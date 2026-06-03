Mutlaqo yangi Audi Q7 11 yildan soʻng ilk bor namoyish etildi

·229·Avto
Mutlaqo yangi Audi Q7 11 yildan soʻng ilk bor namoyish etildi

Audi kompaniyasi mutlaqo yangi Audi Q7 modelini taqdim etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Bu soʻnggi 11 yil ichida modelning birinchi toʻliq avlod almashinuvi boʻladi. Birinchi Q7 debyutidan buyon deyarli 20 yil oʻtganini hisobga olsak, ushbu yangilanish brend uchun strategik ahamiyatga ega. Hozircha ishlab chiqaruvchi faqatgina old eshik tasvirlangan tizer bilan cheklangan boʻlib, unda yangi eshik tutqichlari, koʻzgular korpusi, S Line nishoni va yangi kuzov rangini koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Biroq, aygʻoqchi suratlar krossover haqida koʻproq maʼlumot bermoqda. Unga koʻra, avtomobil ikki qavatli svetodiodli optika, asalsimon naqshli kengaytirilgan radiator panjarasi va yanada relyefli orqa qismga ega boʻladi. Sinovlar jarayonida, shuningdek, agressiv obves va yirik gʻildirak disklariga ega sportcha SQ7 versiyasi ham koʻzga tashlangan.

Salon qismida jiddiy oʻzgarishlar kutilmoqda. Interyer arxitekturasi koʻp jihatdan boʻlajak Audi Q9 modeliga oʻxshash boʻladi: raqamli asboblar paneli, multimedia tizimining yirik markaziy displeyi va old yoʻlovchi uchun alohida ekran oʻrnatiladi. Shunga qaramay, eshiklarni avtomatik yopuvchi dovodchiklar va qorongʻulashish darajasi sozlanadigan panoramali tom kabi ayrim premium funksiyalar faqat flagman Q9 uchun eksklyuziv boʻlib qolishi mumkin.

Texnik jihatdan eng katta yangilik — hozirgi MLB platformasidan yangi PPC platformasiga oʻtilishidir. Ushbu baza benzinli, dizelli va gibrid kuch qurilmalarini qoʻllab-quvvatlaydi, shuningdek, harakatlanish ravonligini oshirishga xizmat qiladi. Yangi Audi Q7 rasmiy premyerasi 2026-yilning ikkinchi yarmida boʻlib oʻtishi kutilmoqda. Shundan soʻng kompaniya BMW X7 va Mercedes-Benz GLS bilan raqobatlashadigan eng yirik krossoveri — Audi Q9 modelini taqdim etadi.

AudiAudi Q7KrossoverAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Lada Iskra TMS taqdim etildi: 218 ot kuchi va sekvental uzatmalar qutisiBugun, 12:54Toyota Highlander muqobili GAC S9 Rossiyada 6,8 mln rubldan sotiladiBugun, 11:58Eng yaxshi elektromobil: Sizga yetishmayotgan oʻsha modelBugun, 10:58Fiat Grizzly krossoveri Grande Panda modelining katta akasi sifatida taqdim etildiBugun, 10:58Lada Azimut krossoveri PMEF-2026 koʻrgazmasida namoyish etildiBugun, 10:22Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osmaBugun, 08:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Hongqi Guoya: Mercedes-Maybach S-Class ga raqobatchi bo‘lgan hashamatli sedan
Rossiyada RAM pikaplariga talab keskin oshdi: Savdo hajmi 121 foizga oʻsdi