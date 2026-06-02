Tenet T8 krossoverining yangi besh oʻrinli va old uzatmali versiyasi taqdim etildi

·24·Avto
Tenet T8 krossoverining yangi besh oʻrinli va old uzatmali versiyasi taqdim etildi

Rossiyaning Tenet brendi oʻzining flagman krossoveri T8 modelining yangi versiyasini eʻlon qildi. Endilikda ushbu model yetti oʻrinli talqindan tashqari, shahar sharoitida haydashga moʻljallangan besh oʻrinli va old uzatmali (FWD) konfiguratsiyada ham sotuvga chiqariladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya vakillarining taʻkidlashicha, yangi modifikatsiyani ishlab chiqarish qarori mijozlarning fikr-mulohazalari asosida qabul qilingan. Koʻplab haydovchilar shahar ichida harakatlanish uchun yanada manevrli va tejamkor versiyaga ehtiyoj borligini bildirishgan. Yangi Tenet T8 186 ot kuchiga ega 1,6 litrli turbomotor va 7 pogʻonali, ikki modali "hoʻl" muftali robotlashtirilgan uzatmalar qutisi bilan jihozlangan.

Avtomobilning texnik koʻrsatkichlari ham diqqatga sazovor: aralash siklda yoqilgʻi sarfi 100 km uchun 7,7 litrni tashkil etadi. Salon qismida 15,6 dyuymli multimedia ekrani, 10,3 dyuymli raqamli asboblar paneli, panoramali tom, ikki hududli iqlim nazorati va 8 ta dinamikli audiotizim oʻrnatilgan. Shuningdek, barcha oʻrindiqlar, rul va old oynani isitish funksiyasini oʻz ichiga olgan toʻliq qishki paket mavjud.

Krossoverning yukxonasi hajmi 889 litrga teng boʻlib, orqa oʻrindiqlar yigʻilganda bu koʻrsatkich 1930 litrgacha kengayadi. Avtomobil Kalugadagi "AGR" xoldingi zavodida ishlab chiqarilmoqda. Model mahalliy iqlim va yoʻl sharoitlariga moslashtirilgan: kuzov korroziyaga qarshi maxsus ishlovdan oʻtkazilgan, pastki qismi esa reagentlar va shagʻaldan himoyalangan.

TenetTenet T8KrossoverAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi