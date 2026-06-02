Tarixdagi ilk proeksion ekranli Volga: K50, K40 va C50 komplektatsiyalari

·56·Avto
Tarixdagi ilk proeksion ekranli Volga: K50, K40 va C50 komplektatsiyalari

Yangi Volga brendi Rossiya bozori uchun moʻljallangan barcha modellarining texnik xususiyatlari va komplektatsiyalarini rasman eʼlon qildi. Lineykadan ikkita krossover — K40 (Geely Atlas bazasida) va K50 (Geely Monjaro bazasida), shuningdek, C50 sedani (Geely Preface bazasida) oʻrin olgan. Har bir model xaridorlarga uch xil jihozlanish darajasida taklif etiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Volga K40 krossoveri "Standart", "Komfort" va "Premium" versiyalarida sotuvga chiqadi. Boshlangʻich model 147 ot kuchiga ega 1,5 litrli dvigatel va 7 pogʻonali robotlashgan uzatmalar qutisi bilan jihozlanadi. Yuqori versiyalar esa 200 ot kuchiga ega 2,0 litrli motor, 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi va toʻliq uzatmali tizimga ega boʻladi. Bazaviy jihozlardan 18 dyuymli disklar, ekoteridan ishlangan salon va kruiz-kontrol oʻrin olgan.

Volga C50 sedani ham uch xil komplektatsiyada taqdim etiladi. Uning bazaviy varianti 150 ot kuchiga ega 2,0 litrli turbomotor va 7 pogʻonali robot bilan taʼminlangan boʻlsa, yuqori modifikatsiyalarda dvigatel quvvati 200 ot kuchigacha oshirilgan. Avtomobilning interyeri qora shift va ekoteri bilan bezatilgan boʻlib, barcha oʻrindiqlar isitish tizimi va ikki zonali iqlim nazorati bilan jihozlangan.

Eng qimmat va hashamatli model hisoblangan Volga K50 oʻzining zamshali shifti, proeksion ekrani va 11 ta dinamikli audiotizimi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ushbu modelda adaptiv kruiz-kontrol, 360 darajali koʻrinish kamerasi va smartfonlar uchun simsiz quvvatlagich kabi zamonaviy texnologiyalar mavjud boʻladi. Avtomobillar besh xil rangda, jumladan, kumushrang, och yashil va yorqin koʻk metallik ranglarida sotiladi.

VolgaAvtomobilGeelyKrossoverSedan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi