учун кунига 22 мингдан 27 500 тагача қадам ташлашга тўғри келиши мумкин.

Пиёда юриш вазнни назорат қилишнинг энг қулай усулларидан бири ҳисобланади. Аммо бир ҳафтада 1 килограмм вазн йўқотиш учун фақат юришнинг ўзи етарли бўлмаслиги мумкин. Бунинг учун организм сарфлайдиган энергия миқдори истеъмол қилинадиган калориядан кўпроқ бўлиши керак. Керакли қадамлар сони эса инсоннинг вазни, юриш тезлиги, кундалик фаоллиги ва овқатланиш тартибига боғлиқ, деб хабар беради MSN сайти.

Бир ҳафтада 1 килограмм озиш учун қанча юриш керак?

NDTV нашрида келтирилган ҳисоб-китобларга кўра, 1 килограмм вазн йўқотиш учун тахминан 7 700 килокалория энергия танқислиги талаб этилади. Бу миқдорни бир ҳафтада ҳосил қилиш учун кунига ўртача 1 100 килокалориялик танқислик керак бўлади.

Агар инсон овқатланиш тартибини ўзгартирмасдан, фақат пиёда юриш орқали шунча энергия сарфлашни мақсад қилса, кунига тахминан 22 мингдан 27 500 тагача қадам юришига тўғри келиши мумкин. Бироқ бу умумий ҳисоб бўлиб, натижа ҳар бир одамда фарқ қилади.

Бундай миқдорда юриш ҳамма учун ҳам мос эмас. Узоқ вақт давомида жуда кўп қадам ташлаш бўғимларга ортиқча юк тушириши, мушакларда оғриқ ва чарчоқ келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун тез натижага эришиш мақсадида жисмоний имкониятдан ортиқ ҳаракат қилиш тавсия этилмайди.

Овқатланиш ва юришни бирлаштириш самаралироқ

Вазн камайтиришда фақат қадамлар сонига эмас, овқатланишга ҳам эътибор бериш муҳим. Кунлик калория истеъмолини меъёрлаштириш ва мунтазам юриш биргаликда энергия танқислигини ҳосил қилишга ёрдам беради.

Умумий фаолликни ошириш учун кунига 10 мингдан 12 мингтагача қадам юриш кўпчилик учун амалий мақсад бўлиши мумкин. Бироқ бу кўрсаткич бир ҳафтада аниқ 1 килограмм озишни кафолатламайди. Натижа инсоннинг бошланғич вазни, овқатланиши ва жисмоний фаоллигига қараб ўзгаради.

Юришни энди бошлаётганлар қадамлар сонини бирданига кескин оширмаслиги керак. Аввало кун давомида қанча қадам юрилаётганини аниқлаб, кейин бу кўрсаткични аста-секин кўпайтириш маъқул. Тезроқ юриш ҳам энергия сарфини ошириши мумкин, аммо суръат инсоннинг саломатлиги ва жисмоний имкониятига мос бўлиши лозим.

Етарлича ухлаш, сув ичиш ва тикланиш учун дам олишга вақт ажратиш ҳам муҳим. Агар инсонда сурункали касалликлар ёки ҳаракатланиш билан боғлиқ муаммолар бўлса, юриш режасини шифокор билан маслаҳатлашиб тузгани маъқул.

Вазн ТашлашПиёда ЮришЖисмоний ФаолликСоғлом Овқатланиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?23 сентябр 08:15Нонуштани ўтказиб юборасизми? Бу одат ўт пуфагига таъсир қилиши мумкинНонуштани ўтказиб юборасизми? Бу одат ўт пуфагига таъсир қилиши мумкин12 октябр 09:46Эрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашларЭрталаб бир стакан илиқ сув ичиш: 4 та таъсири ва одамлар ишонадиган нотўғри қарашлар10 сентябр 08:29Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?12 сентябр 00:16Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?Ушбу 6 ичимлик ҳақиқатан ҳам ички аъзоларни даволайдими?12 август 11:5790 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Тунги гаджетлар хавфи: Олимлар қоронғуда экранга тикилишнинг оқибатларини очиқлади
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Доимий нолиш соғлиқ кушандаси: Нега нолиган одамлар кўпроқ касал бўлиши исботланди
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Нега болалар гўшт ейишни ёқтирмайди? Бунинг бир нечта сабаби бор
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Таомномадаги саломатлик учун энг хавфли ва энг фойдали маҳсулотлар рўйхати
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Иситма — душман эмас: Болада иситма чиққанда нима қилиш керак ва нима мумкин эмас?
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди
Россиялик академик инсон умрининг максимал чегараси ҳақидаги ҳақиқатни очди