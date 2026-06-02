Mikron darajasidagi aniqlik: Lada detallari 3D-laboratoriyada tekshirilmoqda
Lada avtomobillarining har bir detali raqamli nazoratdan oʻtkazilmoqda. Bunda virtual model real mahsulot bilan mikroskopik ogʻishlargacha solishtiriladi. AvtoVAZ korxonasida detallar sifatini nazorat qilish yuqori aniqlikdagi raqamli oʻlchovlar darajasiga koʻtarilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Har bir detal avval matematik model koʻrinishida yaratiladi, soʻngra ishlab chiqarish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Yakuniy tekshiruv esa 3D-laboratoriyada amalga oshirilib, mahsulotning asl konstruksiyaga muvofiqligi mikron aniqligida tekshiriladi. Laboratoriyaning asosiy vazifasi kuzov va kuchlanish elementlarining geometriyasini nazorat qilishdan iborat.
Mutaxassislar detallarning haqiqiy parametrlari muhandislik chizmalari va raqamli modellarga qanchalik mos kelishini tekshirib, seriyali ishlab chiqarishda sifat barqarorligini taʼminlaydilar. Tekshiruv uchun har bir partiyadan namunalar olinadi: seriyali ishlab chiqarishda taxminan uchta, yangi loyihalar uchun esa oʻntagacha detal tanlab olinadi.
Har bir mahsulot 80 tadan 300 tagacha nazorat nuqtalaridan oʻtadi, jarayonning oʻzi esa murakkabligiga qarab 20 dan 90 minutgacha davom etishi mumkin. Laboratoriya uskunalari millimetrning yuzdan va hatto mingdan bir ulushigacha boʻlgan ogʻishlarni qayd etish imkonini beradi. Taʼkidlash joizki, butun oʻlchov tizimi mahalliy dasturiy taʼminot asosida ishlaydi.
…