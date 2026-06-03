Lada Niva Travel modeli Lada Vesta’ning eng kuchli dvigateliga ega boʻldi

·396·Avto
Lada Niva Travel modeli Lada Vesta’ning eng kuchli dvigateliga ega boʻldi

“AvtoVAZ” maxsus buyurtma asosida Lada Vesta modelidan olingan 122 ot kuchiga ega VAZ-21179 Evo dvigateli bilan jihozlangan noyob Lada Niva Travel avtomobilini eksperimental tarzda yigʻdi. Ushbu agregatni oʻrnatish uchun muhandislar uni boʻylama joylashuvga moslashtirishlariga toʻgʻri keldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashqi koʻrinishidan ushbu Lada Niva Travel odatdagi 90 ot kuchiga ega versiyadan deyarli farq qilmaydi — barcha asosiy oʻzgarishlar kapot ostida amalga oshirilgan. Konstruktiv jihatdan bunday yechimning imkoni borligi shundaki, bazaviy 90 ot kuchli VAZ-11184 dvigateli allaqachon VAZ-21179 bloki va VAZ-11182 kallagining kombinatsiyasidan iborat edi.

Avtomobilning uzatmalar qutisi standart holatda qoldirilgan boʻlib, u takomillashtirilgan besh pogʻonali mexanik qutidir. Biroq, manbalarning xabar berishicha, ushbu kuchli versiyaning seriyali ishlab chiqarilish rejalari hozircha mavjud emas.

Buning asosiy sababi iqtisodiy omillar bilan bogʻliq: 90 ot kuchiga ega dvigatel aksiz soligʻidan qochish imkonini beradi va transmissiyani minimal darajada oʻzgartirishni talab qiladi. 122 ot kuchli agregat esa zavod uchun qimmatga tushishi va yuqori aylanish momenti tufayli qoʻshimcha texnik murakkabliklarni keltirib chiqarishi mumkin.

Eslatib oʻtamiz, avvalroq “AvtoVAZ” 1,7 litrli va 83 ot kuchiga ega eski Lada Niva Travel versiyalarini ishlab chiqarishni toʻxtatgan edi. Hozirda konveyerdan faqat 90 ot kuchiga ega yangilangan modellar chiqmoqda.

Lada NivaLada VestaAvtoVAZAvtomobilRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volga brendi mahalliylashtirish uchun 60 milliard rubl investitsiya kiritadiBugun, 13:56Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi