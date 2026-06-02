Tenet T8 krossoverining yangi besh oʻrinli va old uzatmali versiyasi taqdim etildi
Rossiyaning Tenet brendi oʻzining flagman krossoveri T8 modelining yangi versiyasini eʻlon qildi. Endilikda ushbu model yetti oʻrinli talqindan tashqari, shahar sharoitida haydashga moʻljallangan besh oʻrinli va old uzatmali (FWD) konfiguratsiyada ham sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya vakillarining taʻkidlashicha, yangi modifikatsiyani ishlab chiqarish qarori mijozlarning fikr-mulohazalari asosida qabul qilingan. Koʻplab haydovchilar shahar ichida harakatlanish uchun yanada manevrli va tejamkor versiyaga ehtiyoj borligini bildirishgan. Yangi Tenet T8 186 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbomotor va 7 pogʻonali, ikki modali "hoʻl" muftali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.
Avtomobilning texnik koʻrsatkichlari ham diqqatga sazovor: aralash siklda yoqilgʻi sarfi 100 km uchun 7,7 litrni tashkil etadi. Salon qismida 15,6 dyuymli multimedia ekrani, 10,3 dyuymli raqamli asboblar paneli, panoramali tom, ikki hududli iqlim nazorati va 8 ta dinamikli audiotizim oʻrnatilgan. Shuningdek, barcha oʻrindiqlar, rul va old oynani isitish funksiyasini oʻz ichiga olgan toʻliq qishki paket mavjud.
Krossoverning yukxonasi hajmi 889 litrga teng boʻlib, orqa oʻrindiqlar yigʻilganda bu koʻrsatkich 1930 litrgacha kengayadi. Avtomobil Kalugadagi "AGR" xoldingi zavodida ishlab chiqarilmoqda. Model mahalliy iqlim va yoʻl sharoitlariga moslashtirilgan: kuzov korroziyaga qarshi maxsus ishlovdan oʻtkazilgan, pastki qismi esa reagentlar va shagʻaldan himoyalangan.
…