Lada Niva Travel modeli Lada Vesta’ning eng kuchli dvigateliga ega boʻldi
“AvtoVAZ” maxsus buyurtma asosida Lada Vesta modelidan olingan 122 ot kuchiga ega VAZ-21179 Evo dvigateli bilan jihozlangan noyob Lada Niva Travel avtomobilini eksperimental tarzda yigʻdi. Ushbu agregatni oʻrnatish uchun muhandislar uni boʻylama joylashuvga moslashtirishlariga toʻgʻri keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tashqi koʻrinishidan ushbu Lada Niva Travel odatdagi 90 ot kuchiga ega versiyadan deyarli farq qilmaydi — barcha asosiy oʻzgarishlar kapot ostida amalga oshirilgan. Konstruktiv jihatdan bunday yechimning imkoni borligi shundaki, bazaviy 90 ot kuchli VAZ-11184 dvigateli allaqachon VAZ-21179 bloki va VAZ-11182 kallagining kombinatsiyasidan iborat edi.
Avtomobilning uzatmalar qutisi standart holatda qoldirilgan boʻlib, u takomillashtirilgan besh pogʻonali mexanik qutidir. Biroq, manbalarning xabar berishicha, ushbu kuchli versiyaning seriyali ishlab chiqarilish rejalari hozircha mavjud emas.
Buning asosiy sababi iqtisodiy omillar bilan bogʻliq: 90 ot kuchiga ega dvigatel aksiz soligʻidan qochish imkonini beradi va transmissiyani minimal darajada oʻzgartirishni talab qiladi. 122 ot kuchli agregat esa zavod uchun qimmatga tushishi va yuqori aylanish momenti tufayli qoʻshimcha texnik murakkabliklarni keltirib chiqarishi mumkin.
Eslatib oʻtamiz, avvalroq “AvtoVAZ” 1,7 litrli va 83 ot kuchiga ega eski Lada Niva Travel versiyalarini ishlab chiqarishni toʻxtatgan edi. Hozirda konveyerdan faqat 90 ot kuchiga ega yangilangan modellar chiqmoqda.
…