Mikron darajasidagi aniqlik: Lada detallari 3D-laboratoriyada tekshirilmoqda

·45·Avto
Mikron darajasidagi aniqlik: Lada detallari 3D-laboratoriyada tekshirilmoqda

Lada avtomobillarining har bir detali raqamli nazoratdan oʻtkazilmoqda. Bunda virtual model real mahsulot bilan mikroskopik ogʻishlargacha solishtiriladi. AvtoVAZ korxonasida detallar sifatini nazorat qilish yuqori aniqlikdagi raqamli oʻlchovlar darajasiga koʻtarilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Har bir detal avval matematik model koʻrinishida yaratiladi, soʻngra ishlab chiqarish uchun asos boʻlib xizmat qiladi. Yakuniy tekshiruv esa 3D-laboratoriyada amalga oshirilib, mahsulotning asl konstruksiyaga muvofiqligi mikron aniqligida tekshiriladi. Laboratoriyaning asosiy vazifasi kuzov va kuchlanish elementlarining geometriyasini nazorat qilishdan iborat.

Mutaxassislar detallarning haqiqiy parametrlari muhandislik chizmalari va raqamli modellarga qanchalik mos kelishini tekshirib, seriyali ishlab chiqarishda sifat barqarorligini taʼminlaydilar. Tekshiruv uchun har bir partiyadan namunalar olinadi: seriyali ishlab chiqarishda taxminan uchta, yangi loyihalar uchun esa oʻntagacha detal tanlab olinadi.

Har bir mahsulot 80 tadan 300 tagacha nazorat nuqtalaridan oʻtadi, jarayonning oʻzi esa murakkabligiga qarab 20 dan 90 minutgacha davom etishi mumkin. Laboratoriya uskunalari millimetrning yuzdan va hatto mingdan bir ulushigacha boʻlgan ogʻishlarni qayd etish imkonini beradi. Taʼkidlash joizki, butun oʻlchov tizimi mahalliy dasturiy taʼminot asosida ishlaydi.

LadaAvtoVAZTexnologiyaAvtosanoatSifat Nazorati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi